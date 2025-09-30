3大關鍵規畫 轉嫁老後風險

台灣2025年正式步入超高齡社會，每5人就有1人超過65歲，敲響勞動力老化警鐘。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台灣2025年正式步入超高齡社會，每5人就有1人超過65歲，敲響勞動力老化警鐘。示意圖。圖／聯合報系資料照片

【撰文：廖一聰】

今年台灣正式邁入「超高齡社會」，面對失能風險上升、財產安排複雜、醫療決策權轉移等現實問題，長者不僅要照顧健康，更需要面對財務與法律安排的挑戰。以下3大關鍵規畫，可減少未來風險：

1.長照保險：隨著壽命延長，失能、失智的比率也大幅上升。根據衛福部統計，台灣每13人就有1人為失智症患者，且大多數人需要長期照顧的時間可達7～10年。若無保險支撐，家庭每月恐需負擔3～6萬元照顧費用，對退休財務是重大壓力。規畫長照保險面對不幸失能，可分散經濟風險避免拖垮家庭財務，維持生活品質，也能提高自主權，按個人意願安排照護資源。

2.意定監護：長者可能因失智、重大疾病、腦中風等，喪失判斷與表達能力。此時，財產與醫療決策權通常由配偶或子女代為行使，財務與醫療決策權會由他人代理，易造成家庭爭執或違背本人意願。

意定監護是指在長者仍有完全行為能力時，透過法律程序自行委任一位信任的人作為未來的監護人，以便在無法自主時，代為處理財產、照護安排、醫療決策等。預先指定監護人，保障當事人的自主意願，可有效降低家人間不必要的糾紛。建議搭配財產信託制度，由監護人將受監護人的財產設立信託做安全的管理，有效照顧其生活所需。

3.預立遺囑：許多家庭糾紛來自遺產分配爭議。沒有遺囑時，遺產會依《民法》規定的順序與比例分配，未必符合當事人原意。遺囑是對自己財產的最終安排方式，預立遺囑是成熟的財務與情感規畫行為，不僅能清楚表達財產意願，也能照顧特定親人或捐贈公益。

常見遺囑方式有成本低、撰寫方便，適合簡單分配者的自書遺囑；法律效力最強、最不易產生爭議，適合複雜財產安排的公證遺囑；對於無法自行書寫的高齡或病患也可以善用代筆遺囑。遺囑內容建議包含資產清單與分配方式、是否照顧特定子女、照護者、配偶或親屬、明確指定遺囑執行人，協助執行分配流程及是否搭配信託，進行逐年給付，保障身心障礙子女或失能配偶。

高齡理財規畫不只是存錢投資，更是為不可預測的風險設下防線。透過長照保險應對照護費用，利用意定監護掌控未來人生主導權，再透過預立遺囑安排好身後事，不僅減輕家人負擔，也能讓長者活得更有尊嚴。每位長者家庭背景與資產狀況不同，建議尋求具信託、保險與法律整合經驗的理財規畫顧問協助，量身打造財務藍圖，就能真正活得安心。

（本《Smart智富》月刊專欄作者為台灣理財規劃產業發展促進會成員、認證理財規劃顧問（CFP®）

長照3.0的關鍵解方

國發會預估，2035年台灣失能長者人數將突破130萬人，長照基金支出將從去年的774億元暴增至1,709億元。根據衛福部統計，截至去年底，全台雖已有超過1,600家住宿式機構，但實際設有失智專區的僅75家。

加密貨幣、黃金ETF熱度升溫

受川普（Donald Trump）對等關稅及人們對美元信心下滑影響，2025年上半全球金融市場劇烈震盪，投資人開始將目光焦點轉移至非傳統資產身上，當中又以「加密貨幣」與「黃金」2項資產最受矚目。不過加密貨幣的投資管道與流程較為複雜，而直接買入並持有大量的實體黃金對一般投資人也不實際，因此透過ETF來交易這2項資產就成了理想選擇。

A股市值破百兆創新高 學者憂「投資者地獄」重演

中國A股市值突破人民幣100兆元，創下歷史新高。摩根士丹利今年6月建議投資人「超配」陸股，8月看好A股可以再漲10%。不只小摩看多，包括美國銀行等外資也建議投資人可以減碼美股、轉進陸股。不過，政法大學教授劉紀鵬卻說：「中國資本市場一直是融資者的天堂，投資者的地獄。」擔心監管單位又會向融資端傾斜。學者的擔心直接反映在數據上，中國儲蓄率從疫情以來都維持高於30%，政府希望人們可以把錢轉投資到資本市場，7月中共中央政治局甚至公開呼籲「增強國內資本市場的吸引力和包容性」。市場解讀，面對房地產低迷、外銷受挫，政府決定支持股市、創造財富效應，以便拉抬內需、穩定經濟發展。

AI將讓美國再次偉大

就在8月1日（美國對等關稅談判緩衝期）大限將屆之際，日本、印尼、菲律賓陸續傳出與美國達成貿易協議的好消息——日本稅率由25%降至15%，印尼由32%降至19%，菲律賓則由20%降至19%，使達成協議的國家增加至5國（另還有英國和越南）。

美印關係陷冰點 印度股市能否振衰起敝？

美國宣布對印度課徵高達50%對等關稅，美印關係陷入空前冰點，印度股市失寵，再加上印度盧比大幅貶值，連漲多年的印度股票型基金今年表現陷入疲態，未來能否振衰起敝，關鍵仍在印度能否在美國壓力及大國角力中全身而退。

