A股市值破百兆創新高 學者憂「投資者地獄」重演

【撰文：朱紀中】

中國A股市值突破人民幣100兆元，創下歷史新高。摩根士丹利今年6月建議投資人「超配」陸股，8月看好A股可以再漲10%。不只小摩看多，包括美國銀行等外資也建議投資人可以減碼美股、轉進陸股。不過，政法大學教授劉紀鵬卻說：「中國資本市場一直是融資者的天堂，投資者的地獄。」擔心監管單位又會向融資端傾斜。學者的擔心直接反映在數據上，中國儲蓄率從疫情以來都維持高於30%，政府希望人們可以把錢轉投資到資本市場，7月中共中央政治局甚至公開呼籲「增強國內資本市場的吸引力和包容性」。市場解讀，面對房地產低迷、外銷受挫，政府決定支持股市、創造財富效應，以便拉抬內需、穩定經濟發展。

政府相關基金配合政策，大舉投資占指數權重高的國營企業，陸股應聲上漲，同時吸引外資跟進，指數和市值近期創下10年新高。不過，比起美股和印度股市過去10年分別締造上漲2倍、1倍的高報酬，同期間陸股僅為投資人帶來30%價值增長。分析箇中原因，專家指出，政策不連續是關鍵！只要股市「瘋牛」大漲，監管單位就會鼓勵新股掛牌、增發籌碼，接著再打擊「投機」。最近類似動作又出現，為了支持AI新創產業，監管機構恢復讓尚未獲利的新創公司可以到科創板掛牌，整體初次上市數量因此較2024年同期成長近30%。這個向融資再度傾斜的動作繼續發展，是否會降低投資者的進場意願？值得注意。

今年台灣正式邁入「超高齡社會」，面對失能風險上升、財產安排複雜、醫療決策權轉移等現實問題，長者不僅要照顧健康，更需要面對財務與法律安排的挑戰。以下3大關鍵規畫，可減少未來風險：

國發會預估，2035年台灣失能長者人數將突破130萬人，長照基金支出將從去年的774億元暴增至1,709億元。根據衛福部統計，截至去年底，全台雖已有超過1,600家住宿式機構，但實際設有失智專區的僅75家。

受川普（Donald Trump）對等關稅及人們對美元信心下滑影響，2025年上半全球金融市場劇烈震盪，投資人開始將目光焦點轉移至非傳統資產身上，當中又以「加密貨幣」與「黃金」2項資產最受矚目。不過加密貨幣的投資管道與流程較為複雜，而直接買入並持有大量的實體黃金對一般投資人也不實際，因此透過ETF來交易這2項資產就成了理想選擇。

中國A股市值突破人民幣100兆元，創下歷史新高。摩根士丹利今年6月建議投資人「超配」陸股，8月看好A股可以再漲10%。不只小摩看多，包括美國銀行等外資也建議投資人可以減碼美股、轉進陸股。不過，政法大學教授劉紀鵬卻說：「中國資本市場一直是融資者的天堂，投資者的地獄。」擔心監管單位又會向融資端傾斜。學者的擔心直接反映在數據上，中國儲蓄率從疫情以來都維持高於30%，政府希望人們可以把錢轉投資到資本市場，7月中共中央政治局甚至公開呼籲「增強國內資本市場的吸引力和包容性」。市場解讀，面對房地產低迷、外銷受挫，政府決定支持股市、創造財富效應，以便拉抬內需、穩定經濟發展。

就在8月1日（美國對等關稅談判緩衝期）大限將屆之際，日本、印尼、菲律賓陸續傳出與美國達成貿易協議的好消息——日本稅率由25%降至15%，印尼由32%降至19%，菲律賓則由20%降至19%，使達成協議的國家增加至5國（另還有英國和越南）。

美國宣布對印度課徵高達50%對等關稅，美印關係陷入空前冰點，印度股市失寵，再加上印度盧比大幅貶值，連漲多年的印度股票型基金今年表現陷入疲態，未來能否振衰起敝，關鍵仍在印度能否在美國壓力及大國角力中全身而退。

