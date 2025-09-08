快訊

用年金險 分散長壽經濟風險

聯合新聞網／ Smart智富月刊
中華經濟研究院2024年的一項退休現況調查發現，已退休人士的平均月收入不到3萬元。圖/AI生成
【撰文：湯名潔】

有土斯有財、以及華人根深柢固的存錢觀，使得台灣民眾退休時多半有房有存款。內政部統計，2023年國內自然人擁有的住宅數為714萬2,500戶，若以每戶平均住2.79人來推算，全台將近2,000萬人（＝714萬2,500戶×2.79人）住在自有房產中。存款方面，勞動部資料顯示，2024年國人儲蓄率為23.73%，相當於每賺100元，就有超過23元被存入銀行。

但台灣退休族的財務狀況仍有可慮之處。中華經濟研究院2024年的一項退休現況調查發現，已退休人士的平均月收入不到3萬元，主要原因在於這些受訪者多仰賴社會保險（如勞工保險）支應生活開支，未能自行創造老後現金流。隨著退休後餘命愈來愈長，多數人也在訪談中表達了對於通膨、負利率或醫療支出將侵蝕存款與生活費的擔憂。

「活太久、錢不夠」已成為人生新風險，除了加強儲蓄與投資，還有什麼解決之道呢？元大人壽建議，年金險具有「每期提供現金給付」的特性，民眾可考慮納入退休規畫中，以分散長壽帶來的經濟不確定性。

年金險大致分3類　強調活到老、領到老

年金險的設計基礎是「活到老、領到老」，透過累積保單價值準備金，當達到約定的年齡或時間點後，保險公司會開始定期給付年金（編按：另有年金險可選擇一次給付）。有些年金險設有給付年期，如投保人最多領到110歲；有些則為終生給付，投保人無論活到幾歲，都能持續領取年金維持生活，直到身故為止，免去了退休後的餘命超出預期、資金可能耗盡的焦慮。

國內年金險可大致分為3類：定額年金險、變額年金險及利率變動型年金險（簡稱「利變型年金險」）。

定額年金險是傳統的年金商品，沒有連結投資標的、投保時預定利率、未來可領到的年金金額固定，投保人所需承擔的風險最低，不過也由於利率偏低、抗通膨能力弱，如今已非市場主流選項。

變額年金險則是跟投資市場掛鉤，屬於投資型保單的一種，保戶每期繳交保費後，資金會投入到由保險公司提供的基金帳戶，未來年金的領取金額將依帳戶表現而變動，亦即由投保人自負投資盈虧。有些商品設有保本機制或是最低保障收益，但是有些商品則可能會賠掉全部本金，風險程度不一。

利變型年金險分為甲型（利率固定但較低）與乙型（利率可能隨保險公司宣告而變）2種，產品選擇性多。乙型因採用「宣告利率」，每年或每月將依市場行情調整利率，故比起定額年金險更能對抗通膨，風險則比自負投資盈虧的變額年金險來得低。

值得一提的是，鑑於不少投保人會將利變型年金險當成投資工具之一，2024年8月金管會特別發出聲明，要求保險業者在銷售利變型保險商品時，不得以調升宣告利率作為訴求，同時提醒民眾利變型商品的本質是保險，而非獲利的工具。

雖然年金險商品設計已成熟，但市場尚待推廣。回顧近10年（2015年至2024年），年金險的保費收入僅在2021年突破5,000億元，其他年度多維持在2,000億、3,000多億元，不似醫療險與意外險的保費收入逐年成長，這顯示了國人較有意願投保可降低風險傷害的險種，對於年金險這類長期資產配置工具，接受度有限。

依「年齡」選擇年金險　屆臨退休宜選即期給付

年金險該怎麼選？答案是：依「年齡」決定。相較於年輕人以及40歲、50歲的中壯族群，年齡已超過60歲而距離退休不遠的人士，需要的年金險以「即期給付」為主。

元大人壽表示，年金險有「即期」與「遞延」2種給付方式。即期給付的年金險在保險契約訂立並完成繳費之後，即依照約定開始給付年金，有「即繳即領」的特性。遞延給付的年金險則是在投入保費後，保單價值隨著預定利率、宣告利率或連結的投資標的，經過一定的期間累積後，才能讓保戶請領年金。

有鑑於此，屆臨退休者如果想要趕在沒有工作收入後由年金險支應生活開銷，就應選擇定額或利變型的即期年金險，高齡長者亦同，因為即使可能須一次繳交較大筆保費，但後續的年金能夠支持自己安心終老。至於尚有時間累積保單價值的年輕人、中壯族則應選擇給付方式為遞延型，到了退休時才啟動年金，以享受複利效果。

Smart智富月刊

追蹤

