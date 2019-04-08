台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

分享 facebook

【撰文／陳玉蘭 圖片／好房網資料庫】

在寸土寸金的台北市，既想擁有燙金門牌，又想在蛋黃區中的蛋黃區獨享3坪公園綠地，只有松山區民生社區能一圓美夢。以往民生社區屋主相當惜售，在僧多粥少情況下，即使屋齡40、50年的公寓物件仍保有不凡身價，深耕在地房仲業者透露，目前市場釋出比例漸增，正是買方進場淘寶的好時機。

在民生社區深耕逾15年的有巢氏房屋民生敦北店店東張宜羚表示，民生社區是台北市少有的純住宅區，不僅林蔭大道景色優美，社區居民素質高，以最受市場歡迎的聯合二村物件為例，土地持分大，動輒20坪起跳，邊間甚至可持有28坪，周邊緊鄰40座大小公園綠地，當地里長號召居民將後巷變花園，居住環境綠意盎然，形塑日日是春天的宜居氛圍。

「越來越多特色店家走進民生社區，咖啡廳、餐廳讓富錦街吹起文創風，吸引電影、電視劇取景拍攝，帶入優質觀光效益。」張宜羚指出，綠樹為輔的林蔭巷道已成為民生社區活招牌，包括富錦街、民生東路五段、六段69巷2弄、4弄一帶範圍，都是一屋難求的黃金地段。

張宜羚強調：「民生社區的土地黏性、風格店家、消費習慣，讓人搬得進來搬不出去。」以「敦煌別墅」為例，屋齡30餘年仍保有百萬身價，聯合二村棟距大採光充足，「健安新城」、「平安新城」電梯大樓屋齡較新，又有車位與大型中庭花園，整體來說，民生社區居民1人可享有3坪公園綠地，是台北市絕無僅有的居住環境。

▲資料來源：永慶房仲網 資料日期：2019/04 分享 facebook

分享 facebook