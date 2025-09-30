加密貨幣、黃金ETF熱度升溫

【撰文：曾淑雲】

受川普（Donald Trump）對等關稅及人們對美元信心下滑影響，2025年上半全球金融市場劇烈震盪，投資人開始將目光焦點轉移至非傳統資產身上，當中又以「加密貨幣」與「黃金」2項資產最受矚目。不過加密貨幣的投資管道與流程較為複雜，而直接買入並持有大量的實體黃金對一般投資人也不實際，因此透過ETF來交易這2項資產就成了理想選擇。

在加密貨幣方面，最早的加密貨幣比特幣（Bitcoin）於2009年問世，是一種以數位形式存在的貨幣，被認為可以取代由中央銀行發行並控制的傳統貨幣，此種貨幣不依賴第3方中介機構來驗證交易或記錄所有權的轉移，並以數位形式存在於區塊鏈（為一種分散式帳本，透過加密方式將多個區塊串聯在一起來記錄加密貨幣的交易）當中，所有交易紀錄一旦成立便無法修改。

截至2025年7月底，市面上共存在超過5,000種加密貨幣、總市值大約3兆7,800億美元。但加密貨幣市場目前仍以比特幣與乙太幣（Ether）為主流，兩者合計約有73%的市場份額、囊括過半數的市場交易量。加密貨幣向來以大起大落的價格走勢為人熟知，以乙太幣為例，若從2015年9月投入1萬美元，截至2025年7月底其資產暴漲超過3,000萬美元，來到3,416萬4,313美元。雖報酬看起來極為誘人，但在這段期間乙太幣價格也曾多次暴漲暴跌，換作是比特幣，雖波動度不像乙太幣那般劇烈，但波動度仍遠大過其他傳統金融資產。

若與美股（晨星分類中的大型股）比較，過去乙太幣波動度約是其10倍左右，這代表投資人即便只有在資產組合中持有少量的加密貨幣，同樣會大幅提高整體資產組合的風險。若想要直接投資加密貨幣，現階段幾乎都需要在專門的加密貨幣交易所平台進行買賣，並且還要使用某種硬體或軟體錢包來儲存類似於密碼的私人金鑰，對於一般投資人來說，並不是那麼容易理解與執行，因此投資人不妨考慮利用ETF這項工具來參與加密貨幣市場。

早期的加密貨幣ETF都是運用加密貨幣的期貨市場來追蹤加密貨幣的價格走勢，不過在2024年1月，美國證券交易委員會（SEC）首次批准直接投資比特幣的現貨比特幣ETF，之後也進一步開放乙太幣的現貨ETF。由於是直接買入並持有加密貨幣的現貨，因此即便是扣除管理費與交易成本後，此種投資加密貨幣現貨的ETF仍然比其他運用期貨工具的ETF更加貼近加密貨幣的價格走勢，也加速加密貨幣ETF的發展。

基於過去10年來加密貨幣市場的爆炸性成長，投資人可能會認為即便加密貨幣的價格曾經有過大幅度的下跌，但最終還是能夠迭創新高並帶來鉅額報酬，因此在資產組合中加入加密貨幣或許是個不錯的選項。不過，正如同基金投資的那句經典警語：「過去績效不代表未來。」沒有人能保證未來10年加密貨幣是否能夠重演相同的大漲行情，投資人不宜對加密貨幣的長期報酬抱持過度樂觀的期待。

加密貨幣占總資產比重

應控制在5%以下

儘管加密貨幣與其他主要金融資產間的相關性仍不高，但隨著近年來加密貨幣逐漸成為金融市場的主流資產之一，兩者間的相關性卻已有著逐年上升的趨勢，這使得加密貨幣作為資產組合風險分散工具的價值也逐漸開始下降。另由於加密貨幣在投機買家中的受歡迎程度，使其更容易出現價格泡沫並最終導致泡沫破裂，再加上投資人幾乎無從判斷加密貨幣的潛在合理價值，因此應將加密貨幣占總資產比重控制在合理的範圍內（如5%以下）。

至於黃金長期一直被視為交易的重要媒介，具備不受特定國家風險影響、不會破產與違約，以及可作為傳統資產以外的一種價值儲存工具，雖黃金本身沒有生產價值，但其稀缺性有助於帶來長期回報，這些都是讓黃金價值持續存在且持續成長的原因。以投資的角度來看，將黃金納入資產組合的一部分能為投資人帶來許多好處，如能讓資產組合更多元化、抵禦通膨風險、提供避開全球動盪影響的避風港等。

近20年來，黃金ETF逐漸扮演愈趨重要的角色，以2004年問世的SPDR黃金ETF（美股代碼：GLD）為例，其管理資產規模已超過1,000億美元，不僅如此，整體黃金ETF的市場規模正不斷成長，截至2025年6月底，黃金ETF的總資產規模來到1,760億美元。

市場動盪時，黃金對投資人更具吸引力，如2008年金融海嘯、2020年新冠肺炎疫情、2025年川普對等關稅引起的股災等，都吸引大量資金流入黃金ETF；不過當市場風險消退時，這些資金通常也會迅速流出，這種資金流動就成為主導黃金走勢的主要力量。此外，金價波動與傳統金融資產（如股市、債市）雖呈現低度相關，但不代表必會出現反向走勢，以今年（1月2日～8月20日）為例，美股（S&P 500指數）上漲8.98%，但黃金（現貨兌美元）卻飆漲25.97%。

由於黃金ETF多為持有相同的資產內容，因此在挑選黃金ETF時，費用率與交易成本會是最大考量。以長期持有的投資人來說，費用率較低的黃金ETF在長期績效上會更具優勢。至於短線投資人的部分，則應該挑選交易成本較低的黃金ETF作為頻繁進出標的。另像GLD這類的黃金ETF大多採用委託人信託架構並直接持有實體黃金，但因為美國國稅局將實體黃金定義為「收藏品」（Collectibles）的關係，投資人持有這類黃金ETF獲得的長期資本利得將會被課徵28%稅率，這點也要多加留意。

（本《Smart智富》月刊專欄作者為晨星台灣區負責人）