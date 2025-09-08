每月千元定期定額 靠TISA存千萬退休金

【撰文：湯名潔】

根據內政部統計處的資料顯示，2023年國人平均壽命已達80.2歲，其中男性76.9歲，女性83.7歲。由數據可知，台灣民眾活到80歲以上已是常態，擁有足夠的退休金方能安心終老。

退休金的準備，大致分為3個方向：社會保險（勞工保險、公教人員保險、農民保險、軍人保險、國民年金保險）、法定職業退休金（勞工退休金、公務人員退撫基金、軍職人員退撫基金、私校退撫儲金、農民退休儲金），以及自己的儲蓄或投資。由於高齡少子化的大勢所趨，社會保險正面臨入不敷出的嚴峻考驗，職業退休金則因受到個人職涯長短與薪資收入多寡的影響，不見得足夠支應退休生活，故自行準備的重要性變得愈來愈高。

今年6月30日，被稱為「退休版小豬撲滿」的「台灣個人投資儲蓄帳戶」（Taiwan Individual Savings Account，簡稱TISA）正式上路，回應了退休財務必須「自立自強」的迫切需求。TISA到底是什麼？該怎麼利用TISA來存退休金？它真的能夠撐起一個有感的退休計畫嗎？

TISA是為個人所打造的投資帳戶，由金管會委託集保結算所設計管理，目的在於推廣長期投資的觀念。TISA制度源自英國的「個人儲蓄帳戶」（ISA）及日本的「少額投資非課稅制度」（NISA），前者於1999年、後者於2003年問世，兩者實施時間皆長達20餘年，成功推升了民眾的投資意願。去年1月日本NISA更推出新制，大舉放寬投資額度，免稅部分亦無期限，成為近1年半以來日股創高的重要動能。

現階段民眾可以在基富通、好好證券、鉅亨買基金、中租基金平台4大線上基金交易平台開立TISA，帳戶中的資產統一由集保結算所監管，並可透過「TISA帳戶查詢平台」（https://tisa.tdcc.com.tw/login）查詢投資明細。TISA目前僅開放投資共同基金，沒有股票、ETF（指數股票型基金）等標的，不過，帳戶內有2檔分別連結市值型ETF「元大台灣卓越50」（0050）和高息型ETF「元大台灣高股息」（0056）的TISA級別基金。

所謂「TISA級別基金」，係集保結算所成立的「TISA基金委員會」從市場中嚴選出適格的母基金、再由投信公司重新發行的TISA專屬基金。「適格」在此指的是基金同時符合5大條件：1.境內基金；2.成立滿3年以上；3.規模達新台幣5億元以上；4.獲得基金研究機構晨星（Morningstar）評鑑3星以上，或者理柏（Lipper）保本能力3級以上；5.股票型與平衡型基金的3年期夏普比率（Sharpe Ratio）、索提諾比率（Sortino Ratio）均大於0.2，債券型基金的3年期或5年期夏普、索提諾比率均排名前50%。

TISA適格基金逾百檔 較一般基金有3差異

截至8月4日，經由TISA基金委員會審查通過的適格基金計有155檔，其中由投信公司重新發行上線的TISA級別基金共計17檔。TISA級別基金皆清楚標示了風險等級（介於RR3至RR5），投資人可依自身年齡、風險承受度等條件，將其作為退休準備的優選。除了TISA級別基金，為提供投資人更多選擇，不同基金平台亦各自納入其他適格基金於TISA之中，截至8月4日，TISA基金數量最多的是基富通，在其平台開立TISA，可購買的基金達63檔。

利用TISA申購基金有5大優點，而與一般基金投資帳戶相比，主要差異如下：

差異1》TISA已透過規模、績效、星級等多重審查，確保所選基金的基本品質，因此即便是過往沒有接觸過基金投資的民眾，也能以相對安心的方式踏出第一步。

差異2》透過TISA投資基金，不但免申購手續費，在投信公司配合政策推廣、全面讓利的情況下，經理費也更為低廉。一般基金的經理費多為淨值的1.5%至2%，但TISA基金僅收取0.5%至1%。

值得一提的是，若是偏好投資0050，那麼改買連結0050的TISA級別基金，能省下較多經理費，因為其因應贖回而保留的10%現金部位，經理費打5折。以8月5日0050總規模6,714億8,600萬元來計算，買0050的經理費約為0.102%，而買連結0050的TISA級別基金，經理費降到約0.097%。

差異3》TISA強制採取定期定額的投資方式，無法單筆申購，每月最低扣款金額為新台幣1,000元，且設計上要求連續扣款至少24個月，以杜絕短線交易（編按：如期間終止、贖回或扣款失敗，雖無任何費用產生，但自中斷日起6個月內不得重新申購該基金）。有些業者以此為基礎推出較靈活的操作方式，像是中租基金平台有「均線扣」功能，可依市場走勢動態調整扣款金額，讓定期定額不再死板，更貼近市場節奏。

「我們應該讓長期、有紀律的投資成為習慣，這說來容易，做起來一點也不容易，」集保結算所暨基富通證券董事長林丙輝說：「因為投資人要能說服自己短期獲利卻不了結，還要接受沒有配息回饋（編按：TISA帳戶所申購的基金不配息），實在很不容易。」「但是，累積退休金就必須靠這種方式。」林丙輝強調。

幸好透過長期理財平台的引導機制，長期、紀律投資就非難事。根據基富通證券的統計，投資人在其2021年推出的「好好退休準備平台」上，定期定額扣款滿2年的比率達82%、滿5年的比率達74%。由此判斷，TISA能鼓勵民眾堅持投資，對於需要時間複利的退休金準備工程，大有助益。

實際來試算：如果一位30歲的年輕人，開立TISA後，每月固定投入2,500元，年化報酬率為10%，那麼當他到了65歲退休時，帳上金額將近千萬元。若是此人活到85歲，單靠這筆來自TISA的退休金，每個月可以花費的金額大約是4萬1,700元（＝1,000萬元÷240個月），維持基本生活大致不成問題。倘若年輕人收入有限，每月僅能投入最低金額1,000元，那麼35年後也會累積到300多萬元，從65歲至85歲每月可分配到1萬2,500元（＝300萬元÷240個月），對老後生活不無小補。

鉅亨買基金總經理張榮仁建議，如果離退休尚遠、偏好資產增值，可考慮長期投資TISA中的股票型基金，若希望攻守兼備、適度分散風險，平衡型基金為理想選擇，至於債券型基金則是追求穩定收益的標的，但無論選擇哪一種類型的基金，都需要透過時間與紀律的力量來累積資產。

那麼，退休準備時間較短的中壯族群，是否就不需要TISA？林丙輝表示，TISA不僅適用退休準備，也能協助各年齡層的民眾圓夢，譬如買房買車、儲備子女教育金、創業或環遊世界等等，透過定期定額、一點一滴的投入帳戶累積資金，有助穩定的走向目標。他進一步揭露，下一階段的TISA可望納入稅負優惠，屆時善用TISA的民眾，投資成本將會更低。