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台北／交易熱區洗牌！內湖環境、機能兼備奪第一

2019-05-07 14:18好房網House Fun

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【撰文／蔡孟穎　圖片／好房網資料庫】

國內房市在2018年交出價量俱增的成績單後，今年Q1雖根據六都地政局統計顯示有北冷南熱的現象，但在價格上仍呈持平趨勢。以具有指標性的台北市來說，根據台北市地政局住宅指數，最新公布的2018年12月指數為109.02，已較最近一波低點：2017年8月的106.29，回彈2.5％；而且今年台北市Q1交易量雖較去年同期衰退12.2％，但永慶房屋業管部經理謝志傑表示，主要是因受到2018年3月交屋潮拉高2018年Q1的基期影響所致，整體來說，台北市交易量呈緩步成長，且房市將邁入購屋旺季，預期Q2房市交易量可望優於本季。

觀察北市3月買賣移轉棟數，交易較熱的前三名行政區分別是內湖區、中山區及大安區，吸引買方的共同利多點，不外乎為生活機能佳、交通便捷、近學區，而交易前兩名的內湖和中山，另外還有在北市房價相對親民的優勢。

交易量第一名的內湖區，有著科技園區的就業人口支撐房市人口紅利，交易量在2018年時已是全市最多的行政區，內湖生活機能完善、綠覆蓋率高，近年又有百貨商場陸續進駐，不少名人都選在此區置產。

針對一般受薪家庭，當地房仲業者推薦東湖捷運站周邊，中古大樓平均單價約53萬元、公寓約4字頭就能入手，而公寓實坪高、總價低，屬於內湖區高CP值的區域，近半年交易以東湖國小、國中周邊交易最熱，每坪行情約35～45萬元，華廈大樓則多集中在樂活公園周邊、康寧街一帶，以屋齡20年以上的中小坪數為主，距離捷運站較遠，平均交易價格為每坪30～40萬元，總價1,500～2,000萬元可成家，對預算有限的小資家庭來說是不錯的選擇。

▲資料來源：永慶房仲網　資料日期：2019/05

國內房市在2018年交出價量俱增的成績單後，今年Q1雖根據六都地政局統計顯示有北冷南熱的現象，但在價格上仍呈持平趨勢。以具有指標性的台北市來說，根據台北市地政局住宅指數，最新公布的2018年12月指數為109.02，已較最近一波低點：2017年8月的106.29，回彈2.5％；而且今年台北市Q1交易量雖較去年同期衰退12.2％，但永慶房屋業管部經理謝志傑表示，主要是因受到2018年3月交屋潮拉高2018年Q1的基期影響所致，整體來說，台北市交易量呈緩步成長，且房市將邁入購屋旺季，預期Q2房市交易量可望優於本季。

觀察北市3月買賣移轉棟數，交易較熱的前三名行政區分別是內湖區、中山區及大安區，吸引買方的共同利多點，不外乎為生活機能佳、交通便捷、近學區，而交易前兩名的內湖和中山，另外還有在北市房價相對親民的優勢。

交易量第一名的內湖區，有著科技園區的就業人口支撐房市人口紅利，交易量在2018年時已是全市最多的行政區，內湖生活機能完善、綠覆蓋率高，近年又有百貨商場陸續進駐，不少名人都選在此區置產。

針對一般受薪家庭，當地房仲業者推薦東湖捷運站周邊，中古大樓平均單價約53萬元、公寓約4字頭就能入手，而公寓實坪高、總價低，屬於內湖區高CP值的區域，近半年交易以東湖國小、國中周邊交易最熱，每坪行情約35～45萬元，華廈大樓則多集中在樂活公園周邊、康寧街一帶，以屋齡20年以上的中小坪數為主，距離捷運站較遠，平均交易價格為每坪30～40萬元，總價1,500～2,000萬元可成家，對預算有限的小資家庭來說是不錯的選擇。

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▲資料來源：永慶房仲網　資料日期：2019/05

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