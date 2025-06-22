多元配置資產 因應失智風險

【撰文：王儷玲】

失智不僅改變生活，更容易導致財產混亂與爭議。為避免陷入無法自理的風險中，卻又失去對自己財產的掌握力，民眾應懂得及早建立「多層次財務保障架構」才能確保自己的退休與安養保障無虞。

成長快速的安養信託，已發展出多元服務。例如，永豐銀行的「信福預守」方案，確保當本人因失智、失能無法親自處理事務時，可透過專業機構代為管理資產。合庫銀行則推出「長照金融管家」平台服務，利用數位科技簡化申請補助款之作業流程，解決民眾每月須以現金繳納照護費用或代墊費用之麻煩。華南銀行透過與社福團體、阿爾發投顧公司合作，將安養信託結合機器人理財投資，利用機器人理財購買基金及ETF等商品，並由社福團體擔任信託監察人。

受中壯年族青睞的年金保單，則可作為防失智的財務緩衝與照護後盾。透過定期繳費、日後分期領回，年金險可創造穩定現金流，應付失智後的長照費用。例如台新人壽的「享加鑫變額年金保險」強調投保人可預作退休金流安排。而國泰人壽透過成立「保險金信託」將保險公司交付的滿期金、失能、長照或重大傷病等保險給付轉為安養服務，由受託銀行定期支付生活費給自己，也可用於支付醫療照護、安養機構等相關費用。

長期照護險也是關鍵商品，此類保單強調「失能即啟動給付」，其設計可針對失能提供現金給付，用於支應機構照護、看護或醫療費用。但可惜目前投保率僅約4.75%，與民眾預期長照準備金所需的水準仍有很大差距，更凸顯出台灣民眾對長照缺口的嚴重不足。

此外，在失智症風險提升的情況下，遺囑的法律效力不僅止於死亡後的財產處理，更是預防財產糾紛、維護家庭和諧的關鍵。值得注意的是，若在失智症初期才動念立遺囑，可能因心智狀態未明確，導致將來面臨效力爭議。因此，當身體健康、意志清楚之時，應及早完成遺囑的撰寫與妥善保存，讓每一筆財產都能照自己想要的方式處理。

在超高齡社會下，民眾應及早透過遺囑與信託機制，確立資產控制權，另一方面結合運用年金險、長照險等商品進行多元配置，才能因應人生失智風險下的各種財務需求。

（本《Smart智富》月刊專欄作者為中華民國退休基金協會理事長、台灣風險與保險學會理事長）