現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

▲CP值最高的波士頓龍蝦，原價1,200元，目前特價只要588元。 分享 facebook

【撰文／衛瑜、顏永欽 攝影／黃雅嫻、顏永欽】

由肉多多燒肉集團創設的新型態火鍋餐廳，去年底在兩個月內一口氣開了六家門市，老闆憑著家族經營五十年的海產批發事業，產品及成本競爭力雄厚，不論在生鮮水產或肉類品項都能以平價供應，例如最受歡迎的波士頓龍蝦，每隻五百八十八元，物超所值令饕客們趨之若鶩。

品牌行銷公關經理徐家瑜表示，「打造屬於自己的專屬火鍋」是超越的訴求，也希望透過顧客自行選購的方式，來推動惜食愛物的精神，而且想吃什麼就拿什麼，以及「產地直送、平價供應」，讓顧客有如親逛生鮮超市的感覺。

▲比一般蛤蜊大上兩三倍的馬蹄蛤，以活水養殖，可現撈現煮，味道鮮美、肉質Q嫩。 分享 facebook

▲每人低消300元（含原味湯底、醬料費）／原味湯底以大量蔬果和昆布熬煮，湯頭甘甜清爽，可加價70元升級為川府麻辣、小紅番茄或豬肚雞湯。 分享 facebook 位於台中美食一級戰區的公益路上，超越水產特色鮮明，標榜提供活體生猛海鮮，無論是現撈的蛤蜊、馬蹄蛤，還是生猛螃蟹、波士頓龍蝦，都是精挑嚴選，同時供應Prime等級的美國板腱牛、無骨牛小排、伊比利豬等，以及冷藏的魚蝦貝類和生蠔，石斑、大草蝦、廣島生蠔等都是熱賣選項。不過，最受青睞的竟是每盤十多元起的青菜類，常見客人桌上擺滿了便宜又新鮮的瓜果蔬菜盤，均衡了大魚大肉後的飲食營養。

此外，湯底基本提供的是昆布蔬果風味，另可選擇加價升級為川府麻辣、小紅番茄或豬肚雞湯，若是點用海鮮，另提供蒸籠，讓客人品嘗海鮮原汁原味。四月初開始，增加肉燥飯和飲料的六十元自助吧服務。

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台中市南屯區公益路二段128號04-2320-2499 11：30～01：30，無休

成人低消300元、100公分以上兒童150元（含30元醬料費），原味湯底不加價，選用其他口味湯底加價70元，尖峰時段用餐限時90分鐘，免收服務費。

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