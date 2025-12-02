用2類基金 錢進加密貨幣市場

【撰文：馮志源】

鑑於比特幣（BTC）及加密貨幣ETF（指數股票型基金）的交易及需求量大增，近期無論台灣、美國，皆針對相關投資釋出新規。

在國內，金管會已發布函令，准許「多重資產」及「組合型」2大類型基金有限度的投資海外比特幣ETF，為想跨足加密貨幣投資的一般散戶投資人，開了一扇新窗。不過由於加密貨幣近期暴漲暴跌，風險波動極高，投資人宜留意相關投資風險及資產配置。

目前比特幣ETF主要分為現貨ETF和期貨ETF這2大類，比特幣現貨ETF是直接持有實際的比特幣，基金經理人會在加密貨幣交易所購買真正的比特幣，並存放在數位錢包中，由專業託管機構保管，價格走勢比較貼近比特幣的實際市價。至於比特幣期貨ETF，並不直接持有比特幣，而是透過投資比特幣期貨合約、挖礦股票或其他相關衍生性商品來追蹤比特幣價格，由於期貨合約有到期日，需要定期轉倉，可能產生「轉倉成本」，導致長期表現與比特幣現貨價格出現偏差。

台、美政府發布新規 更易參與加密貨幣市場

因應比特幣及加密貨幣ETF需求激增，但又極具投資風險，金管會於去（2024）年9月時，僅開放可透過「複委託」方式投資海外比特幣現貨ETF，且僅開放「專業投資人」，包括專業機構投資人、高淨值投資法人、高資產客戶、屬於專業投資人的法人或基金，以及屬於專業投資人的自然人（財力3,000萬元以上）等5大類，並須在初次買進前簽署風險預告書，尚未全面開放給一般散戶投資人。

直到今（2025）年新規出爐，國內才進一步開放多重資產、組合型基金也可投資被動式海外比特幣ETF，但以該基金淨值5%為限，且海外比特幣ETF加上期信基金、槓桿ETF、反向ETF、期貨ETF及商品ETF合計6種，投資上限為該基金淨值的10%，讓一般散戶投資人在兼顧市場風險下，也有間接參與比特幣市場的投資管道。

美國比特幣及加密貨幣ETF近期新規，同樣備受關注。在過去，比特幣或其他加密貨幣ETF要在美國交易所掛牌上市，申請時必須向美國證券交易委員會（SEC）同時遞交「19b——4文件」及「S——1招股書」。

「S——1招股書」是由ETF發行人提交SEC審批，揭露包括基金結構、管理人、策略及費率等細節，比較偏向於形式審查，基本上只要符合形式要件即可過關，所以關鍵在於「19b——4文件」，這是由交易所向SEC申請修改交易所規則，是一種客製化的實質審批，隨時都有被SEC否決的可能，1檔加密貨幣ETF從申請到掛牌，有時需要歷經長達8個月的監管煉獄。

今年9月17日，美國SEC正式公布與批准交易所交易產品（ETP）的「通用上市標準」。在新規之下，加密貨幣ETF若要在交易所掛牌，不再需要為每檔新產品遞交「19b——4文件」，只須提交「S——1招股書」即可，靜待75天的審核期後，若SEC在這段期間並未提出反對意見，證交所可直接推動加密貨幣ETF掛牌上市，省去繁瑣的往返溝通、補件流程，加速新產品進場效率，可說是為加密貨幣市場開通了一條「快速通關」，是加密貨幣ETF交易的重要里程碑。

而未來，不只是比特幣，目前在美國加密貨幣交易所Coinbase上交易的加密貨幣代幣期貨，理論上都可能成為現貨ETF的候選標的。美國加密市場已經從比特幣、以太坊時代，正式進入一個更廣闊、更複雜、更易於參與的生態系統。

