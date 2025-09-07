關稅風暴對第2季債市影響

【撰文：曾淑雲】

美國總統川普（Donald Trump）在今年4月初時祭出對等關稅後，不只股市應聲重挫，債市也深受衝擊。不過隨著緊張情勢逐漸趨緩，晨星美國核心債券指數第2季不跌反漲、上揚1.16%。單就以結果來說，川普的關稅風暴並未對第2季的美債市場產生太大的傷害。

受惠美元指數走弱

新興市場績效表現最佳

觀察不同類型債券基金在第2季表現，隨著美元表現疲軟、美元指數從3月底的104下滑至97、推升非美元資產表現強勁，新興市場債券基金期間平均上漲7.66%，為所有類型債券基金中績效最優異的族群。若以個別基金來看，偏好風險較高、外匯曝險較大的基金經理人表現相對良好，如太平洋資產管理公司（PIMCO）旗下的新興市場本地貨幣債券基金，期間報酬率達8.4%，躋身同類型基金績效排名前20%之列。另外，同樣因美元貶值而受惠的還有全球債券基金及對沖美元匯率風險的新興市場債券基金，兩者期間分別上漲4.82%與3.18%。

而第2季市場震盪的情況，也為那些青睞風險相對較高的非投資等級債投資人帶來助力。不同信評等級的企業債與政府公債之間的利差，在第2季期間都出現了程度不等的縮減。以CCC級以下的企業債為例，信用利差便從3月底的11個百分點下降至6月底的不到9個百分點，再加上非投資等級債通常也有著相對較短的存續期間，使其得以減緩公債殖利率上揚所帶來的衝擊，兩相結合下，推升非投資等級債基金的績效表現，在第2季時平均上漲了3.33%，漲幅高於晨星美國企業債指數的1.75%。

幾乎所有非投資等級債券基金，在第2季時都受惠於強勁基本面和投資者風險偏好，但在個別基金表現上仍有所差異，如以非投資等級債基金族群操作風格最為積極，並獲得晨星給予銀級評等的富達顧問資本與收益基金期間上漲6.9%，擊敗其他90%的同類型基金；而防禦風格強烈的Shenkman資本短天期非投資等級債券基金（Shenkman Capital Short Duration High Income Fund），同期間漲幅僅有2.57%，在同類型基金中表現顯得相對落後。

當然，並非所有類型的債券資產都能安然度過此次的關稅風暴，以美國長天期政府公債為例，由晨星追蹤的美國長天期政府公債基金在第2季期間平均下跌1.28%，主因除了關稅可能推升通膨的隱憂外，更讓投資人擔憂的是，美國財政赤字的擴大將迫使美國政府發行更多長天期債券，再加上信評機構穆迪（Moody's）在5月調降美國主權債信評等，這些都為長天期美債帶來壓力，也導致第2季底時的殖利率曲線比第1季底時更為陡峭，也代表長天期公債殖利率與短天期公債殖利率的差距出現擴大的情況。

投資超短天期債券

可獲得近4.5%收益率

值得一提的是，雖然整體公債殖利率曲線變得更為陡峭，但超短天期公債殖利率仍然略高於中期公債。截至6月底，典型的超短天期債券投資大約可獲得近4.5%的收益率，而中期核心債券基金的平均收益則為4.3%，也就是說持有超短天期債券的投資人，不需承擔更大的利率風險就可以享受到較高的收益。

以獲得晨星給予銅級評等的PIMCO短期債券基金為例，當其餘競爭對手通常不太會更動投資組合的存續期間時，該基金的經理團隊則是會依據其對市場的展望，動態調整持有債券的存續期間，目前該基金投資組合的存續期間約為0.1年、收益率則為4.4%，對尋求高收益且希望將利率風險降至最低的投資人來說，該基金具有一定程度的吸引力。

另一方面，公債市場的動盪也同步蔓延至市政債券市場，除了市政債券的免稅優惠有可能被取消的傳聞降低投資人的需求，市場供應量的增加也對市政債券的表現造成影響，導致市政債券的殖利率跟著長天期政府公債同步上揚，雖然市場到了季末收復了部分先前的跌幅，但非投資等級市政債券基金整季下來平均仍下跌了1.98%，在所有債券基金類型當中表現墊底。

儘管如此，仍有部分市政債券基金，透過壓低投資組合存續期間及嚴謹的風控來贏過同類型競爭對手，如獲得晨星給予銀級評等的先鋒超短天期免稅債券基金，便是以彭博1年期市政債券指數作為其基準指標；截至6月底，該基金的投資組合存續期間只有1.3年，較晨星分類的市政債券基金族群短少了超過1年以上，同時該基金仍能提供大約3.1%的收益率，伴隨市政債券的免稅優惠，以及基金本身超低的管理費率，對於那些希望在市政債券市場布局高品質資產的投資人而言，無疑是絕佳的選擇之一。

（本文作者為晨星台灣區負責人）