5步驟操作底部反轉的好股票

【撰文：楊明峰】

2025年第3季台股演出大驚奇，自4月關稅股災重挫後，加權指數不僅迅速收復失土，更強勢突破2萬4,416點歷史高點，並在台積電（2330）屢屢刷新天價的推升下，攻上2萬6,000點大關，頻頻改寫台股天花板，一掃半年前的陰霾。

尤其是自9月4日起，短短5個交易日內指數急漲逾千點，讓投資人陷入兩難，一方面擔心追高受傷，一方面又害怕被「軋空手」，這波「驚驚漲」行情，確實令不少股民心情洗三溫暖。

面對頻頻創高的走勢，技術線型達人朱家泓提醒，台股整體仍處多頭格局，但短線漲幅過快，容易出現震盪與回檔修正。操作上應將月線支撐視為關鍵觀察，只要月線不失守，多頭趨勢仍有延續的空間。

朱家泓以今年3月25日與6月21日的波段高點2萬2,414點，作為加權指數的壓力線；當指數在6月26日突破後，便一路沿著月線攀升，走出明顯的多頭趨勢。回顧4月股災急跌至低點1萬7,306點，搭配壓力線觀察，整體型態呈現「頭肩底」格局。若以2萬2,414點減去1萬7,306點，落差為5,108點，再將等幅加回壓力線，便能推算這波大盤漲幅，滿足區上看2萬7,522點。

以目前加權指數約2萬6,000點計算，依型態測算，台股仍有近1,000點的上攻空間。不過朱家泓也提醒，這段漲幅不太可能一口氣完成，「短線已經衝高逾千點，要走完1,000點，多半需要經過整理與修正，才能再續攻。」推估最快可能落在10月之後，甚至要到年底，才有機會達漲幅目標。

朱家泓之所以對這波多頭結構仍具信心，有以下3大理由：

理由1》美國降息循環啟動

9月18日凌晨（台灣時間），聯準會（Fed）宣布降息1碼（0.25個百分點），正式重啟降息循環，並示意今年將再降息兩次。資金活水釋放，對全球股市是重大的利多。

理由2》中美關稅的不確定性下降

雖然中美貿易關稅議題延至10月才進一步討論，但方向已逐漸走向緩和，對全球供應鏈釋放出正面訊號。對台灣而言，電子業是經濟命脈，若外部壓力減輕，第4季行情更有助於延續多頭氣勢。

理由3》台灣經濟基本面強勁

在中美貿易戰的背景下，台灣電子業反而站在相對有利的位置。尤其是台積電在AI（人工智慧）浪潮下，憑藉領先製程技術持續擴大市占率，股價頻創新高，進一步帶動台股指數上攻。央行也上修2025年全年經濟成長率至4.55%，顯示台灣經濟基本面穩健，為台股多頭提供強力支撐。

回顧近期漲勢，由台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）等權值股領軍上攻，「尤其是大盤指數點數多由台積電貢獻。」朱家泓分析，台股千金股數量已超過20檔，顯示外資與大型資金集中在權值股；至於中小型股，則成為散戶與短線資金的舞台。

「不少股票已經漲了3倍、5倍，股價動輒高達800元、1,000元，一旦回檔，風險相對不對稱。」朱家泓提醒，一般投資人更應聚焦在底部剛完成、進入初升段、股價相對親民的標的，例如落在50元～100元區間的中低價股，「這類股票一旦轉強，往往具備更大的漲幅空間。」像是虹冠電（3257）、濱川（1569），投資人可納入觀察名單，並依紀律等待合適時機出手。

選出潛力股

成為市場贏家

朱家泓長年來以一套挑選低位階潛力股的操作SOP，可更精準地找出進場契機，並掌握「大賺小賠」，長年為股市贏家，其選股與操作方法如下：

步驟1》均線排列呈現多頭

5日線、10日線、20日線與60日線均要向上排列，代表短、中、長期趨勢一致走多。這樣「四線多排」的股價結構最容易延續漲勢。若均線仍在下彎，則容易形成壓力，反而拖累股價。

