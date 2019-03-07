格局微整X清爽用色 創造25坪空氣感居家

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【撰文／Ishan 圖片提供／巢空間室內設計】

卸下工作的疲憊，回到家，你總希望開門的那一刻，能給你抹去煩惱和壓力的力量，可能是客廳沙發的一隅，可能是餐廳那盞暖黃的燈，或是一室有空氣流轉的通透空間。

這對不到三十歲的夫妻買下位於新店的新成屋之後，原以為也可以找到這樣的休憩港灣，卻因為公領域動線顯得壓迫、採光受到影響，讓入厝的興奮感大打折扣。

被賦予重任的巢空間室內設計設計師葉俊廷原本以為新成屋不需要變動太大，不過跟著屋主夫妻看了房子卻覺得納悶：「明明客廳和房間都設計了大面窗，但是光線卻進不來，靠內側的餐廳更是完全無法吸納陽光，原來問題出在動線設計及房間隔間的運用。」葉俊廷如此診斷，決定要對格局進行微整。

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半開放層架是更好的選擇 仿清水模水泥板展現粗獷

為了調整走廊的動線，葉俊廷與屋主討論將工作室空間稍微縮小，並且把面對客廳的牆面改成半面可推式的玻璃窗，房門也改用玻璃拉門，因此光進來了，視野便打開了。

有別於一般家庭偏好「做好做滿」的系統櫃，客廳及餐廳的收納，主要僅集中在進門玄關處的櫃體，與主臥的更衣間，目前閒置的小孩房也暫作儲存之用，其他則大致以可移動式的開放層架為主，讓公共空間不顯壓迫。來自歐洲品牌的層架組可依照屋主需求安置層板、抽屜或是拉門式置物櫃，清爽的線條淡化了櫃體在空間裡的比重。

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客廳與餐廳安排了色彩層次，葉俊廷在客廳後方的工作室則是注入較為粗獷的元素。「工作室是屋主常用來處理公事及視訊會議的空間，我們採用清爽簡單的視覺規畫，以淺灰色仿清水模的水泥板作為隔間牆面，在素雅中卻可以兼顧不同於白牆的細節表現。」葉俊廷解釋當初設計的理念。

可推式的玻璃窗也帶來意想不到的驚喜，除了工作時隔音的需求，玻璃窗泰半時間可完全敞開，客廳視覺得以延伸，有「乘以二」的放大效果。

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熱愛世界趴趴走 彩色牆面保留旅行的回憶

在這以白色為基底的家裡，鄰著餐廳吧台及餐桌的那面牆顯得特別不一樣。「夫妻倆曾提及希望用餐的角落能有咖啡廳的感覺，再加上愛旅行的兩人想在牆面上留下旅程的回憶，主題牆的想法應運而生。」為了凸顯照片牆的重要性，雙方對於用色琢磨許久，「要不試試藍灰色？」有一回屋主這樣提議，讓葉俊廷開始玩味起藍與灰的比例。後來定調為「煙燻藍」，富個性，卻又低調平和的存在空間裡。

「這面牆選用的是磁性漆，目的就是要讓屋主未來可以將旅行中累積的照片慢慢補上。」旅行牆可說是設計師最燒腦的部分，「除了顏色討論，磁性漆也比較了很多款才決定採用丹麥的『富洛克』這個品牌，磁力強度才足夠。另外，光是世界地圖的樣式我們也嘗試過各種選擇，後來找到這個歐洲品牌，用金屬烤漆的線條來呈現世界版圖，很符合我們的需求。」

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用花磚巧妙點綴 牆面、玄關好精采

為了讓居住空間保留「空氣感」，葉俊廷只把最花俏的色彩留在進門的玄關地板和廚房門旁的牆面，一進門的時候，立刻讓人眼睛為之一亮。花磚色系的安排也有技巧，仔細拆解其配色後，發現皆來自空間中其他用色的總和，這也是讓視覺清爽不雜亂的訣竅。

終於，空間經過微整又換上新妝顏後，成了屋主夫婦心目中名副其實的「家」，每回開門的那一刻，他們都重新愛上一次這個家，等牆面補上旅行的記憶，這裡，又有不一樣的風景。

● INFO地點：新北市新店區 住宅形式：社區大樓新成屋 坪數：25坪 格局：3房2廳2衛 成員：夫妻2人 設計：巢空間室內設計（nestspace.tumblr.com）

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