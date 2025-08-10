善用3指標拉高槓桿ETF報酬

【撰文：楊明峰】

對於股齡超過20年、從台股穩定提領逾3,000萬元的全職投資人林昇來說，只要踩準趨勢、精準進出，槓桿ETF反而是一種有效加速資產累積的「財富加速器」。

想妥善運用槓桿ETF，首要前提是理解其商品設計原理：槓桿ETF是一種追蹤「每日指數報酬」的ETF，透過期貨、選擇權等衍生性金融商品進行部位調整，以達到2倍、3倍等正向或反向績效的目標。

由於採用「每日再平衡機制」，當行情震盪劇烈時，槓桿ETF的資產會在反覆調整中出現「波動耗損」的問題。舉例來說，若大盤先下跌10%、再上漲11.1%，原型ETF大致可回到原點，但槓桿ETF因連日再平衡調整，其淨值可能仍未回本，甚至出現虧損。

此外，槓桿ETF也可能出現「追蹤偏離」現象。林昇形容：「就像你緊跟著一輛右轉車，卻在十字路口被卡住，等你通過時，車已不見，只能錯失方向繼續直行。」也就是說，在高波動行情下，ETF與指數表現可能脫鉤。

戰術性工具

配置不超過總資產20%

槓桿ETF屬於戰術性工具，建議配置比率不超過資產總額的10%～20%。林昇認為，此類商品適合有風控能力的投資人。目前市場上常見的指數型槓桿ETF，可分為台股與美股兩大類：

第1類》台股槓桿ETF

例如：元大台灣50正2（00631L）、富邦台灣加權正2（00675L）、群益台灣加權正2（00685L）、國泰台灣加權正2（00663L），多以做多台股期貨為主，追求台灣50指數或加權指數的正向日報酬2倍表現。

第2類》美股槓桿ETF

例如：ProShares三倍做多那斯達克指數（美股代號：TQQQ）、ProShares三倍放空那斯達克指數（美股代號：SQQQ）、Direxion每日三倍做多標普500（美股代號：SPXL）、Direxion每日三倍放空標普500（美股代號：SPXS），波動更劇烈，在AI（人工智慧）、科技股行情火熱時，常成為短線交易熱門標的，但投資人也需留意其高波動性與追蹤策略差異。

以台股為例，槓桿ETF因價格與波動性較高，小資族多透過「零股交易」參與。林昇提醒，雖能降低資金門檻，零股交易卻常出現流動性較不足、買賣價差擴大等情形，甚至有零股價格高於整張，反而墊高交易成本。

此外，即便同樣是槓桿ETF，由於流動性與市場人氣差異，表現也會略微不同。若能觀察「淨值與市價乖離」，在反彈初期逢低布局，有機會撿到「低於淨值」的便宜貨，當乖離在行情明朗時快速收斂，懂得看成交量和價差的人，就更能擇時進場，強化投資勝率。

操作誤區

散戶常犯2大錯誤

儘管槓桿ETF具備報酬放大的優勢，但許多投資人因誤解商品特性與操作時機，反而在高風險操作下，容易造成虧損。林昇指出，散戶常見兩大錯誤如下：

誤區1》誤把短線工具當長期投資

槓桿ETF原主要用在於短期避險、交易布局，採每日再平衡機制反映當日漲跌。若長期持有，將面臨波動損耗與追蹤偏離的風險。林昇比喻說：「在盤整時長期持有槓桿ETF，就像踩著油門卻沒入檔空轉，最終油用光了，車卻原地打轉。」

誤區2》趨勢不明時硬撐最危險

「槓桿ETF最怕的不是錯，而是拖。」林昇強調，當趨勢尚未明朗就進場，反而容易因波動加劇而持續侵蝕本金。操作關鍵在於是否能「及早出場、重新切入」，這不僅需要技術判斷，也考驗紀律執行力。例如00631L雖為2倍ETF，但統計下來放大效應平均僅約1.4倍，並非每次都能如預期放大報酬。

林昇指出，他會觀察是否為強勢波段行情，當走勢強於元大台灣50（0050）時，可積極進場操作槓桿商品，若開始落後，則果斷減碼或退場，嚴守進出場紀律。

當多頭行情啟動時，正是波段操作槓桿ETF的絕佳時機。由於這類商品與大盤高度連動，能有效避開個股篩選風險，只要搭配技術指標掌握進出節奏，勝率相對高。

參考3大技術指標

掌握槓桿ETF操作節奏

那麼，實務上該如何判斷切入與退出時點？林昇建議，可參考以下3項技術指標：

指標1》2日均線與6日均線黃金交叉

1.當2日線上穿6日線，且兩者皆上揚，視為短線進場訊號。

2.當2日線走平或下彎、跌破6日線，應視為出場訊號。

指標2》OBV（能量潮指標）

1.確認量價趨勢是否同步。若拉回未破前低，再漲即有機會突破前高。

2.OBV方向改變或出現背離時，應提高警覺。

指標3》RSI（相對強弱指標）

1.建議使用6日與12日參數。

2.若6日RSI上穿12日，為進場訊號；反之則出場。

林昇認為，搭配3個技術指標來切換進出節奏、掌握趨勢轉折，有助於在盤整時閃避耗損風險。

儘管關稅戰與聯準會（Fed）是否降息，成為近期市場關注焦點，並左右全球資金流向，但林昇對接下來的行情抱持謹慎態度。

他認為，做好風險控管與靈活操作，依然有機會在震盪的行情中穩中求勝。2025年下半年，台股預期將維持高檔震盪格局，第4季若無重大關稅變數，有望再度挑戰歷史高點。儘管全球景氣趨緩、本益比偏高，壓力仍在，但AI供應鏈需求續強、台幣升值與內資穩盤動能仍是支撐主軸。

美股方面則是處於估值偏高與政策變數交錯的震盪階段，科技股雖然為主力，但是過度集中與降息預期過高亦需留意。

面對這樣的市場環境，林昇建議：「順勢操作、快進快出」，可透過TQQQ、SPXL、00631L、00663L等與指數連動的槓桿ETF，在主升段行情中靈活運用、放大趨勢報酬。

但他也強調，若市場進入震盪或反轉格局，務必果斷出場、保護資本。無論多空循環，操作首要原則永遠是風控與資金配置。若能踩準趨勢、執行紀律，槓桿ETF就有可能成為短線放大利器；但若缺乏風控與經驗，這把槓桿雙面刃也恐怕會割傷自己。