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主動型ETF吸金魅力快速上升 能否「幫投資人賺錢」才是關鍵

聯合新聞網／ Smart智富月刊
示意圖。圖／AI生成
示意圖。圖／AI生成

【撰文：朱紀中】

不過，若比較資產規模，全美ETF合計管理資產11兆美元，主動型ETF僅占10%，仍大幅落後被動型ETF。同時，有分析師估計，近年新成立的800檔主動型ETF中，有超過400檔資產規模不到5,000萬美元。隨著股市波動加大，未來這些ETF可能因投資人大舉贖回而被迫解散，必須注意。

美國第1檔主動型ETF在2008年掛牌，直到10年後（2018年）資產規模才突破千億美元。近年因美股上漲驅動，主動型ETF跳脫傳統股債配置設計，大量運用衍生性商品推出各式創新設計，開始加速擴張。例如，VistaShares今年就一口氣推出4檔主動型ETF，其中，波克夏精選收益ETF強調追蹤股神巴菲特（Warren Buffett）投資的15檔股票，目標每月配息1.25%、全年賺15%。

另一檔ETF代號「wild」（荒野）、名叫「動物精神」（animal spirits）的2倍槓桿策略ETF，強調只投資5檔交易最活絡的股票，目標用衍生性商品賺取股價2倍表現的投資收益。

這些創新設計很有話題，只是「能否幫投資人賺錢」才是關鍵。舉例，2021年到2022年股價曾翻漲3倍的ARK創新主動型ETF，2022年後績效一蹶不振（詳見圖2），今年雖轉佳，股價2個月大漲50%，但慘套3年的投資人已失去信心，使得基金連5週淨流出，今年以來規模減少8億4,000萬美元。顯示主動型ETF再怎麼有「動物精神」，如果不能長期獲利，還是會被市場拋棄！

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