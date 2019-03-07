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新北／輕軌通車添利多 淡水交易量奪冠

2019-03-07 09:41好房網House Fun

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【撰文／陳玉蘭　圖片／好房網資料庫】

「淡海輕軌」是北台灣第一條輕軌，又分綠山線與藍海線，率先通車的綠山線從紅樹林站至崁頂站共11個站，歷經波折的美麗新淡海影城也在去年開幕，眾利多議題加持替淡水房市再添動能。根據統計，去年新北市總價1,000萬元以下平價交易宅正是由淡水區奪冠，輕軌沿線車站周邊5年內新屋平均房價站上2字頭，淡海新市鎮有機會買到1字頭建案。

據去年1～11月實價登錄資料，新北市總價低於1,000萬平價宅成交物件，淡水區共2287件交易，奪得最熱交易區，平均單價約20.1萬元；新莊區次之，共1365件交易，平均單價約27.5萬元；板橋區居三，共1292件交易，平均單價約為29.6萬元。

因綠山線穿過淡海新市鎮，為以往又遠又冷的重劃區房市帶來曙光，其中V7濱海義山站、V8濱海沙崙站、V9淡海新市鎮站近3年交易量最大。事實上，相較2016年，如今輕軌沿線房價幾乎皆上漲，除紅樹林站、竿蓁林站漲至3字頭，其餘各站也站穩2字頭，又以V11崁頂站價漲3成最多，自每坪17.5萬元漲至每坪23.萬元，V10淡海新市鎮站也自每坪18.8萬元漲至20.3萬元。

當地房仲業者提醒，淡水地區房市物件選擇多，許多購屋人多為首購族，不妨多看多比較，勇於出價議價，貨比三家不吃虧。

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▲資料來源：永慶房仲網　資料日期：2018/03

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