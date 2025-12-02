快訊

超誇張！行駛國5邊開車、邊互丟水球 網友：上演瑪利歐賽車？

宏都拉斯選情膠著！川普突發文質疑「改變選舉結果」嗆將迎地獄代價

NBA／太陽「惡棍兄弟」合砍61分虐湖人 詹皇勉強保住神紀錄

FIA躍升退休保險新選擇

聯合新聞網／ Smart智富月刊
台灣正式邁入超高齡社會，國發會預測，2050年台灣高齡人口比率將接近4成，這不僅對醫療與長照體系造成龐大負擔，也使民眾在退休財務安全上帶來更大的風險。路透alamy
台灣正式邁入超高齡社會，國發會預測，2050年台灣高齡人口比率將接近4成，這不僅對醫療與長照體系造成龐大負擔，也使民眾在退休財務安全上帶來更大的風險。路透alamy

【撰文：王儷玲】

台灣正式邁入超高齡社會，國發會預測，2050年台灣高齡人口比率將接近4成，這不僅對醫療與長照體系造成龐大負擔，也使民眾在退休財務安全上帶來更大的風險。政府勞保基金的財務問題已延宕多年，但至今尚未有效解決，只能靠政府每年擴大撥補金額來搶救，未來受到少子化與高齡化雙重影響，基金收支失衡可能更加劇。勞保局最新精算報告顯示，勞保基金將在2031年基金餘額用盡出現負值，而且潛藏負債更高達13兆2,300億元。在此環境下，台灣民眾退休後的年金保障不能只靠勞保年金，必須提早有多重規畫，才能降低長壽風險。

除了政府勞保年金，保險公司年金保險也提供長壽風險的保障，讓民眾在退休後獲得穩定現金流。相較於壽險保單，年金保險沒有死亡保障成本，不像壽險須從保費中預留一些金額作為日後身故給付之用，因此民眾的保費能有更高比率投入退休理財投資。尤其在超高齡社會下，年金保險具有活愈久領愈多的特性，適合作為退休後長壽風險的保障工具。

目前國內年金保險商品很多元，可以提供民眾多樣化的選擇，其中又以利變年金與變額年金較受到青睞。利變型年金保險會隨著保險公司宣告利率調整，提供穩健累積資產的機制，有助於抵抗通膨；而變額年金險則以投資帳戶連動投資工具，讓保戶有機會分享投資市場成長成果。一般變額投資型保單是由保戶自行選擇連結投資標的，但由於有些民眾不知道如何篩選投資標的，近年保險業者推出由專家團隊代操的類全委投資型保單也很受到歡迎。目前在台灣投資型的變額保單市場中，變額年金險已約占6成到7成，有業者的銷售占比更高達9成，反映出年金保險提供退休族對於兼顧現金流與資產成長的需求。

值得關注的是，最近市場引進在美國熱銷的「指數型年金險」（FIA），這類保單兼顧保本與市場參與2大特色，保戶除了可透過固定利率帳戶確保本金安全，又能藉由指數連結帳戶部分參與市場成長。目前金管會已開放壽險公司在境外保險中心（OIU）銷售，未來若進一步開放，將可為民眾退休理財與保障增加新的選擇。

年金保險是每個人退休理財中不可或缺的一環，它提供穩定的現金流，協助民眾抵禦長壽風險。退休準備是一場長期賽跑，超高齡社會下，時間是最大的複利來源。若能提早規畫，挑選適合自己的年金保險，開始累積資產建立現金流，才能在未來享有更具安全感、更適足的退休生活。（本《Smart智富》月刊專欄作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）

Smart智富月刊

追蹤

延伸閱讀

長照3.0出院銜接 拚2026達2天到位、2030第0天接住

明年提前啟動長照3.0 賴總統：達成健康老化、在地安老、安寧善終願景

金管會要求壽險實質管理風險 省下避險成本 強化資本

壽險匯率會計調整 會計師：資訊揭露是關鍵

相關新聞

讓資產傳承成為愛的延續

阿茂的母親剛過世，他在財產清單上，意外發現母親名下竟有一筆從未聽說的不動產。原來，那間房屋登記在母親名下，但實際上是由哥哥與母親共同出資購買。哥哥因此開口表示：「這間本來就是我出的錢，你乾脆拋棄繼承吧，房子給我就好。」

實支實付險醞釀漲價 該減額或停保嗎？

被視為健康險基石的實支實付醫療險，即將迎來一波波漲價潮，金管會已設定調漲上限：首年最高30%，往後每年得再調升10%。若以最多人投保的「1年期附約、住院醫療雜費20萬」保單來計算，40歲至59歲男性中壯族群的每年保費原本約落在5,000多元至1萬5,000餘元的區間，確定漲價後，第1年的保費可能調升到6,000多元至2萬餘元之間，荷包有感失血，之後若每年再調漲10%，長期累積下來，增加的保費負擔不輕。

FIA躍升退休保險新選擇

台灣正式邁入超高齡社會，國發會預測，2050年台灣高齡人口比率將接近4成，這不僅對醫療與長照體系造成龐大負擔，也使民眾在退休財務安全上帶來更大的風險。政府勞保基金的財務問題已延宕多年，但至今尚未有效解決，只能靠政府每年擴大撥補金額來搶救，未來受到少子化與高齡化雙重影響，基金收支失衡可能更加劇。勞保局最新精算報告顯示，勞保基金將在2031年基金餘額用盡出現負值，而且潛藏負債更高達13兆2,300億元。在此環境下，台灣民眾退休後的年金保障不能只靠勞保年金，必須提早有多重規畫，才能降低長壽風險。

淺談私募股權投資

對大部分投資人來說，手中所持有的金融資產（如股票、債券或基金等），大多是在公開市場交易中所獲得，而「私募股權」（Private Equity）相對是個較陌生的領域，又稱「私募股權投資」或「私募基金」。在過去，私募股權通常僅限於機構投資者或富豪才能參與，且往往能提供比公開上市股票更優異的報酬。隨著法規鬆綁與投資門檻的降低，一般投資人開始有機會接觸這類投資工具。

用2類基金 錢進加密貨幣市場

鑑於比特幣（BTC）及加密貨幣ETF（指數股票型基金）的交易及需求量大增，近期無論台灣、美國，皆針對相關投資釋出新規。

已持有共同基金和被動式ETF 需加買主動式ETF嗎？

去年（2024年）12月金管會放行主動式ETF（指數股票型基金），投信業者旋即展開積極布局，截至今年10月16日，計有11檔主動式ETF掛牌上市，讓民眾在已熟悉的共同基金與被動式ETF之外，又多了一個投資選項。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。