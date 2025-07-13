政策加持 重電業者商機穩健

【撰文：薛靖】

今年以來，美國總統川普（Donald Trump）最讓人熟知的是「對等關稅」政策。但其實川普重返白宮後，第1個迅速簽訂的行政命令，是成立「國家能源主導委員會」，首要任務是加強電力生產和供應，滿足智慧產業對電力需求，而這也標誌著AI產業的競爭不單單只是高科技的對決，並已擴及到基礎建設。

為解決電力，除了透過增加發電量，電網更新也是目前非常熱絡的題材。依凱基投顧統計，美國現行輸配電網路與變壓器有75%設備已經使用25年以上，由於電網最大壽命大概落在50年，變壓器則為25年～40年，電網更新已是大勢所趨，美國也於去年12月16日宣布3個區域為「全國強韌電力傳輸走廊（NIETCs）」，希望加速批准相關電力基礎設施建設。

玉山證券投顧也指出，近年來隨著電力議題浮上檯面，美國變壓器需求也大幅度提高，且因為美國本土產能不足，變壓器需求也非常仰賴進口。參考2024年數據，2024年美國電力變壓器進口金額年成長54%，來到29億美元，供需缺口仍持續擴大，台灣廠商也將有機會打入這樣的投資機會。

千億元強韌電網計畫

帶動相關個股訂單看俏

除了來自海外的需求非常強勁，隨著台灣對於再生能源的使用率大幅增加，對電網的強韌度、更新要求也不斷提高。對此，台電也於2022年推出10年期、共計新台幣5,645億元的強化電網韌性計畫，計畫以分散、持續強固、加強防衛為主軸，旨在因應用電需求快速增加及電網集中化風險，並希望能杜絕大規模停電事件，其中的配電、輸電、綠電儲能、併網、新增變壓站等工程，將為台灣重電業者帶來穩健商機。

玉山證券投顧也分析，從財報的表現來看，因重電業屬於標案性質，合約負債數據將具有一定領先效果，從數據中我們也可以看到各業者合約負債走高的態勢其實非常明確。以今年第1季的狀況來看，中興電（1513）、華城（1519）、大同（2371）的合約負債都持續走高，訂單趨勢仍未改變，且考量到股價自去年中旬後已大幅修正，產業長線投資價值逐漸浮現，而相關個股的近況則如下分析：

標的1：華城

華城是國內重電龍頭廠商，主要產品為變壓器占營收70%，另外還有配電盤、配電器材、工程統包等等，公司最大特點是比較早積極布局海外市場，也因為在美國市場布局早，2024年公司外銷比重約45%，2025年可望再進一步提高至50%以上，且公司外銷美國的市占率（與其他台灣公司綜合相比）高達70%～80%。

法人分析，隨著歐洲、美國、日本都進行電網強韌計畫，華城目前訂單狀況無慮，公司第1季營收來到42億2,200萬元，年成長46%，EPS落在3元（去年同期2.29元），雖然費用率較高，使得財報表現比預期來得低，但整體成長趨勢明確，法人也看好公司2025年EPS可挑戰18元～19元。

標的2：中興電

中興電是國內重電設備業者，也是現今全台唯一獲得345kV GIS（氣體絕緣開關）設備認證的廠商，在國內高壓GIS設備市占率高達85%。

法人分析，受到前段時間台電缺工影響建置進度，中興電的拉貨動能也出現轉弱，公司第1季營收來到64億4,800萬元，年成長5.03%，EPS為1.78元，雖略遜於去年同期1.93元，但整體財報仍符合預期。展望後勢，2025年初台電開放外籍移工參加電線路裝修技術士檢定，通過後可緩解缺工問題，故下半年中興電拉貨動能也有機會恢復，2025年公司EPS有機會回穩至8.5～8.7元。

標的3：士電（1503）

士電為台灣老牌重電設備大廠，主要營收來自4大事業群，包括重電事業、開關事業、電裝品事業、自動化事業，其中重電產品占整體營收比重約70%，雖然公司過去外銷市場主要經營東南亞，但從2023年開始，公司也開始經營北美市場，今年下半年起即有機會出口變壓器到北美市場，公司也非常積極與日本三菱電機合作搶占日本市場。

法人分析，受惠於台電對變壓器需求強勁，加上台灣強韌電網計畫對士電變壓器產品拉貨，公司第1季營收來到102億9,000萬元，年成長3.75%，EPS落在2.35元（去年同期2.27元），整體表現小幅優於預期。展望後勢，受惠於全球能源轉型政策、台電電網強韌計畫、北美電網改造，公司重電事業群訂單能見度非常高，已經在接2026年至2027年訂單，法人則預估其2025年EPS可落在6.9元～7元。

士電總經理謝漢章更於今年股東會上提到，不管是基礎建設、能源發展及AI算力中心等大型資料庫，都需要發電及配電，未來10年～20年都看好重電產業。