台南／南科F、G區開發熱 帶動善化房市起飛

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【撰文／陳玉蘭 圖片／好房網資料庫】

因應並紓解南科園區與樹谷園區每年新增近萬名就業人口壓力，台南市政府自2014年底，以市場供需、區位條件及財務面向綜合考量，優先選擇F及G區辦理開發，未來開發後預計可引入15000計畫人口，提供約55公頃住宅區、9公頃商業用地，並透過公共設施劃設，整合周邊交通，建構防洪、生態、低碳社區，此區鄰近善化，大量科技新貴誕生，勢必帶動善化房市起飛。

位處大台南地理中心的南科特定區，目前已開發的L、M區住宅申請建築面積已超過7成，預估5年內將趨於飽和，故市府選擇F及G區辦理開發，已獲內政部都市計畫委員會大會審定，去年下半年度啟動區段徵收作業。當地房仲業者透露，目前進度已進入土地重劃分配階段。

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看準南科F、G區開發案可望連帶帶動善化房市發展，桂田集團已在善化火車站推出「桂田磐古」預售大樓，規畫地上26層地標型建築，並結合桂田酒店與喜達屋集團品牌的軟實力，提供高檔飯店級住宅管理，規畫16.7～70坪，每坪22～29萬元。目前規畫為一期，目前一房房型已完銷，未來將續推二期，總銷金額約80億元，是善化罕見大案。

除此之外，太子建設也在善化推出數個高指名度社區，包括「太子經典」、「太子WIN」，前者有500坪花園中庭，成交價從10萬漲至14萬元；「太子WIN」一期不到1年即完銷，二期鄰近夜市旁，單價從15萬元漲至17萬元，據悉已賣出7成，口碑建商加上完善社區管理，成為吸引南科新貴青睞的一大賣點。

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▲資料來源：永慶房仲網 資料日期：2018/03

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