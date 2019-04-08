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台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04好房網House Fun

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【撰文／蔡孟穎　圖片／好房網資料庫】

受惠於重大建設和南科園區的開發，台南市房地價格近7年來不斷上漲，據內政部不動產資訊平台統計，全市平均房價從每坪10.58萬元，上漲至14.35萬元，漲幅高達35.6%，交易量也呈現逐年增加趨勢，2018全年建物交易量比2017年全年成長7.8%，連3年正成長，整體房市呈價穩量增。

當地房仲業者分析，公共建設齊發是其一原因，但最大推手還是南科發展愈趨穩定、台積電與聯電等半導體業者進駐擴廠投資，帶來了龐大的就業機會，而就業人口紅利也帶來購屋需求，首購族與南科工程師客層陸續回籠，並反映在離南科園區最近的永康區，去年買賣移轉棟數居全市第一，建商也積極插旗搶地。

在地房仲表示，近年市況量穩價漲，新屋開價都在2字頭以上，二至四房產品都有，含車位、小兩房總價約700萬元起，小三房總價約800～900萬元，大三房則要千萬元以上，大坪數如60坪以上，多位在高樓層，總價都要約1,600萬元以上。

永康區因交通位置優越、工商業蓬勃發展，人口數和家戶數均快速成長，成為台南人口最多的行政區，一是就業機會眾多，區內的永康工業區、亞太工業區及大橋科技創意園區，有統一企業公司、大成長城、可成科技、家樂福等國際性的大企業設廠；二是公共建設陸續到位，有市立美術館、小巨蛋、市圖總館及鐵路地下化工程延伸至永康將增設康橋站，民眾開車可快速連接國道1號，未來行政機關亦將陸續遷移過來。

最後是都市計畫，其中最受矚目的就屬「永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收案」，除改善永康區聯外的交通瓶頸，砲校遷移後所設置的永康創意設計園區可供文創產業發展外，包含的5萬坪中央公園開發計畫，也將提升當地居住品質，加上該區本就生活機能完善、學區完整，使永康成為購屋族的熱門選項。

在地房仲表示，永康房價僅次東區，近年維持穩定上漲趨勢，若針對預算有限的自住客或新婚小家庭，以每月房貸1.5萬～2萬元、總價在500萬元左右的三房產品最受青睞，以東橋的屋齡最新，多在5年內，但單價都要約18萬元起，而中華路沿線、奇美醫院到小東路的中古大樓，屋齡在18～20年、20～25年間，價格約每坪10～13萬元，對小資族來說是負擔較輕的選擇。

▲資料來源：永慶房仲網　資料日期：2019/04
▲資料來源：永慶房仲網　資料日期：2019/04
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