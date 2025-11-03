高股息ETF限制配息的對策

【撰文：王儷玲】

今年台灣ETF市場迎來重大變革，金管會為健全投資人權益，針對高股息ETF祭出限制配息新規範，明確要求ETF配息不得脫離基本面，並對「收益平準金」的運用設下雙重條件與使用上限。此措施是希望杜絕「吃本金配息」的錯誤行為，並導正投資人過度追求高配息的偏好。這項改動對於退休族群尤其重要，過去許多投資人習慣靠高股息ETF作為退休金現金流來源，新規範上路後，未來配息將會下降，若退休族仍過度依賴配息，恐面臨資金斷鏈或被迫賣股的風險。

新規定帶來的限制，也提醒退休族重新審視以下3個重要問題「配息來源是否穩健」、「資本是否遭到侵蝕」、「現金流機制是否具備彈性」。退休理財追求長期穩健投資報酬的思維下，市值型、高股息或ESG等類型ETF都是退休投資的重要工具。以元大台灣50（0050）為例，自2003年成立至2025年6月30日，年化報酬率約11%，透過資本利得的長期累積效果，適合退休前配置；而高股息ETF，過去受惠於收益平準金，殖利率曾高達近9%，但未來在新規約束下，預期將回落至5%左右。因此投資人須轉換思維，退休投資的資產配置應隨年齡與現金流需求動態調整，不能單靠高殖利率產品，應從「靠配息過日子」，走向「資產成長及適時提領」的投資策略。

整體來說，在人生不同的財務階段，ETF投資策略最好隨年紀調整，可採取「市值型ETF＋動態現金流管理」策略。一方面利用市值型ETF的資本增值潛力穩健累積資產；另一方面透過定期提領與現金緩衝池的安排，打造穩定的退休現金流。建議如下：

◎30歲～45歲為資產累積期：以市值股票型ETF為核心，專注追蹤大盤並透過主動選股爭取超額報酬，藉由每月定期定額，穩健擴大資本基礎。

◎45歲～60歲為風險轉換期：逐步將資金轉向多資產ETF與高股息ETF，在保留成長性的同時，建立穩定的現金池。

◎60歲之後為退休領息期：建議以債券ETF、高股息ETF組合為主，著重配息穩定與低波動，確保每年有可預期的現金流，減少因市場波動被迫賣出資產。

總結來說，建議投資人建立「市值型ETF累積＋動態現金提領＋多資產平衡配置」3軸策略，將資產依風險屬性區分為「成長型」、「收入型」與「流動型」3層架構，定期檢視並進行再平衡，以提升整體資產的穩定性與續航力，才能真正打造一套長壽時代仍能穩健應對的退休金方案。（本《Smart智富》月刊專欄作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）