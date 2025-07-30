2步驟＋3策略 完善退休規畫

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退休示意圖。圖／聯合報系資料照片
退休示意圖。圖／聯合報系資料照片

【撰文：楊馥瑄】

「我繳了20年、30年勞保，真的能領到退休後需要的錢嗎？」這是不少45歲～60歲中壯年族群心中的焦慮。近年來物價上漲遠比薪資快，實際購買力逐年下降。以目前制度試算，最高投保薪資4萬5,800元者、年資35年、65歲退休，月領約2萬5,000元，面對日益升高的生活成本，實在讓人難以安心退休。

更令人憂心的是，政府正研擬改革勞保年金制度，未來可能提高請領年齡、調整給付公式。換句話說，今天的制度，不代表你未來一定能領到這樣的金額。在此新制下，個人會面臨的情況如何，可透過以下2個步驟釐清和因應：

步驟1》

用一個簡單試算，確認自己的退休金缺口：試算原則是「每月要花多少」與「每月能領多少」間的落差。假設某人預估退休生活費是每月4萬元，推估退休後餘命20年，退休金總需求為960萬元，而以月領勞保金額2萬5,000元計，勞保總給付額約600萬元，計算後其財務缺口約為360萬元。

步驟2》

補足退休金的3大策略：當財務出現缺口時，可以採取以下3大策略補足退休金：

策略1》延後退休，提高年資與月領金額：若健康與工作意願許可，可延後請領年金，或延長投保年資至65歲以上，有助拉高月領金額。

策略2》建立第2支柱，保險與投資並進：例如年金型保單可提供穩定現金流，定期定額投資ETF或基金，也可透過時間複利累積資產。建議依風險屬性分配資產，並以「能睡得著覺」為原則。

策略3》資產盤點與傳承布局同步進行：評估現有不動產或資產能否活化運用，例如透過以房養老、留房養老等方式，增加現金流。

另外，隨著年齡愈增，可適時善用信託、保險等工具提早安排長照、財產分配與稅務規畫，減輕子女壓力。

退休不是終點，而是另一段人生的開始。面對通膨與年金改革的不確定，唯有提早行動、審慎規畫，才能讓自己與家人在未來不被金錢限制。現在，就是退休規畫與退休金準備最好的起點！

最後，面對新制的影響，民眾在退休規畫上的新議題，讓保險業務人員必需重新思考新定位：也就是服務角色早已超越單純銷售商品的業務人員。期許廣大的從業人員能協助客戶試算退休缺口、說明退休制度與限制，提供合適的保險及投資組合，協助客戶做出選擇，才是建立信任與專業形象的關鍵。

（本文作者為台灣理財規劃產業發展促進會成員、認證理財規劃顧問（CFP®）、國際認證高級理財規劃顧問CFP）

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