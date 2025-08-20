長期投資才是真保障！TISA上路優化退休理財

【撰文：駱潤生】

台灣正以前所未有的速度邁向超高齡社會。少子化加劇、勞動人口減少，讓退休金制度面臨沉重壓力。勞保年金財務黑洞已成為社會隱憂，勞退新制自提覆蓋率偏低，未來退休生活的穩定度將更多仰賴個人儲蓄與投資能力。

國外曾有調查顯示，一般民眾的投資行為偏向短線投機，平均年化報酬率僅約1.9%，遠低於市場長期平均值。再加上近年全球政經局勢變化劇烈，通膨蠶食購買力，讓許多人對投資市場裹足不前，甚至將延後退休準備。這種惡性循環，正把退休生活的保障推向險峻邊緣。

回顧近年金融市場，不論是貿易戰、美元貶值引發的通膨壓力或地緣政治衝突，都不斷提醒我們，「市場唯一不變的是變化本身」。在這種環境下，投資的「底層邏輯」愈顯珍貴——長期投資、資產分散、紀律執行、風險管理與持續自我學習，是穿越市場風暴的關鍵。金融學者傑諾米‧席格爾（Jeremy Siegel）在《長線獲利之道：散戶投資正典》（Stocks for the Long Run）說：「長期擁抱股市，是對抗通膨、實現財富增值的最佳武器。」然而，許多投資人缺乏耐心與紀律，往往在市場恐慌時殺低，樂觀時追高，反而錯失長期複利的威力。

為引導國人建立中長期投資習慣、強化財務自主，金管會參考英國及日本退休金制度，推動「台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」。TISA在今年正式上路，成為鼓勵民眾及早開始準備退休的重要政策工具。而TISA的設計，也針對投資人痛點進行優化：

1.專戶管理：投資人可以在證券商、銀行等基金銷售機構開設專屬TISA，清楚掌握每一筆投資本金及持有期間。

2.定期定額、培養紀律：TISA基金只能透過定期定額申購，且鼓勵連續扣款24個月，養成長期投資習慣，避免短線頻繁進出造成損失。

3.費用優惠：申購免手續費，基金經理費率低於1%，有效降低投資成本。

4.嚴選標的：TISA基金由專業委員會篩選，涵蓋股票、債券與多元資產配置型基金，適合中長期穩健投資。

雖然目前尚未有明確的租稅優惠，但TISA制度設計已預留政策空間，未來一旦加上稅負誘因，將進一步提升吸引力，成為退休理財的重要引擎。

對於尚未啟動退休理財的民眾而言，TISA正是一個絕佳的起點。隨著政策逐步推進，冀望投資文化從「短線投機」轉向「長期穩健」，為全民打造更有韌性的退休金保障。

（本《Smart智富》月刊專欄作者為台灣理財規劃產業發展促進會成員、認證理財規劃顧問（CFP®））