長照3.0的關鍵解方

國發會預估，2035年台灣失能長者人數將突破130萬人，長照基金支出將從去年的774億元暴增至1,709億元。根據衛福部統計，截至去年底，全台雖已有超過1,600家住宿式機構，但實際設有失智專區的僅75家。

失智症照護的挑戰遠較失能照顧複雜。失智長者在行為與情緒反應上存在高度個體差異，很難以標準作業流程涵蓋所有需求。儘管長照2.0已建立起社區照護體系，但「人力不足」、「服務銜接斷層」、「資源分布不均」3大問題仍存在。而AI智慧科技的導入，為長照智慧醫療注入新能量，不僅是檢驗政策成效的試金石，更可能成為長照3.0的關鍵解方，從人力補充到數據支援，全面提升照護品質。

在智慧長照應用中，透過推動智慧輔具、科技導入照護機構及AI生成式照顧等計畫，感測設備與數據分析逐步進入第一線照護現場。過去照顧人力須負責生理監測、記錄管理與臨床判斷等繁重工作；未來AI將可分擔部分監測與分析任務，讓照護者將心力集中於真正需要關懷的長者身上。此外，AI系統亦可分析照護紀錄，及早辨識跌倒高風險個案，提升照護品質與安全性。

除了生理與制度面的創新，AI也進入情感支持與心理互動的領域。例如語音助理與陪伴型AI機器人，透過自然語言處理與情緒辨識技術，播放認知訓練內容與健康提醒，也能透過對話提升長者的生活參與。

目前已有多項AI智慧長照應用成果逐步落地。例如宏碁智醫開發的跌倒預測系統，則透過智慧床墊、毫米波雷達與穿戴裝置，全天候收集長者翻身頻率、心率、血氧與起身行為，再結合電子病歷系統，快速辨識高風險個案，通知照服員與護理人員即時介入。

此外，數位照護紀錄系統也正改變醫療資訊流動的方式。例如高雄醫學大學附設醫院整合智慧床墊、紅外線感測、定位系統，與電子健康紀錄串接後，有效實現社區、醫療機構與長照端的資訊無縫整合，減少照護交接時的資訊落差，並強化長者健康資訊的追蹤與管理。部分長照機構亦開始導入智慧巡房機器人，協助播放認知訓練影片、監測異常行為，並提供簡單語音互動，帶給長者更人性化的陪伴。

智慧長照的最終願景，是透過科技創新讓照顧回歸人本初衷，使長者在生活中保有尊嚴，也讓家屬與照護者在支持角色中獲得喘息與力量。當智慧工具與人性價值緊密結合，才能共同構築一個既安全又富溫度的高齡照護新時代。