步驟2》以K線型態確認趨勢多頭

除了均線，還要檢視K線是否符合「頭頭高、底底高」的結構。也就是說，後續的高點要比前一個高點更高、低點也要比前一個低點更高，才能確認該股處於明確的多頭走勢。

朱家泓提醒，若只看到股價短線上漲，卻忽略月線或季線仍在下彎，這樣的股票並不是真正的多頭。唯有「四線多排」搭配「頭頭高、底底高」同時成立，才是具備趨勢延續性的強勢股。

步驟3》判斷位階

選股時必須先看清楚所處位階。「底部完成、初升段」的勝率最高，因為上方仍有主升段的漲幅空間。投資人可以瞄準剛起漲、或是走出第一波上攻的股票，後續往往還有第二波、第三波行情可期待。

相對地，若已進入第三波行情時，股價通常已有1倍以上漲幅，風險報酬比明顯下降。朱家泓建議，操作上應集中仍在底部區間、剛轉強的標的，勝算自然會更高。

步驟4》進場策略

策略1：在多頭行情中，當突破盤整區間即可切入。

策略2：「回後買上漲」股價短期回檔後再攻買進，操作上有2大條件與1個進場訊號。

條件1：不能跌破前低。假如股票連漲4、5天後，若回檔跌破前一波低點，就代表型態轉為「底底低」，短線做多，勝率並不高。

條件2：不能跌破月線。月線是趨勢線，也是強弱分界。若回檔跌破月線，表示多頭力道不足，空方力量過強。

進場訊號：收盤價站回5日線＋2%漲幅紅K。若股價回檔守住前低與月線，當天「收盤價」重新站上5日均線，並收出實體紅K棒（漲幅至少2%以上），就符合「回後買上漲」的進場條件。

朱家泓特別強調，判斷基準都以收盤價為主，避免一早拉高卻又回落的假訊號。

步驟5》出場策略

守不住5日線或跌破進場價5%。進場同時就要設好停損，當跌破進場價5%必須撤退。

除此之外，進行短線操作還有2大出場訊號：

訊號1：收盤跌破5日線。若強勢股在一波漲勢中，突然收盤跌破5日線，代表多頭力道暫歇，應立即停利或減碼，避免獲利回吐。

訊號2：反彈未過前高又再轉弱。當回後買上漲後，股價反彈未能突破前高，隨後又收盤跌破5日線，顯示多頭結構轉弱，應果斷出場，不抱盤整，避免浪費時間成本。

朱家泓強調，許多強勢股往往能沿著5日線連漲5、6天，甚至7、8天，只要收盤價不跌破5日線，就能一路抱住，這樣一波行情往往能賺到2成、3成。不過，最後賺多賺少，則交由市場決定。

資金隨大盤位階調整

操作技術與紀律兼具

投資並不是要什麼股票都做，更不是要像基金或ETF那樣同時持有20檔、30檔個股。「你只要挑出3檔～5檔符合技術條件的強勢股，專心照顧好它們，就足以把操作做漂亮。」朱家泓說。

朱家泓提醒，現階段市場資金高度集中在AI與相關電子族群，這些就是當下的熱門題材。投資人若能在族群中篩選出底部翻轉、具備「四線多排＋回後買上漲」條件的標的，勝率自然大幅提升。

不過，他也強調，選股只是第一步，更關鍵的是資金控管與紀律操作。「資金控管必須跟著大盤位階調整，操作則回歸技術分析、嚴守紀律就好。」朱家泓說。進場時就必須設好停損，最大的風險不外乎是買進後隔天不漲反跌，一旦跌破停損點就果斷出場，把什麼需要恐懼。

他舉例，假設有100萬元資金，即使某檔停損後剩下95萬元、94萬元，但只要依循技術分析條件，再找到下一檔符合「多頭結構」的股票，賺回3%、5%很快就能補回來。

多年操作心法，朱家泓濃縮為8個字：「汰弱留強、大賺小賠。」凡是股價未過前高、又跌破5日線，就是轉弱訊號，必須立刻汰換，不要浪費時間在弱勢股上；進場即設停損，把虧損壓在可承受範圍內。只要守住真正的波段行情，績效自然水到渠成。

虧損控制在5%～6%以內。只要這個風險是可承擔的，就沒有「有時候獲利只有5%，有時候則能抱住一檔股票賺進50%，但只要長期依循紀律操作，結果一定是大賺小賠。」朱家泓強調，投資人雖然無法預測下一個高點，但若能嚴守紀律、順勢而為，最終才能在市場中贏得長期勝利。