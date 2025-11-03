降息循環啟動 錢進債市正是時候

【撰文：湯名潔】

今年以來，全球布局債市資金明顯偏好短天期債券。根據美國投資銀行高盛（Goldman Sachs）的統計，截至7月底，全球短債基金吸金1,596億2,500萬美元，相較長債基金的246億3,900萬美元，差距6倍有餘。進入8月後，短債基金依然週週進帳，市場搶購短債的熱烈程度可見一斑。

眼下美國聯準會（Fed）邁出今年降息第1步，於台灣時間9月18日宣布降息1碼（0.25%），使聯邦基金利率（Federal Funds Rate）上限降至4.25%，目前市場普遍預期今年將再降息1碼～2碼，如此一來，美國短天期公債票面收益率縮水，這波搶進短債的資金潮是否會撤離？值此之際，投資人該「棄短取長」，轉向布局長天期債券嗎？

短債的資金潮不會消退

殖利率將持續下探

「投資人對於長債的偏好會增強，這是可以預期的，但短債（的資金潮）也不會消退、會同時增加。」大華銀投信投資研究部債券基金經理人謝奕騰如此預測：「因為在當前的利率環境中，短債的投資路徑非常清晰。」

謝奕騰解釋，美國短天期公債的漲跌，主要反映的是Fed的利率政策變化，其殖利率跟隨聯邦基金利率變動，較不會受到通膨數據、市場疑慮等雜音干擾，因此在降息階段，短債的殖利率將下滑、價格上揚。

他以2年期美國公債為例，指出其殖利率從年初的4.24%一路走跌，無論速度與幅度皆十分顯著，顯示市場提前反映Fed的降息傾向，資金快速流入短債；8月22日Fed主席鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會中發表談話、透露出更明確的降息訊號後，2年期美債殖利率再度下探，截至9月10日，已跌至3.53%，由此可見，短債所獲得的關注有增無減。

目前市場正密切關注Fed的降息腳步。謝奕騰預判，季底至明（2026）年5月以前，Fed有望延續降息，原因在於：Fed對於控制通膨的態度已然轉變。他認為有2大跡象足以說明：首先，從鮑爾8月的談話可發現，Fed將「預期通膨」看得比實際的消費者物價指數（CPI）更為重要，因此，當密大預期通膨率從5月高點明顯回落（編按：密大5月時公布的未來1年預期通膨率為6.6%，此後持續下降，9月時已降至4.8%），Fed所感受到的通膨警報便已消停。

其次，回顧美國通膨數據的變化，7月CPI年增率為2.7%，未能達到Fed所訂定的通膨目標2%，且美國核心CPI中的「非住房服務通膨」年增率為.01%，比起6月的3.82%，單月出現回升現象，然而鮑爾依然在8月釋出降息訊號，如同餵了市場一顆定心丸。「通膨回漲了，Fed卻說要降息，這在過去20年來說，相當罕見。」謝奕騰表示，這顯示出當前Fed願意給予通膨更多容忍空間，而將重心放在挽救惡化中的就業市場。

此外，隨著鮑爾任期將於明年5月結束，在美國總統川普（Donald Trump）的授意下，繼任者可能是傾向降息的鴿派人選，屆時Fed的降息展望將變得更明朗，速度與幅度皆可期待，因此謝奕騰預期，市場寬鬆的資金可望持續流入短債，短債的殖利率將持續下探，以回應降息趨勢。

長債甜甜價已出現

但須承擔波動風險

那麼長債呢？與2年期公債相比，10年期公債今年以來走勢震盪，無論是4月初美國公布對等關稅、抑或6月中以伊戰爭爆發，10年期公債殖利率皆攀升、價格走跌。長債ETF（指數股票型基金）近1年回報亦十分慘澹，不少標的出現雙位數負報酬，讓投資人備感失望。對此，謝奕騰表示，長債走勢深受關稅、戰爭等通膨疑慮影響，以至於今年以來資金不敢大舉進場，然而隨著8月以後關稅利空淡化，他認為長債已值得投資人卡位。「長債受到的外部影響多、波動大，但如果你願意去承擔這個風險，長債現在的價格，其實是很甜的。」他說。

換言之，在降息循環啟動中的此刻，長債、短債各有優勢，關鍵是了解自己的投資目的。以長債來說，因其存續期長、波動大，適合追求「價差」的投資人，投資目的在於賺取利率下降帶來的資本利得，而非短期穩定收益。

短債則適合用來對沖股市風險。「你買短債後放著不管，到期後一定可以領回本金，還能收債息緩衝你在股市裡的損失。債息也會讓短債部位的本金增加，你又可以把增加的部分拿來逢低加碼股市，降低投資股票的平均成本。」謝奕騰說。他進一步建議，以目前美國就業市場出現警訊、經濟有可能轉差的情況下，短債可作為現金暫泊處，待股市回檔後伺機進場。

享降息、監管鬆綁利多

金融債具投資吸引力

除了美國公債受到追捧，法人也相當看好美國公司債。大華銀投信表示，根據歷史經驗，在經濟降溫、降息環境中，投資級公司債表現將十分突出，以2018年底至2022年初這段降息循環期為例，投資人若在降息正式發動前6個月進場投資，並持有至降息結束，不同評級的投等債累積報酬率皆有20%以上，BBB級投等債的報酬表現甚至達到27%。

在投等債之中，金融債的殖利率較高，當前又享有「降息」及「監管鬆綁」2大利多，投資吸引力更佳，川普自今年1月就職以來，已帶頭購入超過1億美元的公司債、州政府債與市政債，其中包括花旗、摩根士丹利、富國銀行等標的，截至8月下旬，金融債全球市值已突破5兆2,000億美元，創下歷史新高，可見金融債備受市場青睞。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，Fed在今年6月將「聲譽風險」（Reputation Risk）從銀行監管評估體系中移除，隨後7月《天才法案》（GENIUS Act）亦獲正式簽署，對穩定幣與數位資產的應用訂定明確規範，法案與監管條件兼備，讓銀行業得以安心擁抱區塊鏈技術，對其提升競爭力相當有利，因此金融債可作為資產組合中的核心資產。

至於非投資級公司債的投資價值，野村企業研究與資產管理公司投資長高大維（David Crall）表示，7月中旬，美國非投等債的殖利率一度跌至7.07%，但仍高於2015年7月以來的中位數6.6%，高殖利率為其核心優勢。統計亦發現，非投等債過去12個月違約率僅0.4%（截至7月底），淨槓桿率為3.7倍，承壓比率為4.9%，加上BB等級債券的比重已超過一半（54%），整體信用評等接近歷史高點，基本面可謂相當強韌。

技術面也有利於美國非投等債。高大維分析，去（2024）年高達71%的發債為到期再融資，今年以來再融資比重也有65%，新發行債券的淨供給增量有限，為非投等債的價格提供了有力支撐。他進一步預估，2027年以前，僅不到4%的債券到期，2028年以前到期的債券也將低於14%，發債公司短期內沒有還債壓力、亦無須急於發行新債，有助非投等債市場行情升溫。

「假設一間中小企業每年要付100萬美元的利息，降息後變成99萬美元，這對企業經營來說就是實質的幫助。」謝奕騰表示，降息能降低企業的借貸成本，有助緩和企業違約風險，因此降息趨勢對中小企業和非投等債都是利多，建議投資人在承受度可控的情況下，適度加碼以提高整體收益。