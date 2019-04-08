房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

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【撰文／陳玉蘭 圖片提供／一葉藍朵設計家飾所】

看房除了理性務實的條件評估外，包括坐向、格局、氣場等，即所謂的「風水」，也是許多人考量的重點。

若以現代科學觀念來看，「風水」不外乎是讓居住者擁有健康的精氣神，進而創造更多財富。

好風水１

玄關酥胸迎貴人

明亮圓潤芬芳

鄭雅勻表示，居家風水中常聽到的「酥胸」，是指入門玄關，早在古代就有此觀念，早期三合院推門而見的「影壁」即為玄關，此觀念甚至影響日本、韓國，其居家也都有玄關格局。

事實上，玄關也是貴人所在之處，象徵居家貴人位，唯有乾淨明亮的玄關才能吸引財神爺上門加持，平時除了保持整潔外，最好還能布置花卉或圓形裝飾，香氣有助提升貴人運，圓形裝飾則代表「圓潤」，可將小人轉化為貴人。

玄關扮演著住宅內與外、出入口的重要角色，有些小套房為了節省空間而犧牲玄關，一進門就看見客廳或餐廳，風水上稱之為「開門見廳」或「開門見膳」，屬於破財格局。

有些人為了方便，會在玄關擺放一面鏡子，要留意鏡子的擺放位置。鄭雅勻表示，「開門見鏡」除了會有口舌是非外，在大門正前方放鏡子也會將財氣反射出去，導致錢財留不住。

好風水２

客廳採光充足

凝聚全家向心力

客廳是全家人聚集的場所，代表著圓融與和氣，在裝潢時可挑選木質地板或大尺寸地磚，顏色以米、白色及淡黃色最開運，或搭配一張多彩色的活動地毯，置於客廳沙發座椅中心處，匯聚家中人氣。好的客廳設計可創造出全家人心平氣和的場所，家人之間更懂得互相包容，不容易亂發脾氣，也能凝聚全家人的團結向心力。

鄭雅勻指出，有些房子因周遭大樓加蓋影響採光，導致室內光線不足，事實上，在風水上相當講究所謂「明廳暗房」，也就是客廳要有充足光線，若客廳黯淡無光，容易招致家道中落。

換個角度從科學立場來看，陽光本身具有殺菌作用，若陽光無法進入屋內，時間一長就容易滋生細菌，昏暗光線也會讓人有一種無法分辨白天黑夜的感覺，居住者容易感到疲憊或生病。

「買到這樣先天不良房子的人，可以在室內裝潢時，運用較強的燈光來強化。」鄭雅勻建議，可使用白燈取代黃燈，反之，臥室因為是讓人休息的地方，則不宜有過多光線，可適度運用窗簾來阻擋光線。

好風水３

長廊燈光明亮

可擺設聚寶盆

走廊是家的流通之地，忌直衝臥房，無形中會影響家庭運勢，另外，也要避免走廊穿過住宅中間，將居家格局一分為二，容易導致家庭不睦，影響夫妻感情。

走廊燈光以明亮為主，五顏六色的燈光容易讓人情緒不穩定，鄭雅勻建議，可在長廊布置一個聚寶盆，達到聚氣效果，可選擇明亮的鮮黃、寶藍色花瓶，放置一百六十八元的吉祥數字零錢，自製聚寶盆不求人。

♦風水專家鄭雅勻

擁有室內設計師執照的風水專家，從事命理事業數十年，專精八字、姓名學、面相、卜卦、陽宅風水等命理，著有《鄭雅勻彩色圖解陽宅風水》、《開運廚房旺我家》、《懂風水、住旺宅》等系列書籍。

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