快訊

資深歌手千百惠病逝北京享壽62歲 黃安證實：永別了老友

美股早盤／4大指數盡墨！費半挫2%、台積ADR也跌 川普籲Fed理事辭職

逛超市「孩子舔瓶」遭炎上…土屋太鳳疑發文回應 暗示「整箱買回家」

長期投資才是真保障！TISA上路優化退休理財

聯合新聞網／ Smart智富月刊
退休工作示意圖。圖／AI生成
退休工作示意圖。圖／AI生成

【撰文：駱潤生】

台灣正以前所未有的速度邁向超高齡社會。少子化加劇、勞動人口減少，讓退休金制度面臨沉重壓力。勞保年金財務黑洞已成為社會隱憂，勞退新制自提覆蓋率偏低，未來退休生活的穩定度將更多仰賴個人儲蓄與投資能力。

國外曾有調查顯示，一般民眾的投資行為偏向短線投機，平均年化報酬率僅約1.9%，遠低於市場長期平均值。再加上近年全球政經局勢變化劇烈，通膨蠶食購買力，讓許多人對投資市場裹足不前，甚至將延後退休準備。這種惡性循環，正把退休生活的保障推向險峻邊緣。

回顧近年金融市場，不論是貿易戰、美元貶值引發的通膨壓力或地緣政治衝突，都不斷提醒我們，「市場唯一不變的是變化本身」。在這種環境下，投資的「底層邏輯」愈顯珍貴——長期投資、資產分散、紀律執行、風險管理與持續自我學習，是穿越市場風暴的關鍵。金融學者傑諾米‧席格爾（Jeremy Siegel）在《長線獲利之道：散戶投資正典》（Stocks for the Long Run）說：「長期擁抱股市，是對抗通膨、實現財富增值的最佳武器。」然而，許多投資人缺乏耐心與紀律，往往在市場恐慌時殺低，樂觀時追高，反而錯失長期複利的威力。

為引導國人建立中長期投資習慣、強化財務自主，金管會參考英國及日本退休金制度，推動「台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」。TISA在今年正式上路，成為鼓勵民眾及早開始準備退休的重要政策工具。而TISA的設計，也針對投資人痛點進行優化：

1.專戶管理：投資人可以在證券商、銀行等基金銷售機構開設專屬TISA，清楚掌握每一筆投資本金及持有期間。

2.定期定額、培養紀律：TISA基金只能透過定期定額申購，且鼓勵連續扣款24個月，養成長期投資習慣，避免短線頻繁進出造成損失。

3.費用優惠：申購免手續費，基金經理費率低於1%，有效降低投資成本。

4.嚴選標的：TISA基金由專業委員會篩選，涵蓋股票、債券與多元資產配置型基金，適合中長期穩健投資。

雖然目前尚未有明確的租稅優惠，但TISA制度設計已預留政策空間，未來一旦加上稅負誘因，將進一步提升吸引力，成為退休理財的重要引擎。

對於尚未啟動退休理財的民眾而言，TISA正是一個絕佳的起點。隨著政策逐步推進，冀望投資文化從「短線投機」轉向「長期穩健」，為全民打造更有韌性的退休金保障。

（本《Smart智富》月刊專欄作者為台灣理財規劃產業發展促進會成員、認證理財規劃顧問（CFP®））

Smart智富月刊

追蹤

延伸閱讀

指數投資達人直言「不會買0050連結基金TISA」？竹軒曝光原因：直接投資0050

為何關稅未助長美國通膨？經濟學家全說了

別急著領配息！退休理財10點教戰：複利最大化思考

退休金第3支柱！理財專家解析如何利用TISA儲備老後開銷與醫療需求

相關新聞

長期投資才是真保障！TISA上路優化退休理財

台灣正以前所未有的速度邁向超高齡社會。少子化加劇、勞動人口減少，讓退休金制度面臨沉重壓力。勞保年金財務黑洞已成為社會隱憂，勞退新制自提覆蓋率偏低，未來退休生活的穩定度將更多仰賴個人儲蓄與投資能力。

AI助攻PCB 台廠迎營運高峰

在全球電子景氣回穩與應用需求的強勁帶動下，根據台灣電路板協會（TPCA）統計，2024年全球印刷電路板（Printed Circuit Board，簡稱PCB）產值達到809億美元，成長7.6%，預估2025年將再成長5.5%至854億美元。

買完房接下來怎麼裝潢？房產專家教你不踩雷的4大裝修步驟

你是否擁有一個「買屋夢」，卻因為各種因素而遲遲沒有實踐？別擔心！這次，備受各界肯定的知名房產專家「徐佳馨」時隔多年推出最新力作《買房換屋不踩雷：房產甜心徐佳馨帶你解鎖購屋任務》，其中針對購屋任務步驟拆解、法規知識釐清、詐騙糾紛破解，都提出了精闢又到位的要點分享，除了最主要的購屋、換房、賣房大小事之外，本書內容亦提及許多人在意的「裝潢」階段：究竟裝潢的流程該怎麼走？如何妥善規畫預算？還有哪些應注意的事項與雷區？以下為新書精彩摘要：

善用3指標拉高槓桿ETF報酬

槓桿ETF具備高風險、高報酬的特性，是放大報酬與虧損的雙面刃。市場上，有人靠它獲利翻倍，也有人因操作失誤而慘賠出場，關鍵就在能否建立明確的操作紀律與風控策略。

高齡社會來臨 掌握長照險3大重點

依據財團法人國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心公布的《高齡健康與長照服務》年報指出，2020年長照服務使用者約35萬7,000人，2022年成長為44萬人，成長率為23.2%，細看年齡分布，87.9%的使用者年齡在65歲以上，代表高齡長照已是不可逆且必須提早面對的情況。然而長照費用是十分沉重的經濟壓力，因此投保商業保險已成為準備長照費用的方式之一，可以從以下3點掌握長照險。

2步驟＋3策略 完善退休規畫

「我繳了20年、30年勞保，真的能領到退休後需要的錢嗎？」這是不少45歲～60歲中壯年族群心中的焦慮。近年來物價上漲遠比薪資快，實際購買力逐年下降。以目前制度試算，最高投保薪資4萬5,800元者、年資35年、65歲退休，月領約2萬5,000元，面對日益升高的生活成本，實在讓人難以安心退休。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。