全台最美咖啡館在哪？網友一致公認：在高雄

高雄文化中心因擁有大片樹海綠地，吸引許多人到此運動散步，陽光灑落、微風吹拂，在樹影與人聲的交融下，形成一片悠閒氛圍，去年年底連鎖業者「卡啡那」進駐，不僅瞬間成為話題，更被網友封為「全台最美、最有氣質的咖啡店」。

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▲有著大片草地相襯，藏身在文化中心裡的卡啡那，無論日夜都很亮眼吸睛。

【撰文／林鳳美、高嘉聆、蘇宇翎、羅沁馨、Rikki 攝影／林韋言、林鳳美、高嘉聆、Rikki 圖片提供／台灣角川《高雄123家美食私旅》、碳佐麻里】

高雄文化中心因擁有大片樹海綠地，吸引許多人到此運動散步，陽光灑落、微風吹拂，在樹影與人聲的交融下，形成一片悠閒氛圍，去年年底連鎖業者「卡啡那」進駐，不僅瞬間成為話題，更被網友封為「全台最美、最有氣質的咖啡店」。

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▲倒入草莓果醬的舒芙蕾，濃郁的酸甜香氣沁入口鼻，鬆軟如棉花瞬消的口感，征服不少女孩。

高雄起家的卡啡那咖啡，全台共有5家門市，總監姜建良表示，高雄文化中心內的「卡啡那 Caffaina Coffee Gallery文化探索館」，在1年前就已經開始籌備，咖啡館以「探索」為名，是希望消費者來此能探索時間、空間、風味與知識這4件事。

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▲不同於單杯的莊園單品咖啡，這裡採一整壺端上桌，帶著果酸或是帶著花香，溫熱、冷嘗各有風味。

店內的咖啡與甜點自是吸引消費者上門的關鍵，這兒提供的單品咖啡豆每日都不同，由專業咖啡師沖泡萃取，開放式的吧檯讓咖啡師與消費者有更多互動。加上每日提供超過20種的法式甜點，另外還有溫沙拉、麵包等餐食，總共超過百種餐點可選擇。

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▲選用大量蔬菜、菇類製作的溫沙拉，相當有飽足感。

無論是想享受一個人的時光，還是約姊妹淘聊心事，在卡啡那從早到晚都能享有滋味多樣的餐食、舒適迷人的空間，來此千遍也不厭倦。

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▲店裡善用各種隱喻、名句融入在空間設計中，醒目的書牆更是一大特色。

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