用外溢保單提升退休防護力

聯合新聞網／ Smart智富月刊
退休工作示意圖。圖／AI生成
退休工作示意圖。圖／AI生成

【撰文：王儷玲】

台灣邁入超高齡社會，高齡族群面臨日益增長的醫療支出壓力，對健康照護與財務保障的雙重需求都更加迫切。外溢保單透過鼓勵保戶養成健康習慣，以獲得保費折減或額外回饋。據金管會統計，去年外溢保單保費收入創下歷史新高，截至今年第1季，全台共有15家壽險公司販售251張外溢保單，總保費年增率高達110%。

市場上各保險公司都積極推出創新型外溢保單，大致可分為運動型、健檢型、財務增值型等。例如台灣人壽推出結合健康狀態及運動表現的外溢保單，透過大數據評估保戶運動頻率與健身成效，提供3%至10%保費折減回饋。而國泰人壽透過「FitBack健康吧」提供運動達標的保費抵減計畫，保戶若定期運動維持良好健康數據，可獲得最高1%保費折減，同時透過綁定智慧裝置或手機記錄運動數據，參與健康挑戰任務，完成後可獲得小樹點的獎勵。國泰人壽也結合其他壽險保單讓保戶透過健康吧計畫累積任務值，達標後享有健康促進加值保險給付，最高可獲得保單帳戶價值的0.06%投入指定永續基金。

除運動外，也有以醫療指標與健康檢測作誘因的外溢商品，例如宏泰人壽推出健康醫療終身保險，保戶若健康檢查達標，可享健康促進增額保障，且保戶若無住院紀錄，還能獲得健康鼓勵保險金；遠雄人壽也推出精選傷病型外溢保險，透過健康等級評估機制，保戶若體檢檢測總膽固醇、空腹血糖等7項指標符合標準，保單保障可望提升至1.1倍；富邦人壽更推出首張利變型捐血外溢保單，鼓勵保戶透過定期捐血提供健康檢查報告，鼓勵保戶捐血助人做公益，同時促使保戶關注自身健康、降低未來醫療支出風險。

近期保險公司也將利變型保單導入外溢機制，不但克服通膨風險，也降低醫療支出。例如國泰人壽推出外溢型利變終身保險，透過「FitBack健康吧」累積任務值，提供增值回饋分享金，當宣告利率高於預定利率時，保戶可獲得額外收益。除了新台幣保單，也推出美元外溢利變保單。富邦人壽也有外幣利變壽險，首年提供健康檢測，若檢測合格者可享續年度保費折扣。

外溢保單不但提升個人健康管理意識，也強化財務保障，未來將結合AI、大數據與穿戴裝置，打造個人化、多元化的外溢機制及更精準的回饋方案，讓保戶透過健康促進獲得更多保障與優惠。整體而言，外溢保單將為退休生活增添更多安全與保障。

（本《Smart智富》月刊專欄作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）

