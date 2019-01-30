家庭主婦靠記帳 40歲財務自由

用記帳減肥法 3年多存100萬 張家禎 分享 facebook 【文:賴雅淳 攝影:張家禎】

40歲就財務自由?這不是遙不可及的夢想，而是有方法可循!

身為一家之主，卻在一夕之間因公司倒閉而失去唯一收入來源，如果這種厄運降臨在你身上，你，慌不慌？

5年前，電子新貴鍾先生就面臨這樣的中年失業危機，但他一點都不慌，因為他有一位非常會理財的老婆，幫他把過去數十年辛苦賺來的薪水，放大成5千多萬元資產，光是靠「房租、股利」這兩條現金流，就足以支付一家4口每年100多萬元的生活費、教育費。

換句話說，中年失業的鍾先生，年僅40多歲，在財務上就已經達到「自由」的境界——被動收入大於（或等於）家庭開銷。接下來要繼續工作，還是比別人提早20年退休，鍾先生都可以自由選擇。

火災導致家人負債

點燃對致富的渴望

俗話說：「成功的男人背後都有一個偉大的女人」，而鍾先生背後的這位全職媽媽理財高手，名叫李雅雯，她念國中時，數學平均分數只有39分，出社會後，曾經當過國文老師，也當過月光族，花錢渾渾噩噩，財務跟衣櫥一樣，總是亂糟糟，必須靠男友（現在的老公）支付房租和卡費，日子才能過下去。

直到29歲，李雅雯剛生完女兒，虛弱的躺在醫院，卻接到噩耗，她家出事了！娘家電線走火，房子被燒個精光，連鄰居房子也被波及，她看到媽媽第一次上電視，卻是因為自家失火上新聞。

這把火，燒出一連串的賠償、家庭重建等金錢問題，導致家人負債，使得收入較高的李雅雯先生必須一肩扛起照顧岳父母的責任，讓這對才剛迎接新生兒的年輕夫妻，資產歸零。

「原來一貧如洗是這種感覺。」以前當月光族，口袋空空也沒在怕的李雅雯，這次居然強烈感受到一無所有的金錢恐懼。從那天起，李雅雯要求自己振作，要求自己變有錢，而且是有錢到房子就算再燒幾次都不怕的程度。那把莫名火，意外燃起她對致富的渴望。

然而，對一個花錢習慣不好、只會買不停，又才剛生完小孩、隨先生移居上海的全職媽媽來說，想賺錢，憑什麼？「書上不是說，想變有錢就要記帳，我就從記帳開始，用最土的方法，一步一腳印學理財。」

攤開桌上一疊記帳本，李雅雯傳授她變有錢的第一步——從記帳本中，找出省錢空間，把支出降到最低，將儲蓄比例拉到最高，目標是「存7花3」，也就是先生每年賺來的薪水，加上分紅獎金，總共要存下7成收入，只拿3成當家用。

減肥瘦身記帳法

3年多存百萬元

「存7花3」，跟一般理財專家建議「存3花7」剛好顛倒，真的有可能嗎？想錢想到近乎瘋狂的李雅雯，咬緊牙根、心一橫，花了幾年的時間，真的辦到了，靠的是她自創的「減肥瘦身記帳法」。

「我第1年記帳，發現我們家1整年開銷居然高達206萬元，這些支出除了保母費、父母生活費等必要支出，還包含了很多非必要支出，像是衣服買了14萬元，紅包包了14萬元。沒有記帳真的不知道原來花了這麼多錢。」這些數字，讓李雅雯看得心驚膽跳，迫使她下定決心幫家庭支出快速減肥。

既然要「瘦得快」，就得採取非常激進、刻苦、嚴苛的手段，於是夫妻倆攜手展開省到不行的超節約財務運動。例如李雅雯會幫每項支出編列預算，接著嚴格控管，鐵血執行。「像是在沙拉油桶子上劃線、計算保養品容量，連衛生紙用量都精密計算，當我看到帳本上有多出的肥肉（不該多花的錢），就狠狠的用螢光筆劃線，立即檢討，行動改進。」

