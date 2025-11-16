快訊

樂觀看待台股年底行情

台股示意圖。中央社
【撰文：張真卿】

台灣8月景氣對策信號綜合判斷分數，較上月增加1分，分數為30分，燈號續呈綠燈，是今年5月以來第4顆綠燈。

景氣動向構成項目中，較上月改善的是金融面，情況轉差的是製造業銷售量。金融面因美國總統川普（Donald Trump）承諾半導體業赴美投資，可豁免232條款（指1962年美國《貿易擴張法》第232條規定），加上美國聯準會（Fed）釋出降息訊號，激勵台股價量回升帶動，相關指標表現轉佳——股價指數轉呈綠燈、貨幣總計數M1B轉呈黃藍燈，都各增加1分。製造業銷售量指數則受國際產能競爭影響，由紅燈轉呈黃紅燈，減少1分。8月景氣領先指標自2月起連7個月下滑，同時指標則連續28個月上升，當前國內景氣處於穩定成長。

自今年4月起，川普推動「對等關稅」政策，不僅對產業帶來衝擊，也波及國內就業市場。台灣8月失業率3.45%，連續3個月上升，更創下近1年新高。「工時不足就業者」在8月突破12萬人，攀上今年高點，顯示不少人面臨減班休息的隱性就業困境。但此現象並非出現在所有的行業——工具機、機械業、腳踏車、五金扣件、鋼鐵和塑膠業面臨窘境；資通訊產業、半導體上下游和其協力廠商卻是持續擴產。反映在股市方面，電子類股指數過去半年緩步推升，非電子產業的指數卻是原地踏步。

台股今年的行情真是精彩萬分，年初台股在2萬3,000點上下來回震盪。到了第2季多空消息雜陳，市場不安定的因子，影響投資人的情緒。

4月5日，美國宣布對台灣課徵32%的對等關稅，台股在4月7日跳水下跌，跌出單日史上最大跌點2,065點。此時台股融資維持率快速下滑，融資追繳令萬箭齊發，散戶哀鴻遍野，血流成河，融資戶被券商斷頭或自行停損者不計其數，台股發生系統性風險，賣壓排山倒海而來。國安基金為了安定股市，在4月8日宣布進場護盤。緊接著4月9日川普宣布對等關稅暫緩90天，市場又看到一道曙光，台股在4月10日出現報復性反彈，暴漲1,608點，創造史上單日最大漲點。投資人彷彿坐上股市的大怒神遊戲，心情七上八下。

AI榮景挹注下　電子產業維持強勁成長

雖然台股在今年第2季暴跌又暴漲，但電子產業在AI榮景的挹注之下，展現出成長的韌性。特別是因為AI伺服器產業的供應鏈中，材料更新和產品升級的產業，受到市場的注目，印刷電路板（PCB）、電池備援模組（BBU）、探針卡（Probe card）、高壓直流電源供應系統（HVDC）和記憶體由低點起出現輪漲格局，再加上台積電（2330）、鴻海（2317）和台達電（2308）3大權值股表現優異。此外，美股和台股連動密切，4大指數一再創新高，也激勵台股表現。

台股指數第3季一路過關斬將，看回不回，到了9月24日最高點來到2萬6,394點。半年的時間由低點1萬7,306點（2025.04.09最低點）算起，大漲逾9,000點。單單是9月份，1個月就大漲2,000點。投資人面對台股上漲行情，由不相信到半信半疑到全然相信，投資人從4月份賠大錢，到不賺不賠，到開始賺錢，其中的滋味只有實際參與的投資人才能體會。

隨著美股和台股指數來到高點，市場開始出現雜音。近期美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）再度警告，美股整體估值偏高，市場過度樂觀的情緒需要降溫。市場也有人警告美國股市會重蹈2000年Y2K高科技泡沫化的歷史。

歷史告訴我們，景氣和產業的泡沫化必須具備3個特質：提前消費、過度投資和庫存過高。1990年到2000年，筆記型電腦（NB）、個人電腦（PC）和網路通訊引領全球走了10年大榮景，2000年市場擔心電腦系統裡的日期儲存方式出狀況，大家積極換電腦，儲存資料，把2021年和2022年的需求提早到1999年和1998年發生，廠商看到生意太好，大舉投資和擴產，結果到2000年需求消失，庫存過高，廠商只好殺價清庫存，接著景氣跳水，10年榮景宣告結束。

2009年到2021年，智慧型行動裝置，特別是智慧型手機，引領全球走13年大榮景。到了2020年和2021年，新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，居家上班、上課成為常態，手機、平板和網通設備銷售量暴衝，大家把未來3年的需求，提前消費，廠商看到生意太好，大舉投資和擴產，隨著疫情趨緩，到2022年，需求消失，庫存過高，廠商只好殺價清庫存，接著景氣跳水，13年榮景宣告結束。

而對於由2023年開始的AI產業榮景來說，到目前為止，還沒有看到提前消費、過度投資和庫存過高的現象。通常這樣的產業大榮景，少則7年，長則13年，況且這波榮景只走了3年，還有很漫長的路要走。近期輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，今年以來，多國大手筆投資AI資料中心建設，打造主權AI已成為世界各國必要的行動。也有些人在討論AI泡沫化，其實言之過早。

面對第4季台股行情，10月份有多個連假，再加上過去半年以來，累積的漲幅過多，漲多拉回休息，是正常現象。接著在產業面，電子類股進入旺季，AI仍是市場主流。在資金面，美國聯準會9月中已啟動降息循環，新台幣有升值的趨勢，台灣的貨幣供給額增加，證券劃撥存款餘額創新高。在消息面，11月份起進入財報空窗期和作夢行情。總結來看，投資人可樂觀看待年底行情。

