下半年須避免持股滿檔 軍工產業備受市場關注

【撰文：張真卿】

台灣7月景氣燈號續亮「綠燈」，是今年5月以來連續第3顆「綠燈」；綜合判斷分數為29分，與前月持平，持續呈現「外需熱絡、內需偏冷」的分歧結構。

外需方面，AI商機支撐台灣出口動能，且美國總統川普（Donald Trump）已宣布半導體關稅豁免機制，只要承諾或已在美投資則可豁免，等同於豁免絕大部分先進製程企業，令AI需求沒有空窗期，短期並不受關稅等干擾。內需方面，持續面臨放緩壓力，預期8月景氣燈號將維持綠燈水準，且難以回到黃紅燈水準。

此外，不含趨勢之景氣領先指標由今年6月的99.66，下降至今年7月的98.96，連續6個月下滑。7個構成項目經去除長期趨勢後，5項較上月下滑，包括外銷訂單動向指數、製造業營業氣候測驗點、建築物開工樓地板面積、工業及服務業受僱員工淨進入率、股價指數。

在AI強勁需求下，只要關稅談判未出現重大利空，下半年景氣燈號可望持穩在「綠燈」水準。至於「綠燈」是不是這波關稅衝擊下的景氣谷底？現階段還不能斷定。

雖然台灣景氣有疑慮，可是台股的表現頻創新高，其原因在於樣本的不同。台灣景氣代表的是台灣的百工百業，雖然資通訊產品表現優異，特別是AI和半導體供應鏈，從材料、設備和廠務都表現得可圈可點，但是工具機、機械業、五金扣件、成衣製鞋、塑化和鋼鐵，在關稅和新台幣升值的影響下，無薪假的通報人數大幅增加。根據勞動部統計顯示，自美國4月宣布對等關稅政策以來，台灣無薪假人數一路走高。2025年4月中就已超過千人，增速愈來愈快。若情勢持續惡化，可能引爆新一波就業衝擊。最新通報台灣無薪假實施產業仍以製造業為主，當中以金屬機電工業受衝擊最大。

前面有提到，台灣總體經濟和台股的樣本是不一致的。台灣總體經濟是全國的百工百業，而台股的權重電子類股占大部分，其中又以半導體的成分最重，因此總體景氣趨勢和股價指數走勢形成背離現象。

散戶歸隊、融資增加

台股資金動能充沛

因為股市異常熱絡，散戶也忘了今年4月份，台股因為川普宣布關稅時的震撼教育——當時台股狂跌到1萬7,306點（2025.04.09最低點），融資追繳令萬箭齊發，散戶哀鴻遍野，血流成河。近2個月融資又開始增加，散戶陸續歸隊。

台灣央行公布今年6月貨幣總計數，日平均貨幣總計數M1B月增率為0.57%，累計今年1月～6月M1B平均年增率為2.59%，表示流動性佳的資金持續增加。此外，央行資料顯示，7月證券劃撥存款餘額3兆6,709億元，單月暴增2,635億元，金額連續4月增長，證券劃撥存款餘額主要用於觀察市場資金動能，特別是散戶投資人的參與程度。餘額增加，代表散戶資金進入股市意願提

升，市場資金動能充沛，對台股帶來正面影響。

不受川普政策影響

軍工產業備受市場關注

過去2個月以來，因AI伺服器所帶動的產品升級和材料替換的產業，例如印刷電路板（PCB）、備援電池模組（BBU）、探針卡、半導體廠務和設備材料商，成為市場資金追逐的焦點，這些股票都成為飆股。投資人既愛又怕受傷害，深怕大膽買進後，套在最高點。市場開始尋找基期較低，不受國際景氣和川普政策捉摸不定影響的族群。此時，軍工產業開始引起大家注意。

台灣行政院近日通過2026年中央政府總預算案，國防支出創下歷史新高，達新台幣9,495億元，占國內生產毛額（GDP）3.32%。總統賴清德進一步宣示，政府將在2030年前達到國防預算占GDP 5%的目標。這次預算中以無人機、無人機反制系統和無人潛艦最受到大家的關注：

1.無人機：

軍用無人機種類繁多，從小型戰術無人機，到大型中高空長航時無人機。小型無人機也被用作簡易巡彈，高端無人機賦予先進軍隊遠程打擊以及偵察能力。近期國防部新增大量無人機標案，公開徵求甲、乙、丙、丁、戊式總量4萬8,750架，潛在市場規模推估在290億元～528億元之間。漢翔（2634）、雷虎（8033）、中光電（5371）和長榮航太（2645），都有機會得標。

2.無人機反制系統：

無人機的反制系統，也是重要的商機。國防部指示由空軍司令部統籌辦理一項「遙控無人機防禦系統案」，總金額超過43億元，陸軍逾9億8,000萬元「無人機反制系統案」底定，年底前完成外島、龍潭部署。無人機反制系統以為升（2231）和全訊（5222）為重點：為升宣布，將正式跨足無人機反制系統（C-UAS）市場，與國際國防科技公司展開合作，在台灣生產銷售及共同開發國際市場；全訊為軍用射頻元件大廠，晶片用於飛彈導航和雷達上，近期也將晶片運用在反制系統上。

3.無人潛艦：

根據供應鏈消息，海軍的無人潛艦訂單達1,300餘艘，軍方可能在近期釋出標案。每艘無人潛艦造價千萬元起跳、上看5,000萬元，可望進一步落實國艦國造的國防方針。國防安全及打造國防自主能量的考量下，國內知名船廠，例如台船（2208）、龍德造船（6753）及中信造船（2644）都積極研發新無人潛艦產品搶市。

投資人面對這樣的行情，最重要的是投資組合、操作策略和風險控管，也就是下半年持股維持在5成～8成間，避免持股滿檔。而投資標的的選擇，要以產業趨勢向上的股票為主，千萬不要貪圖便宜，買進趨勢向下的標的。最後在操作策略上，不宜追價，而是要逢低分批買進。