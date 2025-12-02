已持有共同基金和被動式ETF 需加買主動式ETF嗎？

【撰文：湯名潔】

去年（2024年）12月金管會放行主動式ETF（指數股票型基金），投信業者旋即展開積極布局，截至今年10月16日，計有11檔主動式ETF掛牌上市，讓民眾在已熟悉的共同基金與被動式ETF之外，又多了一個投資選項。

投資人也很捧場，從第1檔主動式ETF「主動野村台灣優選」（00980A）開始募集迄今（截至2025.10.16），短短約半年的時間，11檔主動式ETF的總受益人數已突破32萬人。而約莫同一時期，全體ETF的總受益人數卻大減約35萬人（編按：從4月的1,536萬人減至10月16日的1,501萬人），此消彼長之中，可見主動式ETF正在市場上掀起熱潮。

不過，風潮之外，仍有不少投資人保持觀望，認為主動式ETF也是由基金經理人主動選股，跟傳統的共同基金相比，看起來差別不大。因此，他們的疑問是：若已買了共同基金，還需要去考慮主動式ETF嗎？當兩者的投資方向雷同時，是否應該把共同基金換成主動式ETF，以降低投資成本？此外，手上只有被動式ETF的投資人，是否應該加買主動式ETF？

針對如上問題，《Smart智富》月刊特別邀請群益投信投資處副總經理張菁惠、以及素有「基金博士」美譽的財經教授朱岳中2位專家，為讀者解答。

問題1》主動式ETF跟共同基金，有何差別？

「投資人可以把主動式ETF看成是在交易所掛牌的共同基金。」張菁惠一針見血的點出兩者異同。

她表示，主動式ETF的投資組合管理方式接近共同基金，譬如針對單一標的，投資上限為ETF淨資產價值的10%（編按：主動野村台灣50（00985A）為例外，第1大持股上限可達30%），總持股比率可在70%至100%之間靈活調整等。而與之相異的是，主動式ETF跟上市股票一樣在證交所掛牌，讓投資人以即時價格買賣，享有在次級市場交易的便利性，不似共同基金，投資人須透過基金公司或銀行，以單日「淨值」（Net Asset Value）進行申購（當天淨值）與贖回（次日淨值），流動性較低，價格也會延遲。

另一個不同點在於資訊透明度。主動式ETF依規定必須每日揭露完整持股，而共同基金僅須每月揭露前10大持股、每季揭露1%以上的持股，資訊公開程度相對不足。「證交所開市時可隨時買賣、以及每日揭露完整持股這2項特性，讓主動式ETF的投資人對自己的投資內容，包括價位、方向，有了更高的掌握度。」張菁惠說。

投資成本也是常被拿來比較的項目。目前已掛牌上市的主動式ETF，其經理費（又稱管理費）落在0.45%至1.2%之間，平均為0.8%，比起共同基金的經理費多落在1%至2%之間，平均為1.5%，大約少了一半。然而，單看內扣成本恐失之偏頗。

朱岳中表示，主動式ETF跟股票一樣，買賣皆須支付交易手續費（不超過成交金額的0.1425%）給券商，賣出時還須扣繳0.1%的證交稅，反倒是現在不少基金平台推出促銷活動，申購基金可以免手續費。「因此，整體來看，主動式ETF的投資成本未必比共同基金便宜很多。」朱岳中說。

此外，上市的11檔主動式ETF都有配息，股票型中有3檔採每季配息、4檔為每年配息；債券型的4檔則是月月配息。朱岳中提醒，頻繁配息的設計容易傷害投資績效，因為為了籌措配息資金，基金經理人恐被迫賣出股票，很可能會賣在低點。

張菁惠則建議投資人，比較主動式ETF與累積型共同基金的績效時，前者應採用排除配息因素的還原價格來計算報酬率，才能獲得較公允的結果。

問題2》若已有共同基金，還需購買或換成主動式ETF嗎？

有人會把主動式ETF當成是共同基金的進化版，但「主動式ETF問世，其實就是市場上多了一個投資新工具。」張菁惠說：「該選擇共同基金、還是主動式ETF，投資人應該考慮的是自身的投資風格。」

她建議，不太看盤、希望把投資完全交給專業，包括基金經理人與銀行理專的民眾，選擇共同基金為佳；時常看盤、掌握股票漲跌，且希望一旦有想法可以馬上執行交易的民眾，應該選主動式ETF。

不過，做判斷、下決定不必急於一時。「現在投資工具愈來愈多，我更建議投資人把所有工具都先納進自己的『雷達網』，然後再來思考資金的配置，建構出一個可穩定獲利、可承受風險的最佳解。」張菁惠說。

朱岳中則認為，以長期投資台股而言，共同基金依然是優先選擇，因為多數台股基金的長期績效勝過加權指數。譬如挑出國內151檔台股基金，分別以3年、5年、10年為期，與大盤做績效比較，可算出高達約8成的基金（編按：比重分別為79.5%、78.5%、87.3%），超越加權指數的同期回報。甚至，許多老字號的台股基金，其3年、5年、10年累積報酬率遠遠甩開大盤的追趕。以持有10年為例，此期間大盤漲幅約2倍，它們的回報則可達6倍至12倍。

那麼，主動式ETF呢？「主動式ETF的上市時間還不夠久，最早的是今年5月掛牌，到現在也不過5個多月，它長期績效會不會好，還不知道。」朱岳中認為需要拉長時間觀察主動式ETF，才能分辨孰優孰劣，反觀共同基金成立已久，動輒都是10年、20年以上，有明確的長期績效可以參考，「像安聯、統一、野村的基金，都是長期霸榜，何必去調整？」

問題3》若手上只有被動式ETF，需要加買主動式ETF嗎？

張菁惠表示，被動式ETF的特性是追蹤指數，像市值型ETF便是跟隨大盤走勢；市值型主動式ETF因納入主動選股策略，漲跌可能比大盤更劇烈，投資人必須衡量自己的風險承受度。「在多頭時加買主動式ETF，我覺得是滿值得的，有機會創造Alpha（編按：超過基準指數的回報），至於空頭時，就看每個人的風險承受度了。」她建議，長期投資者可複製共同基金的投資策略，以定期定額搭配低檔加碼等機制，放大主動式ETF的投資效益。

朱岳中的看法是，被動式ETF必須忠實複製指數權重，主管機關放寬其單一持股上限，在特定期間容易繳出亮眼成績，適合作為短線操作的工具。但在某些產業或公司「起飛」之際，只持有被動式ETF可能會眼睜睜的錯失超額報酬。只不過主動式ETF績效尚待考評，所以他暫無計畫買進主動式ETF，維持長抱共同基金、波段操作被動式ETF的投資策略。