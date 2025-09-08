5理由支撐 美股續強

快訊

儘管今年充滿關稅衝擊、政治風波與全球經濟不確定性，美國股市依然展現強勁韌性。路透

【撰文：Nicholas Peach】

儘管今年充滿關稅衝擊、政治風波與全球經濟不確定性，美國股市依然展現強勁韌性。以下是5個美股仍值得投資人持續關注與投資的理由。

理由1》企業獲利亮眼，美股基本面穩健

2025年上半年，美股面臨來自中美貿易關係緊張、政策不確定性與全球經濟放緩等多重挑戰。然而，美國企業的獲利表現卻相當亮眼。我們認為美國企業的獲利能力與股東報酬率仍優於全球其他市場，顯示美股基本面穩健，因此也樂觀看待指數成長的預測，預計今年標普500指數將實現7%的獲利成長，並在2026年與2027年持續加速。

理由2》AI趨勢不變，是美股成長的利器

目前，雖然由政策影響產生的市場波動以及供給受限，雙雙對美國經濟成長造成壓力，但是我們認為人工智慧（AI）主題不僅能夠在短期內支撐企業營收，也能在長期推動生產力上升。而且，這不僅是科技業的利多，金融、醫療、工業等傳統產業也正在透過AI提升效率並創造營收成長。AI相關類股對標普500企業的淨利率貢獻比重將不斷升高。AI紅利正全面擴散，推動美國企業進入新一波創新與獲利成長期。

理由3》政策風險轉為利多，市場信心回升

年初美國祭出關稅措施後，曾一度引發市場震盪。但是目前市場已經逐步消化了最壞的情境。隨著經濟衰退風險降低，企業與消費者信心同步回升。我們預期2026年聯準會有望啟動降息循環。歷史經驗顯示，在降息的環境下，股市估值通常會上升，資金成本降低也對企業擴張有幫助。此外，美國政府正推動製造業、研發與基礎建設的稅收優惠政策，並放寬對銀行與工業的監管，為股市注入更多動能。

理由4》美股估值雖有溢價，但尚處於合理範圍

儘管美股目前的估值處於過去20年來的高檔區間，但這並不代表泡沫即將來臨。歷史經驗顯示，當企業獲利成長強勁、利率走低時，股市估值往往會維持高檔甚至進一步上揚。觀察美股過往表現，面臨獲利成長高於中位數與聯準會降息的雙重情境下，標普500指數的本益比有90%的機率會上升。換句話說，美國企業高估值正是奠基於其高獲利能力。

理由5》綜觀全球，美股仍具吸引力

美元走弱的背景下，或許讓歐洲與日本市場得到投資人更多的關注，但美國股市仍是全球最具創新力、流動性與成長潛力的市場，標普500的企業獲利預期正在上修，而歐洲與日本則相對疲弱。美元貶值也有助於美國跨國企業的海外營收表現。此外，美股中能夠提供的AI、醫療創新與基礎建設等結構性成長主題的投資機會，相較其他市場更為豐富，且難以取代。

我們相對看好高品質的景氣循環類股與大型龍頭股。前者如工業、金融與醫療產業，這些產業將受惠於政策支持與AI應用；後者則具備定價能力、資產負債表穩健，抵禦風險的能力強。

此外，營運效率與創新能力佳的企業也值得關注，這些公司積極導入AI與數位轉型，更具成長潛力。當然，市場仍存在利率反彈、政策變數與消費疲弱等風險。但值得注意的是，標普500中許多股票在今年已經經歷30%以上的修正，市場已充分反映潛在利空。

透過聚焦高品質、營運效率佳的企業，並配合產業輪動趨勢調整布局，投資人仍可有效控管波動風險。除此之外，在聯準會與財政部可能出手支撐經濟的背景下，市場的下行風險也是相對有限。

2025年的美股，是一個關於韌性、創新與政策支持的故事。企業獲利撐腰、AI紅利持續發酵，整體總體經濟環境也逐漸轉向有利的局面。雖然評價偏高，但相較於其他資產類別與海外市場，美股仍然是投資組合中不可或缺的一環。

投資人應保持耐心，持續參與市場，並聚焦於高品質與創新驅動的企業，讓美國企業的成長動能為投資組合創造長期價值。

（本文作者為貝萊德iShares安碩亞太區主管）

