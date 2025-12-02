讓資產傳承成為愛的延續

【撰文：楊馥瑄】

阿茂的母親剛過世，他在財產清單上，意外發現母親名下竟有一筆從未聽說的不動產。原來，那間房屋登記在母親名下，但實際上是由哥哥與母親共同出資購買。哥哥因此開口表示：「這間本來就是我出的錢，你乾脆拋棄繼承吧，房子給我就好。」

面對親情壓力與突如其來的法律問題，阿茂一度想：「算了，就讓給哥哥吧。」直到朋友提醒他：「拋棄繼承不是只放棄那一間房子，而是連母親名下所有遺產，包括現金、存款、其他不動產，都會一併放棄。」這句話讓他驚出一身冷汗，也讓他意識到，一個錯誤的決定，可能會讓多年積累的家產與感情一併流失。

阿茂隨即尋求專業協助，逐步釐清母親名下資產情況、出資來源與各繼承人應有比例，並最終以「分割繼承」的方式處理。這不僅讓繼承過程合法且順暢，也讓兄弟間的關係維持在理性與尊重之中。

在協調過程中，專業人士協助他們釐清了3個關鍵觀念：

1.拋棄繼承是「全部放棄」，而非「挑著放棄」：一旦申請完成，就無法反悔，也無法再重新繼承。

2.房產出資比率須具體證明：即使由哥哥支付頭期款，仍須依照權利登記與金流證據判定所有權，口頭約定並不具法律效力。

3.分割協議書的簽署內容設計極為重要：不僅影響不動產後續過戶流程，也會牽動贈與稅、土地增值稅等稅務計算。

這次經驗讓阿茂深刻體會：「繼承時，法律和稅務的細節，真的沒有想像中那麼單純。」若當初一時心軟就簽下拋棄繼承，不僅可能喪失母親留下的遺產，更可能讓兄弟之間因誤會而形同陌路。

根據內政部統計，台灣有超過數萬件未辦繼承登記的不動產，其中不少家庭因事前欠缺規畫，最後陷入爭產、訴訟與稅務紛爭。反觀那些提前透過專業諮詢、設立信託或訂立遺囑的家庭，財產移轉不僅更有效率，也能在情感上做到彼此體諒，讓愛延續而非變質。

懂得「事先規畫」與「正確處理」，差別不只在於省下多少稅，更在於能否讓家庭維持平和。就像阿茂最後感慨地說：「媽媽留下的不只是房子，而是讓我們學會了一件事——那些一生努力打拼才累積下來的資產，該如何在稅務與家庭關係之間取得平衡，真的要及早規畫。否則，上一代辛苦的成果，反而可能成為下一代關係破裂的導火線。」專業的繼承規畫，讓資產傳承不只是數字的移轉，而是愛與智慧的延續。（本《Smart智富》月刊專欄作者為台灣理財規劃產業發展促進會成員、認證理財規劃顧問（CFP®））