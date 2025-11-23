【撰文：朱紀中】

降息預期吸引資金蜂擁入市！隨著美國10年期公債殖利率在10月22日下滑至3.95%，投資人大舉追進風險性資產。資金狂潮不僅把黃金炒作到像迷因股般大漲、大跌，更讓美股指數不斷創下歷史新高。分析股市買盤，按照高盛證券綜合美國聯準會（Fed）數據做出的最新推算，股票占美國家庭金融資產配置比率已達52%，超越2000年網路泡沫時創下的48%歷史峰值。這項數據代表AI驅動的科技創新，吸引美國家庭不僅透過401（K）退休金帳戶投入股市，還甘冒風險、減持現金和債券比率、追高買進股票。

股票市場的魅力，向來不只單單吸引看好產業增長、願意長期投資股市的資金。推動股市能夠不停創高的買盤，更多來自希望短期就能獲利出場的投機熱錢，這些資金為了拉高報酬率，通常都會加槓桿，不論融資買股或買進槓桿倍數更高的衍生性商品。美股保證金債務總額占名目GDP的比率正好可以反映這些投機資金的熱度，德意志銀行按照美國金融業監管局（FINRA）到9月底的數據估算，過去5個月保證金總額增加32%、達到1兆3,000億美元，推升保證金總額占名目GDP比率已逼近2021年第3季峰值。由於市場普遍預期，聯準會將持續降息，人人加槓桿買進股票頓時成為市場共識。只是這種靠融資堆出來的天價能撐多久？類似疑問接下來應該會愈來愈多！