還好，另一半鍾先生本來就很省，對於新節約財務運動配合度很高，每個月乖乖領1千元人民幣（約台幣4,500元）當零用錢。就連女兒生日，也只能選人民幣2元的塑膠手槍。「那時候看到女兒站在廉價玩具前猶豫不決，我自己都覺得超辛酸的。」

苦過、撐過，3年後這套記帳法「瘦身」成果相當驚人。李雅雯的家庭年度支出整整減掉4成肥肉，從原本1年206萬元的支出，快速降到107萬元，足足省了99萬元。若用減肥來比喻，幾乎減掉一半的體重。

股市跌跤慘賠500萬

從房市爬起賺回數千萬

在用盡全力下，夫妻倆終於攢下第1筆致富本金——300萬元。錢有了，那下一步呢？李雅雯不知道。於是，她去請教身邊最有錢的貴婦。

這位貴婦直白的說：「錢，是賺出來的！股票、基金什麼都好，什麼都試試看。」這句話，把李雅雯推上錢滾錢的投資道路。

她聽話照做的在兩岸開戶，在台灣買股票，在中國買基金，一路橫衝直撞，每天花7個半小時盯盤、看新聞選股，幾乎買什麼賺什麼，因為那一年是射飛鏢買股隨便都會賺的2007年。

300萬元本金就像麵團，被丟進熱烘烘的股市融爐，快速的膨脹到500萬元。貪婪的李雅雯，想趁這波把債務一筆勾銷，繼續加碼，賺錢又再押，股票市值快速飆升到800萬元。

看著老婆變本加厲，資金越押越多，甚至連緊急預備金都被丟進股市，鍾先生忍不住提醒：「凡事小心。我們當練習，慢慢來。」先生的忠言逆耳，李雅雯聽不進去，更不肯慢下來。直到2008年金融海嘯無預警襲來，其中500萬元股票隨慘遭滅頂，一切又退回300萬元的原點。

就像辛勤的農夫，累出一身汗，收成卻是零，誰能不沮喪？還好，危機背後，出現一線生機。在股市大跌一跤的某天，李雅雯收拾眼淚，出門晃晃，看板上的標語讓她心頭一震：「爆款特價房、特價房強襲。」她才驚覺上海房價居然直線暴跌，而且是大跌5成！這次她不用問貴婦，就知道下一步該怎麼做了。

回家後，盤點資產，噙著眼淚，一筆一筆把資金贖回，再動用槓桿，用信貸、跟朋友借錢。東湊西湊，最後湊到700萬元。李雅雯就在大雪初融、上海房市一片死寂、恐慌蔓延之際，把帳戶裡的每1塊錢都拿出來，一口氣買了2間套房，然後快速出租，5年後賣掉，狠狠賺2倍。

花11年財務自由

家庭主婦變老公靠山

從股市跌倒，卻從房市爬起，快速翻身，這個成功的投資經驗，讓李雅雯把注意力從股市移轉到兩岸房市，抱著小孩到處看房、簽約、出租，並運用從書中學到的「C級房產致富公式」，淨賺數千萬元。

至於讓她大跌一跤的股票市場，她也沒有放棄，而是重新學習，改用《巴菲特選股神功》書中推薦的ROE財報選股法，在兩岸股市扳回一城，賺逾1千萬元。

算一算，從火災憑空而降，存款歸零到家庭總資產突破5千萬元，李雅雯這位全職媽媽只花11年的時間，就把老公辛苦賺來的每1塊錢，發揮到極致，讓老公即使丟了飯碗，也完全不用擔心，因為家裡還有她這位賺錢速度比老公還快的財務大臣頂著。

「財務自由的過程，有辛酸，也有不堪，但我挺過來了。我現在不用再那麼嚴苛的進行家庭支出瘦身，但省錢習慣已經養成，也不會放縱自己奢侈浪費，而是持續記帳，找到家用平衡點，用有限的預算，舒服過好日子。」啜飲一口拿鐵，李雅雯平靜而且內心愉悅的享受財務自由後的滿足。