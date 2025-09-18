AI將讓美國再次偉大

【撰文：張真卿】

就在8月1日（美國對等關稅談判緩衝期）大限將屆之際，日本、印尼、菲律賓陸續傳出與美國達成貿易協議的好消息——日本稅率由25%降至15%，印尼由32%降至19%，菲律賓則由20%降至19%，使達成協議的國家增加至5國（另還有英國和越南）。

其中最令人驚訝的是日本，7月日本參議院大選前，首相石破茂維持強硬立場，強調必須堅決捍衛國家利益，不會屈服於美國的壓力而妥協。但在大選失利後，石破茂的態度出現180度大轉變，以極大讓步換取美國關稅的調降。

尤其重要的是，攸關日本經濟命脈的汽車與汽車零組件產業，也適用於這15%的稅率。此外，日方給予美國農產品與汽車更好的准入條件，增加對美商品購買。日方也同意採購100架波音客機，對美軍購每年增加數十億美元。消息公布後，日本股市大漲，東證指數刷出歷史新高，日圓也同步升值，顯見市場的解讀是美日的貿易緊張關係緩解，日本未來受關稅的衝擊已大舉減輕。

8月1日，美方宣布對台灣課徵20%「暫時性稅率」，後續若達成協議，可望再調降稅率。台灣關稅20%，高於日、韓15%稅率，對傳產與日、韓同類輸美廠商較為不利，這些傳產業將面對經營上的危機。對此，台灣政府也提出因應之道，根據立法院三讀通過的《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》的規畫，大項目包含支持產業與安定就業、照顧民生、強化國土安全韌性、普發現金等。

台灣2/3輸美商品為半導體與資通訊商品，並非在20%對等關稅的框架中。而美國8月公布232條款（指美國《貿易擴張法》第232條）半導體關稅，對台灣的對美出口影響性更高。所以，台美關稅的主戰場是在232條款半導體關稅。

2024年川普（Donald Trump）當選美國總統後，高喊「讓美國再次偉大」，要製造業回歸美國，當時很多人認為，這只是吸引選票的政治語言。2025年4月，川普終於出手，宣布對世界各國課徵高額關稅，引發金融市場動盪。大家擔心高關稅勢必影響美國國內通膨，國際貿易量大減，也會引發全球景氣衰退。

隔沒1週，川普又宣布延長90天的寬限期，被市場譏諷是政策實施不嚴謹，標準TACO（Trump Always Chicken Out，指川普總是臨陣退縮）作風。接著又看到美國對中國的關稅談判遇到阻礙，美國面對強硬的中國又有讓步的跡象。

日本政府7月底正式和美國達成協議，承諾在能源、半導體、關鍵礦業等對美投資5,500億美元，換取15%的稅率，利潤9成歸美國。這一談判結果成為各國和美國談判的樣板——韓國關稅15%、捧3,500億美元投資美國。市場也傳言台灣關稅20%、再捧4,000億美元投資美國。

主張輕監管、促創新 川普勢在必得AI主導權

於此同時，川普發表「AI行動計畫（AI Action Plan）」，提出3大支柱，包括加速AI創新、建設AI基礎設施，以及在全球AI治理中擔任領導角色。川普主張「輕監管、促創新」，並強調「美國將不惜一切代價，贏得AI主導權」。首波內容包含撤銷AI晶片出口限制、放寬建廠審批流程，以及透過政策與融資工具支持AI產業鏈投資。此政策轉向意味著美國政府將以產業驅動為核心，推動一套涵蓋晶片、伺服器、電力、軟體、資安與應用的完整AI生態體系。

至此，川普讓美國再次偉大的藍圖，正式浮現。川普以高關稅為工具，脅迫對美出超（貿易順差，指國家出口到美國的商品總價值超過從美國進口的商品總價值）的國家，拿錢投資美國，將美國建立成為半導體和AI的製造大國，推動美國AI產業出口計畫，美國大量出口成為貿易順差國。

美國曾是製造業的出口大國，鋼鐵、石化、汽車、飛機和軍火在當時都是執全球產業的牛耳。美國鋼鐵大王卡內基（Andrew Carnegie），與弟弟一同創辦的卡內基兄弟鋼鐵公司，在1892年，兼併另外2家公司，成立卡內基鋼鐵公司，成為名符其實的鋼鐵王國，當時美國的出鋼量是世界之首。洛克菲勒（John D. Rockefeller）1870年創立標準石油，在全盛期壟斷了全美90%的石油市場，成為歷史上的第一位億萬富豪與全球首富。亨利．福特（Henry Ford）20世紀初建立的流水線生產模式，讓底特律成為汽車工業城，美國汽車行銷全世界。這些光榮的事蹟烙印在78歲川普的腦海中。

美國汽車產業被日本超越，鋼鐵業被中國超越，成衣製鞋也已經落腳東南亞……。川普要製造業回流，必須另闢賽道，那就是AI產業。

由川普精心布局，用高關稅逼迫貿易國拿錢出來投資美國AI產業，川普是玩真的。如果有人認為川普任期結束後，政策會改變，那就大錯特錯。面對這樣的變局，投資思維必須重新調整。

未來5年，投資重點是以AI產業為主軸。美國企業如輝達（NVIDIA）、超微半導體（AMD）、微軟（Microsoft）、帕蘭泰爾技術公司（Palantir）等，將直接受惠政策扶持與市場擴張。台灣供應鏈則因製造與硬體整合優勢，成為美系訂單核心夥伴，台積電（2330）、廣達（2382）、台達電（2308）、鴻海（2317）、日月光投控（3711）等具備明確成長動能。投資人可聚焦具AI核心能力與高美系比重之個股，受惠程度將隨美政策推進與全球AI滲透率提升而擴大。