以英國PPI為鑑 端正貸款保險

【撰文：林建智】

英國的銀行近年來因「還款保障保險」（Payment Protection Insurance，以下簡稱PPI）之不當銷售糾紛陸續引爆，經法院判賠鉅額賠償金，其影響深遠而舉世矚目。所謂的PPI，泛指當被保險人（借款人）因身故、疾病或失業時，其保險金將用於清償被保險人貸款之保險商品，常見於房貸、信貸、車貸或信用卡循環信用等場合，目的在於保障被保險人的還款能力或信用。

在台灣，有鑑於「房貸壽險」與PPI商品頗類似，金管會曾於2012年全面檢討。為確保銀行的債權實現，早期的房貸壽險多半由銀行擔任要保人兼受益人；借款人只是以被保險人身分負責繳交保費，但並非保險契約當事人。經調查發現，銀行銷售房貸壽險時常有：搭售或不當勸誘、欠缺保險利益、解約金歸屬不清、缺乏商品適合度分析及增額貸款以躉繳保費等問題。因茲事體大，金管會遂通令銀行業、保險業進行整頓。

今日的房貸壽險，要保人已改由借款人擔任，而受益人也是由借款人指定；但為擔保房貸債務，通常會以「批註條款」指定銀行為受益人。若被保險人在貸款期間內身故，將優先支付保險金給銀行以償還貸款，若有餘額才會支付給其他受益人。另一方面，銀行辦理房貸時也會要求借款人就其房屋（擔保品）投保住宅火險（及地震險），並以「抵押權附加條款」約定在銀行（抵押權人）債權範圍內，將保險金優先給付予銀行，藉以清償其房貸債務。

平心而論，銀行受領的保險金皆是用於清償房貸債務，本質上是「優先受領」，何來「受益」之有？產壽險業之所以方法不同，應該是對「保單權益歸屬」的認知差異所致。

房貸壽險早期逕以銀行為要保人兼受益人，形成「反客為主」的荒謬現象；再加上壽險業因貪圖業績而充分配合，導致消費權益遭受嚴重侵害。所幸彼時主管機關及時整頓改善，方能避免潛藏的金融風暴。

信用是人的第二生命，若能結合保險商品運用於不同貸款場合，的確有助於金融消費者維護或增強信用。銀行如欲確保債權實現，自應以自己為被保險人，購買信用保險、應收帳款保險、貸款保證保險等商品，方屬妥適。若因貪圖績效而恣意濫用貸款保險，類似PPI事件定將重演。屆時，亮麗的業績將轉變成為慘痛的教訓。

（本文作者為政治大學風險管理與保險學系教授、台灣保險法學會名譽理事長、繼耘保險文教基金會董事長）