美印關係陷冰點 印度股市能否振衰起敝？

【撰文：馮志源】

美國宣布對印度課徵高達50%對等關稅，美印關係陷入空前冰點，印度股市失寵，再加上印度盧比大幅貶值，連漲多年的印度股票型基金今年表現陷入疲態，未來能否振衰起敝，關鍵仍在印度能否在美國壓力及大國角力中全身而退。

企業「中國加一」策略 使印度成受惠國

印度2023年正式超越中國成為全球人口最大國，龐大的人口紅利，讓印度近4年一直以平均高達8%的經濟成長率，保有全球經濟成長最快的主要經濟體頭銜。儘管2024年印度的國民生產毛額（GDP）成長率6.5%，比起前一年度的9.2%明顯放緩，但受惠於消費者支出走揚，政府與民間的投資也同步增長，印度今年第1季國民生產毛額較去年同期大幅增長7.4%，優於市場預期，國際貨幣基金組織（IMF）亦預測印度今年經濟成長率仍可高達6.2%，明年則可成長6.3%，是全球未來2年唯一經濟成長率可超過6%的國家。

印度政府智庫援引IMF數據，對外宣稱印度今年GDP已達4兆1,900億美元，正式超越日本成為全球第4大經濟體，僅次於美國、中國和德國，預計在未來3年內將超過德國，成為全球第3大經濟體。不過嚴格來說，這只是一個「數字遊戲」，以印度近10年平均6.2%的高經濟成長率，對比日本只有不到0.6%的低經濟成長率，印度GDP輕易超越日本不足為奇，但印度總人口高達14億7,000萬人，2024年人均收入不及3,000美元，只有日本的8.3%，顯示印度民間的貧富差距明顯過大，全球多維貧困指數報告顯示，仍有高達2億3,400萬印度人生活在赤貧當中，印度經濟仍面臨就業增長遲緩、收入差距過大與勞動生產率低下等結構性問題。

無人能及的高速經濟成長、龐大的人口紅利，加上中美貿易衝突下企業「中國加一」（China＋1）的風險分散需求，包括蘋果（美股代碼：AAPL）等國際企業正積極提高印度產能與布局，以分散對中國製造的依賴，也讓印度近幾年成為新興市場的新寵，躍升為最受青睞的亞洲市場。

印度親美政策失靈 收高達50%關稅

印度過去幾十年對美政策也無條件高度傾斜支持，現任總理莫迪（Narendra Modi）在川普（Donald Trump）第1任期時就與其建立極為融洽的關係，去年莫迪在美國國會聯席會議演說更稱「人工智慧（AI）就是『美國與印度』（America and India）的縮寫」，兩人時常互相熱情讚揚彼此的友誼，即使川普今年4月宣布震撼性對等關稅，莫迪也立即親赴美國承諾採購美國產品及增加美國投資，原本各界認為印度可望一馬當先取得美國對等關稅優惠，然而最後換來的卻是高達50%的懲罰性關稅，成為全球極少數美國對等關稅逆勢提高的國家之一，美印關係從如膠似漆到陷入空前冰點，關鍵到底何在？

美要求印停購俄石油 調停印巴衝突成導火線

印度過去對外政策就是在美、俄、中之間取得平衡，從中求取最佳利益，莫迪雖是親美的右派政治人物，但國內輿論反而是親俄多於親美，主要是印度自1971年起便與蘇聯展開緊密合作，有高達70%的武器設備均來自俄羅斯。而且2022年烏俄戰爭爆發後，俄羅斯面臨西方國家及其盟友的嚴厲經濟制裁及限制能源進口，俄羅斯把原油出口轉向中國及印度，俄羅斯自2022年開始即提供印度每桶15美元至20美元的原油折扣，印度從俄羅斯進口石油由原本每日10萬桶大幅激增到208萬桶，成長幅度高達20倍，並占印度原油總進口的44%，期間節省多達330億美元的能源費用，因此當川普要求印度停止購買俄羅斯石油與武器時，面對龐大的經濟利益與國防依賴，莫迪頓時陷入兩難。

此外，川普先前在調停印巴衝突時給予巴基斯坦平等地位，巴基斯坦政府甚至宣布提名川普角逐諾貝爾和平獎，激發印度民間的極度不滿情緒。

美印關係惡化 將直接衝擊印度經濟

印度經濟高度依賴服務與資訊科技（IT）產業，川普將印度命脈產業，包括藥品、半導體與汽車列入232法案（編按：美國《貿易擴張法》第232條），去年印度對美出口總額高達870億美元，高達50%的對等關稅若無法調降，涉及的產業除服務及IT產業外，還包括紡織、製鞋及珠寶等傳統產業，均將直接衝擊印度經濟陷入衰退。

面對川普高關稅來襲，莫迪似乎不想完全屈服，反而先擱置採購美國武器與飛機的原定計畫，並聯合其他金磚國家以對抗美國。中印關係過去一度因喜馬拉雅山邊境軍事衝突而陷入冰點，不過近期開始出現明顯和緩，莫迪計畫將於今年8月底訪問中國天津並出席「上海合作組織」天津峰會，這是莫迪時隔7年後首次訪中，莫迪還與巴西總統盧拉及俄羅斯總統普丁通話，如此的政治豪賭也讓莫迪對外承認，他可能會因這場貿易爭端付出極大的個人政治代價。

印度基金因匯損 抵銷了績效表現

根據理柏（LSEG Lipper）統計，截至8月12日止，印度SENSEX指數今年以來仍小漲2.7%，雖已擺脫4月以來美國對等關稅陰霾，但國內目前共有25檔註冊可銷售的印度股票型基金（不含ETF），以新台幣計價，今年以來平均績效卻大跌12.1%，近3月平均績效下跌3%，近6月平均績效則下跌4.6%，箇中關鍵主要是匯率因素，因為印度盧比兌新台幣今年以來大貶10.7%，抵銷了印度股票型基金的績效表現。

總結來說，印度目前正同時面臨國際貿易摩擦、企業獲利疲弱與高估值等多重壓力，50%關稅衝擊不僅打擊出口導向型產業的獲利前景，也削弱了印度在全球資本市場的避險吸引力，這是有意投資印度者須留意的現實。

（本文作者為理柏（LSEG Lipper）亞太區研究總監）