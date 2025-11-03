快訊

粿粿、王子爆不倫！美國團「還有一對」掩護手法曝光 疑私人對話流出

台中烏日今晨母女1死傷縱火案 前租客64歲許男落網送醫

台中鐵皮住宅起火燃燒母女1死1重傷 家屬懷疑前租客縱火

想靠不動產致富？ 2案例解析風險管理

聯合新聞網／ Smart智富月刊
靠不動產致富，應該是許多人心中曾期待或盤算的事，但投資一定有風險，尤其在近年變化多端，世界貿易、總體經濟詭譎的狀態下。路透社
靠不動產致富，應該是許多人心中曾期待或盤算的事，但投資一定有風險，尤其在近年變化多端，世界貿易、總體經濟詭譎的狀態下。路透社

【撰文：王柚鈞】

靠不動產致富，應該是許多人心中曾期待或盤算的事，但投資一定有風險，尤其在近年變化多端，世界貿易、總體經濟詭譎的狀態下。過往曾接觸過2個諮詢案例，其一為不動產項目的投資，另一屬於不動產資產管理的範疇，當中產生的金錢損失，皆是因為未完善做好風險管理所致：

案例1》成為建商股東，卻被告知合作夥伴跳票，推案告吹

過往就有因集資推案產生紛爭的新聞事件，而招募自然人當小股東，成立「一案建設公司」的風險也類似如此。當事人因朋友「食好鬥相報（編按：台語，意指若有好東西，大家會口耳相傳）」，投資150萬元，風光成為建商股東，最終卻被告知其合作的購地夥伴有跳票情形，且銀行正準備收回土融資金，倘若資金無法回補，推案即將告吹。

在了解上述投資過程後，其實可有不少作為來預防風險發生，如合資設立公司前有無見過其他所有投資人，了解其真實背景；除本身合資公司外，推案有無其他共同投資者；購地後登記的所有權人及辦理土地融資的申請人為誰；推案有無按時作業（如土地過戶、整地、規畫設計、請照等），然而期初的出資額對當事人而言不算多，加上對朋友的信任、受到投資計畫書上撰寫的投資利益吸引，容易將原本該有的風險意識降到最低。當然本案若能將出資的老本（即便不計息）收回，或因土地本身具有極高的開發效益，可再募集其他資金替代土融，又或有機會找到新買家、直接出售土地再扣除債務，並依出資比率分配價金後退場，都是可行方案。

案例2》將房地產交由親信管理，卻多繳逾百萬元稅金

有些公司老闆可能會過度依賴公司老臣、親戚或其他關係密切之友人，讓其託管公司之外屬於個人的資產。可能因所託非人，造成資產在時空背景改變的情況下面臨風險。

近期就有一案件為當事人忙於創立各項事業，便將名下數間房產交代身旁的親信處理，因該親信本身不具有房地產管理及財稅的專業，加上年事已高，較無更新最新法規政策動態資訊的能力，以上情況最終讓當事人於房屋稅2.0新制上路後，多繳超過百萬元的稅金。

在持有房地產期間，房屋稅、地價稅都是必須考量的成本。而若未來有再換屋的需求，也應一併思考房地產交易時各種優惠稅率的使用，才可達合法節稅的目的。在愈難進入、操作的資本市場領域，就要愈懂得風險管理。上述2個關於不動產的案例，值得大家借鏡。

（本《Smart智富》月刊專欄作者為台灣理財規劃產業發展促進會成員、認證理財規劃顧問（CFP®））

Smart智富月刊

追蹤

延伸閱讀

新竹養豬戶違規餵廚餘 2度遭罰25萬被查封不動產才繳清

銘珠園法拍 底價12.5億

盜採土石遭罰1千多萬元遲不繳 屏東高樹鄉泰興段土地查封遭拍賣

《「我是有錢人」迷思784》連巴菲特也不買房！理財專家3理由勸年輕人別投資房地產

相關新聞

想靠不動產致富？ 2案例解析風險管理

靠不動產致富，應該是許多人心中曾期待或盤算的事，但投資一定有風險，尤其在近年變化多端，世界貿易、總體經濟詭譎的狀態下。過往曾接觸過2個諮詢案例，其一為不動產項目的投資，另一屬於不動產資產管理的範疇，當中產生的金錢損失，皆是因為未完善做好風險管理所致

高股息ETF限制配息的對策

今年台灣ETF市場迎來重大變革，金管會為健全投資人權益，針對高股息ETF祭出限制配息新規範，明確要求ETF配息不得脫離基本面，並對「收益平準金」的運用設下雙重條件與使用上限。此措施是希望杜絕「吃本金配息」的錯誤行為，並導正投資人過度追求高配息的偏好。這項改動對於退休族群尤其重要，過去許多投資人習慣靠高股息ETF作為退休金現金流來源，新規範上路後，未來配息將會下降，若退休族仍過度依賴配息，恐面臨資金斷鏈或被迫賣股的風險。

布局龍頭股 參與美股多頭行情

美股今年在歷經4月初的重挫之後一路走高，很多投資人擔心買貴了，但趨勢常在猶豫中前進。降息有望讓科技與消費龍頭股先受惠，即使面對關稅與地緣風險，龍頭股憑藉供應鏈彈性與談判優勢，韌性更強。而歷史經驗與企業獲利預期也提醒著投資人——與其抓時機，不如用分批布局與長期持有，參與下一段成長。

布局債券基金正逢其時

今年債市面臨一連串意想不到的事件與風險，如上半年川普（Donald Trump）發動的關稅戰、美國公債的安全性遭到質疑、穆迪調降美國長期公債的信用評等，以及美國聯準會（Fed）的獨立性受挑戰等，諸多事件都對全球金融市場造成不小的衝擊，尤其是股市歷經了大起與大落，但即便市場詭譎多變、利空消息頻傳，債市今年來績效表現仍不俗。截至8月底，晨星美國核心債券指數報酬率來到5%，債券資產的報酬走勢相對股市穩定許多，而配置債券資產能發揮一定的風險分散效果以及穩定報酬的功能。

降息循環啟動 錢進債市正是時候

今年以來，全球布局債市資金明顯偏好短天期債券。根據美國投資銀行高盛（Goldman Sachs）的統計，截至7月底，全球短債基金吸金1,596億2,500萬美元，相較長債基金的246億3,900萬美元，差距6倍有餘。進入8月後，短債基金依然週週進帳，市場搶購短債的熱烈程度可見一斑。

下半年須避免持股滿檔 軍工產業備受市場關注

台灣7月景氣燈號續亮「綠燈」，是今年5月以來連續第3顆「綠燈」；綜合判斷分數為29分，與前月持平，持續呈現「外需熱絡、內需偏冷」的分歧結構。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。