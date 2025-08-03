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高齡社會來臨 掌握長照險3大重點

聯合新聞網／ Smart智富月刊
台灣2025年正式步入超高齡社會，每5人就有1人超過65歲，敲響勞動力老化警鐘。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台灣2025年正式步入超高齡社會，每5人就有1人超過65歲，敲響勞動力老化警鐘。示意圖。圖／聯合報系資料照片

【撰文：林家媛】

依據財團法人國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心公布的《高齡健康與長照服務》年報指出，2020年長照服務使用者約35萬7,000人，2022年成長為44萬人，成長率為23.2%，細看年齡分布，87.9%的使用者年齡在65歲以上，代表高齡長照已是不可逆且必須提早面對的情況。然而長照費用是十分沉重的經濟壓力，因此投保商業保險已成為準備長照費用的方式之一，可以從以下3點掌握長照險。

重點1》現今長照險選擇相對多元，可依需求來選擇

訴求長照而提供保障的險種，一開始以保費較低、理賠定義相對明確的失能險為主。後為回歸保障功能，自2024年7月1日起，市場上的失能險只針對意外造成的失能進行理賠，疾病造成失能的失能險已停售。至於長照險，是一種當被保險人因疾病、意外或老化導致失能，無法自理生活時，提供經濟補助的險種。一開始推出時因保費較高等因素，接受度較失能險低，但隨著部分失能險停售，且保險公司推出的商品日新月異，市場上險種愈來愈多，比如有的加入外溢機制，或是有特定傷病理賠，讓民眾可依照需求，多元選擇適合的商品。

重點2》投保長照險前，先搞懂長照險的理賠認定條件

就理賠角度來看，目前市售長照險的理賠內容大多為符合理賠條件時，保單先給付一筆初期資金，後續再分期給付生活補助金，兼顧短期與長期需求。其中屬一次給付的是「完全失能關懷保險金」、「長期照顧一次保險金」；分期給付的則是「完全失能生活扶助保險金」、「長期照顧分期保險金」。

與完全失能有關的給付為在保單有效期間內，保戶「須符合完全失能程度之一」，與長期照顧有關的給付則一樣是在保單有效期間內，保戶必須經醫院專科醫師診斷，符合條款約定之「長期照顧狀態」，因此保戶最好在投保前，先搞懂「完全失能」與「長期照顧」的定義。

所謂「完全失能」，是指保險公司在長照險保單條款中，都會載明一張「完全失能程度表」（詳見表1），只要符合表列其中之一，就符合保險公司對完全失能的認定。但保險公司也提醒，勞保中也有「完全失能」這個名詞，它指的是符合勞工保險失能給付標準第3條附表所定失能等級第1等級或第2等級之失能項目，且該項目之失能狀態列有終身無工作能力。也就是說不能用勞保的完全失能定義為標準，保戶常有誤解，必須特別留意。

至於「長期照顧狀態」，則是指被保險人必須經醫院專科醫師診斷判定，符合「生理功能障礙」或是「認知功能障礙」2項情形之一者。

重點3》記得留意各家公司長照險保單內容、保費折扣條件

目前市售長照險，保障期間有的為終身型，亦有定期型，大多數也設計身故保障、保費豁免與滿期／祝壽保險金等項目，較特殊的則是加入「外溢健康促進機制」及「分期給付逐年成長」等特色，以下分別說明：

1.加入外溢健康促進機制：部分長照險都加入了外溢健康促進機制，像是台灣人壽百分百守護長期照顧終身健康保險，即設計被保險人健走步數達一定標準，次一保單年度可享保費折扣；富邦人壽連馨滿溢長期照顧終身健康保險，則以每年接種指定疫苗或健康檢查為保費折扣的條件。

2.分期給付逐年成長：部分長照險針對分期給付提供逐年成長之設計，像南山人壽溢路相守2長期照顧保險，長期照顧／完全失能分期保險金，按給付次數單利2%增加。

但保戶投保時也要注意，長照險保單條款規定，已給付「長期照顧一次／分期保險金」者，不再給付「完全失能一次／分期保險金」；另外多數長照險的分期保險金都設有給付次數的上限，例如最多給付192個月或是最多給付12年，且給付期數非保證。

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