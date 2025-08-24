快訊

韓國股市今年以來上漲32%、漲幅衝進全球前10名，甚至超越去年起漲的港股（香港恒生指數同期漲幅27%）。圖為韓國股市交易員 （美聯社）
【撰文：朱紀中】

韓國股市今年以來上漲32%、漲幅衝進全球前10名，甚至超越去年起漲的港股（香港恒生指數同期漲幅27%）。隨著韓國新總統李在明上任後立即兌現競選支票，推動國會修改《商業法》，明訂企業董事會成員不只要對「公司」負責，更須對全體股東負經營成敗最終責任。連串改革，讓韓國成為繼日本之後，另一個積極推動公司治理改革的亞洲股市。部分外資基金經理人因此開始調整投資組合，減碼港股和日股、增持韓股，甚至有經理人預期「韓股將是未來10年新興市場最佳選擇」。外資陸續加碼韓股的理由主要有二，一是韓股儘管短期漲勢凶猛，長期卻落後全球，過去5年漲幅不僅輸美股、台股，甚至只有日股一半。因股價長期被壓抑，韓股股價淨值比（PBR）按去年底全體上市公司淨值計算，竟然只有0.84倍，不但創20年新低，比起已開發市場的3.4倍、新興市場均值1.8倍，更顯折價。

股價淨值比偏低，引爆「韓國折價」話題。李在明競選時就承諾要修法，要求企業必須資訊透明、改善資本結構，進而仿效日本，要求股價淨值比偏低的企業增發股息或買回庫藏股，目標要讓「韓股指數漲到5,000點」。外資看好韓股的第2個理由就是投資改革，認為李在明政府只要兌現競選承諾，以去年股息增發12%的經驗為基礎，持續要求韓國上市公司加入「價值提升（value up）」計畫，韓股至少應可追上新興市場平均本益比，不再折價！

