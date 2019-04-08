親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財訊雙周刊
先探投資週刊
非凡商業周刊
理財周刊
Smart智富月刊
Money錢
萬寶週刊
卓越
好房House Fun
贏家時代
財報快訊

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19好房網House Fun

分享

【撰文／陳玉蘭　圖片提供／一葉藍朵設計家飾所】

看房除了理性務實的條件評估外，包括坐向、格局、氣場等，即所謂的「風水」，也是許多人考量的重點。

若以現代科學觀念來看，「風水」不外乎是讓居住者擁有健康的精氣神，進而創造更多財富。

好風水１

玄關酥胸迎貴人

明亮圓潤芬芳

鄭雅勻表示，居家風水中常聽到的「酥胸」，是指入門玄關，早在古代就有此觀念，早期三合院推門而見的「影壁」即為玄關，此觀念甚至影響日本、韓國，其居家也都有玄關格局。

事實上，玄關也是貴人所在之處，象徵居家貴人位，唯有乾淨明亮的玄關才能吸引財神爺上門加持，平時除了保持整潔外，最好還能布置花卉或圓形裝飾，香氣有助提升貴人運，圓形裝飾則代表「圓潤」，可將小人轉化為貴人。

玄關扮演著住宅內與外、出入口的重要角色，有些小套房為了節省空間而犧牲玄關，一進門就看見客廳或餐廳，風水上稱之為「開門見廳」或「開門見膳」，屬於破財格局。

有些人為了方便，會在玄關擺放一面鏡子，要留意鏡子的擺放位置。鄭雅勻表示，「開門見鏡」除了會有口舌是非外，在大門正前方放鏡子也會將財氣反射出去，導致錢財留不住。

好風水２

客廳採光充足

凝聚全家向心力

客廳是全家人聚集的場所，代表著圓融與和氣，在裝潢時可挑選木質地板或大尺寸地磚，顏色以米、白色及淡黃色最開運，或搭配一張多彩色的活動地毯，置於客廳沙發座椅中心處，匯聚家中人氣。好的客廳設計可創造出全家人心平氣和的場所，家人之間更懂得互相包容，不容易亂發脾氣，也能凝聚全家人的團結向心力。

鄭雅勻指出，有些房子因周遭大樓加蓋影響採光，導致室內光線不足，事實上，在風水上相當講究所謂「明廳暗房」，也就是客廳要有充足光線，若客廳黯淡無光，容易招致家道中落。

換個角度從科學立場來看，陽光本身具有殺菌作用，若陽光無法進入屋內，時間一長就容易滋生細菌，昏暗光線也會讓人有一種無法分辨白天黑夜的感覺，居住者容易感到疲憊或生病。

「買到這樣先天不良房子的人，可以在室內裝潢時，運用較強的燈光來強化。」鄭雅勻建議，可使用白燈取代黃燈，反之，臥室因為是讓人休息的地方，則不宜有過多光線，可適度運用窗簾來阻擋光線。

好風水３

長廊燈光明亮

可擺設聚寶盆

走廊是家的流通之地，忌直衝臥房，無形中會影響家庭運勢，另外，也要避免走廊穿過住宅中間，將居家格局一分為二，容易導致家庭不睦，影響夫妻感情。

走廊燈光以明亮為主，五顏六色的燈光容易讓人情緒不穩定，鄭雅勻建議，可在長廊布置一個聚寶盆，達到聚氣效果，可選擇明亮的鮮黃、寶藍色花瓶，放置一百六十八元的吉祥數字零錢，自製聚寶盆不求人。

♦風水專家鄭雅勻

擁有室內設計師執照的風水專家，從事命理事業數十年，專精八字、姓名學、面相、卜卦、陽宅風水等命理，著有《鄭雅勻彩色圖解陽宅風水》、《開運廚房旺我家》、《懂風水、住旺宅》等系列書籍。