創高又閃崩 槓桿交易血洗幣圈

然而，加密貨幣市場的起落，驚心動魄。

加密貨幣的利多包括美國總統川普（Donald Trump）上任後推動了更友善的加密貨幣法規、機構投資人的強勁需求、聯準會降息、美元指數持續走弱、美國政府陷入停擺的不確定性，以及投機性買盤透過大量的合約槓桿、加密借貸和流動性挖礦等方式蜂擁而入等等。德意志銀行甚至發布看多報告指出，預測比特幣可能在2030年將與黃金同步，成為全球央行儲備資產的重要組成。諸多消息匯聚，使得比特幣在2025年10月7日一度創下歷史高點12萬6,272美元。

然而，就在各方一致看好加密貨幣市場的未來將萬里無雲之際，川普無預警宣布對中國進口商品徵收全面性的100%關稅，並同步對關鍵軟體技術祭出出口限制，引爆美股重挫、全球投資人恐慌，大量資金自數位資產市場撤離，加密貨幣市場於10月11日遭遇了一場史詩級驚心動魄的閃崩行情。

比特幣在短短24小時內重挫逾13%，最低觸及10萬9,683美元，以太坊（ETH）等主流加密貨幣的跌勢更為猛烈，以太坊盤中跌逾20%，瑞波幣（XRP）、幣安幣（BNB）和狗狗幣（DOGE）等知名代幣重挫超過30%，規模較小、流動性較差的山寨幣（Altcoin）更是出現斷崖式下跌，不少小型代幣價格在幾分鐘內幾近歸零。

根據加密貨幣資料平台CoinGlass統計，10月11日一夜之間，全球加密貨幣市場爆倉額高達193億5,800萬美元，累計約166萬交易者被迫平倉離場，創下幣圈有史以來最大單日去槓桿紀錄。

深究幣圈崩盤的箇中原因，主要是近期市場買盤多為槓桿式投機交易。

當利空消息襲來時，比特幣與主流加密貨幣短線暴跌，一旦關鍵技術支撐價位被跌破，觸發保證金追繳時，強制平倉效應便會接連觸發，誘發槓桿合約連環清算，導致市場連鎖拋售盤雪崩式擴大，迅速陷入「去槓桿」踩踏效應，短短48小時內，加密貨幣市場蒸發數百億美元市值，許多使用槓桿操作的交易員慘收巨額虧損。

不用透過複委託 就可參與幣圈商機

加密貨幣市場暴起暴落，若國內投資人不想透過複委託進行高風險的海外比特幣或加密貨幣ETF交易，又想在有效控制風險的條件下，汲取加密貨幣市場商機，目前國內有1檔ETF「國泰數位支付服務」（00909）及1檔共同基金「富邦雙核心戰略多重資產基金」可供選擇。

00909主要是以持有追蹤「Solactive全球數位支付服務指數」的成分股為主，並不是單純押注「幣價上漲」的投機工具，不直接投資於加密資產或其他加密貨幣，而是參與整個加密資產鏈上的產業基礎建設與支付生態。

截至10月16日，00909持股權重最高的是澳洲公司IREN Limited（前稱Iris Energy），主要專注於可再生能源驅動的加密資產挖礦。第2大持股為新興交易平台羅賓漢（Robinhood Markets），其以創新金融科技服務，備受市場矚目。再來是日本的思佰益（SBI Holdings），該公司擁有廣泛的數位金融業務，以及全美最大的加密貨幣交易平台Coinbase，它也是那斯達克成分股。其他尚有全球持有比特幣數量最高的公司MicroStrategy，以及持有不少比特幣的Marathon Digital及Riot Platforms。

根據理柏截至10月10日的統計，00909今年以來的績效表現高達57%。

至於「富邦雙核心戰略多重資產基金」，甫於今年8月12日成立，是呼應金管會新規，國內首檔納入比特幣ETF作為戰略配置的多重資產基金。

富邦這檔多重資產基金採取平衡策略，同時採用風險監控機制，以股票、債券、REITs（不動產投資信託）等傳統投資工具，結合黃金ETF等通膨避險資產，透過企業獲利驅動及地緣風險驅動，靈活調整資產部位，可說是攻守兼備。截至10月16日，該檔基金在比特幣ETF的配置部位不到3%，占比不高，僅將其視為分散風險的一環。（本文作者為理柏（LSEG Lipper）亞太區研究總監）