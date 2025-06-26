10大觀察重點 掌握投資市場變化

【撰文：Rick Rieder】

4月初川普（Donald Trump）政府祭出超預期的關稅政策之後，引爆全球金融市場震盪，儘管最近幾週市場已經趨於穩定，但政策不確定性仍然極高，顯示金融環境與過去相比有所不同。展望未來，我們認為，投資者應密切留意以下10個觀察重點，來應對不斷變化的市場環境，並且調整投資組合免受長期和劇烈波動影響。

重點1》關稅因素仍將持續加劇市場波動

目前的經濟環境確實出現明顯轉變，已對企業、消費者的信心與支出決策造成直接影響。全球市場對於強硬的關稅策略及相關新聞仍十分敏感，短期內波動格局恐難改變。

重點2》隨著美債前景的不確定性升高，市場焦點轉向降息

美債仍是全球規模最大的資產，美國國債每週平均新發行的債務規模達到5,730億美元，幾乎相當於墨西哥（7,430億美元）、澳洲（6,140億美元）或沙烏地阿拉伯（4,000億美元）整個國家的債務總量。而當近年美國利率以近50年來最快幅度上揚之後，未來美國政府在政策制定時，利率走勢勢必成為優先考量的要素之一。

重點3》美國經濟主要由內需驅動，因此具較強的抵禦關稅風險能力

美國經濟結構近年來已顯著轉型，服務業成為主導力量（詳見圖1）。儘管近期受到關稅措施的影響，貝萊德已將2025年第4季的美國實質GDP成長率預測下修至0%，然而，美國經濟正逐步走向更加獨立、自給的發展方向。

重點4》留意美國政府支出是否遭削減

近年美國的聯邦支出規模相當可觀，對整體經濟活動的貢獻不容忽視，這種龐大的公共部門赤字，實際上創造出規模相當可觀的私人部門獲利，進一步產生明顯的財富效應。因此未來若美國政府開始大幅削減預算規模，市場勢必得密切追蹤其影響。

不過，美國聯邦預算約86%都集中於社會安全福利、醫療保險及國防等領域，政府想在這些核心支出項目上進行大幅度的預算削減，實務上恐怕將面臨相當大的困難。

重點5》醫療服務、教育與移民領域面臨政策壓力，對就業市場形成潛在風險

過去3年，美國私人部門增加了700萬個就業機會，其中有高達44%（310萬個）來自教育與醫療服務領域。如今，醫療服務、教育與移民這3大領域皆面臨政策壓力，對未來就業市場形成潛在風險。

重點6》利率攀升加劇了美國房屋負擔能力的危機

尤其對收入位在後50%的族群影響最為嚴重。因此，政府勢必將致力避免利率進一步攀升，以減輕民眾經濟壓力。

重點7》持續增加的關稅可能加劇通膨問題

儘管疫情後的通膨問題已有顯著改善，但目前通膨水準仍舊高於聯準會的政策目標，為其貨幣政策帶來不小壓力。持續增加的關稅可能帶來明顯的價格衝擊。貝萊德近期已將關稅對通膨的貢獻從原先預估的0.55個百分點調高至1.5個百分點，因此也調高了對2025年第4季的通膨預測：核心個人消費支出物價指數（PCE）調升至3.8%，核心消費者物價指數（CPI）調升至4.2%。

重點8》經濟成長預測不確定性增，停滯性通膨的風險浮現

根據聯準會的最新評估，目前經濟成長的下行風險正逐漸加劇，但通膨的上行風險卻同時增加，使得聯準會在維持經濟穩定與控制物價之間的平衡更具挑戰性。未來聯準會資產負債表的縮減規模將大幅減少（每月縮減規模將從現階段平均的610億美元降至不到200億美元）。

此外，美國財政部在債務上限到期之前大量的現金支付，將進一步挹注私人部門的流動性，有望緩解短期市場的資金壓力。

重點9》歐洲信用債利差逆勢收斂，留意投資機會

我們目前偏好歐洲的固定收益投資策略。近期受到德國財政政策宣布的激勵，歐元區信用債市場表現相當出色。即使同期美國信用債利差擴大且標普500指數回檔一度超過10%以上，歐洲信用債利差卻逆勢收斂，充分展現分散投資組合地區所帶來的好處。

重點10》收益型資產依然是策略核心

在當前不確定性高漲的環境下，投資組合的資產配置應致力於報酬最大化、風險平衡與尋求收益機會，而收益型資產依然是策略核心。雖然經濟放緩壓力下需謹慎看待信用資產，但優質債券的基本面仍強，違約率也依舊在低位，投資人可以透過多元布局、高品質標的與防禦性配置，在全球經濟與通膨走勢高度不確定的情況下，建構具有韌性的收益來源。

整體而言，建議將資產組合的核心配置，聚焦於具備高品質、能抗禦市場波動，且收益率能超越通膨的資產類別。至於股票部位的配置，儘管短期市場波動性可能延續，但整體市場估值已歷經大幅修正。尤其那些具備穩健現金流的企業，已逐漸浮現長線投資價值與契機。

（本文作者為貝萊德全球固定收益投資長暨環球資產配置投資團隊主管）