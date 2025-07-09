今年台灣景氣上肥下瘦、外強中乾

【撰文：張真卿】

景氣循環是總體經濟活動的波動，一個景氣循環是指許多經濟產業活動大約同時期發生谷底、復甦、繁榮、高峰，然後衰退、蕭條，又谷底的情形。這一連串的波動會周而復始，但不定期的發生，其持續期間長則10年，短則3～5年不等。也就是說，不管現在經濟景況有多好，未來總是還會有另一次的衰退出現。當身陷景氣衰退、蕭條，至谷底時，也要記得，未來一定會有復甦、繁榮和高峰的一天。

實務上，一個景氣循環週期包含一個擴張期（復甦、繁榮和高峰），以及一個收縮期（衰退、蕭條和谷底）。景氣擴張期是由景氣復甦期開始，當景氣於谷底開始復甦時，公司的營收增加，獲利會成長，每股稅後盈餘（EPS）自然也會上升。這階段因為公司基本面表現亮麗，股價通常也會跟著上漲。大家一片樂觀，廠商積極擴產，景氣進入繁榮期。

在景氣高峰期（繁榮期末端），公司獲利依然可觀，但無法再成長，股價開始呈現高檔盤旋，漲不上去的現象。最後股市出現成交量暴增，股價不再創新高，此時景氣無力再往上攻堅，景氣的擴張期就結束了。

接著進入景氣收縮期。在景氣衰退期，公司獲利仍在，只是營收成長的速度變緩慢，獲利因為同業競爭而壓縮。到了景氣蕭條的時期，公司營收開始衰退，出現虧損，甚至倒閉事件時有所聞，人民失業比率升高，消費力道下滑。此時政府往往開始拼經濟，採取擴張的政策來刺激景氣復甦。例如：在貨幣政策上，降低存款準備率，調降重貼現率；在財政政策上，降低租稅，獎勵投資，擴大公共內需建設。蕭條過後，景氣進入谷底，沉寂一段時間之後，又會開始復甦，不斷周而復始。

運用景氣燈號趨勢

判斷股市未來走向

一般民眾最常用景氣對策信號（又稱「景氣燈號」）來判斷景氣的走向。景氣燈號每月由國發會公布，以類似交通號誌的5種燈號代表當時景氣狀況。國發會統計包括貨幣總計數M1B、股價指數、工業生產指數、海關出口值等9項構成指標，每項分數為1～5分，加總後就可得到綜合判斷分數，介於9～45分之間。

若綜合判斷分數為9～16分，燈號是藍燈，代表景氣陷入低迷；17～22分為警示性黃藍燈，代表景氣可能轉向；23～31分為綠燈，代表景氣穩定；32～37分為警示性黃紅燈，代表景氣可能轉向；38～45分，燈號是紅燈，代表景氣熱絡。

要注意的是，景氣燈號是股市的落後指標，投資人千萬不要以景氣燈號的位階來判定股價走勢，但是投資人可以運用燈號的走勢來判定股市未來的方向。例如：景氣燈號的綜合分數慢慢回升向上走，即使在藍燈，股價也有可能向上攀升；景氣燈號的綜合分數向下修正，即使在紅燈，股價也有可能開始做頭下跌。

2025年台灣景氣可以定義為「上肥下瘦」和「外強中乾」。上肥下瘦是指上半年很好、下半年不好；外強中乾是說AI出口產業好、內需傳統產業疲弱。

目前台灣的景氣燈號在紅燈和黃紅燈的區間高檔震盪13個月（詳見圖1），主計總處指出，在AI需求熱絡，受關稅戰預期、廠商提前拉貨影響，2025年上半年台灣經濟成長率預估有5.35%，但下半年就只剩1%。預測2025年全年最新經濟成長率為3.1%，較2月預測的3.14%下修0.04個百分點，勉強保3%。投資人須慎防2025年下半年景氣燈號下滑的疑慮。

台灣目前產業的景氣出現兩極化的情形，AI相關產業持續熱絡，但是非AI產業表現相當弱勢，例如營建業、成衣、製鞋、腳踏車、工具機和車市等。在投資邏輯上，因為下半年景氣有可能下滑，理論上要降低持股比率，而持股的內容要以AI相關產業和運用為主。

（本文作者為財經作家，著有《外匯投資初學指引》、《十五天學會外幣買賣》等六十餘本作品）