分享

【更多精彩內容，請見《好房網HouseFun》

好房網House Fun

《好房House Fun》為你勾勒【到得了的幸福】提供各種住居面向的資訊，針對房產趨勢、物件資訊、住居知識三項資訊，進行主題式的深入報導，此外也提供裝潢、佈置、建材等多元化的住居生活內容，讓讀者打造自我的居家風格。
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

小學堂／日本買房隱憂大 小心浪潮變泡沫！

2019-03-07 09:44

台南／南科F、G區開發熱 帶動善化房市起飛

2019-03-07 09:43

新北／輕軌通車添利多 淡水交易量奪冠

2019-03-07 09:41

格局微整X清爽用色 創造25坪空氣感居家

2019-03-07 09:38

全台最美咖啡館在哪？網友一致公認：在高雄

2019-03-07 09:07

豬年到！十二生肖春季運勢大公開

2019-01-09 13:07

把握1月出遊月！國內旅遊補助全台適用

2019-01-09 13:07

嘗鮮去！16種火鍋湯頭+川味小菜任你吃到飽

2019-01-09 10:25

火鍋控注意！北京古早味「羊蠍子鍋3吃」進軍台中

2019-01-09 10:24

搶先看！2019十二星座好運排行榜

2019-01-09 10:22

挑選商圈店面 6大守則教你保值

2018-12-11 09:16

基隆缺乏公共建設 房價沒漲頭

2018-12-11 09:16

台南房價走高成交率縮 慘居六都之末

2018-12-11 09:16

桃園人口增幅NO.1 買氣從小宅回歸3房

2018-12-11 09:16

白色OUT！ 歡迎光臨充滿色彩的家

2018-12-11 09:16

新北銀髮族加持 養老最佳宜居地

2018-11-12 11:25

台中山線花博＋海線三井商城 郊區房市增溫

2018-11-12 11:25

台中黃金七期也黯淡 藝人胡瓜鄰居遭法拍

2018-11-12 11:25

台北供過於求！豪宅買氣不如預期

2018-11-12 11:25

房市暖陽曇花一現？ 經濟成長恐再降

2018-11-12 11:16

交屋潮擠壓中古屋市場 餘屋賣壓處高檔

2018-10-15 16:24

美國升息台灣不跟進 購屋動能持續回溫

2018-10-15 16:24

花蓮第一家全白貨櫃星巴克

2018-10-15 16:24

房市現秋意 8月交易再減7%連4黑

2018-10-15 16:24

文青來報到！誠品生活南西人氣店家超吸睛

2018-10-15 16:24
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

讓每一分錢都能生錢 創造更高價值才是致富之道！

2019-04-04 10:00

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

無基之彈有機可趁？

2019-04-04 10:02

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

老牌集團兩樣情

2019-04-04 10:02

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

透過ETF參與鋰電池高成長

2019-04-04 10:02

呂秋遠：從婚姻制度看見往後的幸福人生

2019-04-04 10:02

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

聯成向市場靠攏 目光轉向新加坡

2019-04-08 08:49

離經叛道的詩 忘年之交的樂 「魚．石頭．聽禪聲」洛夫&錢南章音樂會

2019-04-04 10:05

飛了二十八個小時也值得！什麼手術吸引她們特地來台？

2019-04-08 13:45

高雄藝術新風采 米其林饗宴

2019-04-08 15:51

《中國新說唱 2》導師大翻盤？或許因為這些原因 導致他們不再續任「明星製作人」職位！

2019-04-08 14:11

川巴子歸來 小菜吃到飽

2019-04-08 15:31

擊樂烏托邦 就在台灣 臺灣國際打擊樂節10th

2019-04-04 10:05

專訪雲門2藝術總監鄭宗龍《毛月亮》召喚身體原始動能

2019-04-04 10:05

回澎湖

2019-04-08 10:52

跟著太子熊悠遊礁溪

2019-04-08 15:34

手沖咖啡佐陽明山春天笑妍

2019-04-08 15:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top