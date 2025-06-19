【撰文：林建智】

據統計，壽險業2024年底國外投資總額約新台幣23兆元，絕大多數以美元計價。近日因新台幣暴力升值，當美元資產貶值，壽險業淨值瞬間驟減，引人擔憂其清償能力是否因此而有所減損？

不論何種投資，必然會伴隨各種風險。尤其在國際衝突、地緣政治、經貿壁壘等多變環境之下，國外投資的風險管理更顯複雜。由於國外投資的資產多半以外國貨幣計價，若業者的負債是以新台幣計算，自然會有資產負債幣別不匹配的現象，若無完全避險，其匯兌損益將會造成財務報表的震盪。

前述疑慮，便是台灣壽險業的國外投資過度集中於美元計價資產所導致。且按「國外投資」之文義，本指「國境之外」的投資，而現行保險法令卻是將外幣計價的投資歸類為國外投資，完全不論是否為境外交易，造成國外投資的部位虛增而衍生許多誤會。學理上，國外投資的「地域風險」與外幣計價投資的「匯率風險」不同，監理上亦有區別，不應混為一談。

事實上，目前壽險業的國外投資大部分沒有即時兌換的必要，性質上屬於未實現之損益波動，並不會立即影響中長期清償能力。若長期觀察，匯率高低仍將以總體經濟與市場供需為依歸，帳面上匯率評價的短期波動，對壽險業的長期財務穩健不具有顯著影響。若以慢性疾病的健康檢查為比喻，醫事單位絕不會因為短期檢驗數據不佳，就貿然斷定受檢者病入膏肓或宣告不治，受檢者之健康與否仍然需要長期的追蹤觀察或持續調養。同理，壽險業的財務體質是否健全，長期以來受到主管機關的密切監控與持續強化，豈能因一時的匯率波動，就妄斷其清償能力已嚴重受損。

退步言之，若真是因為新台幣暴力升值引發系統性風險，許多產業也會遭受波及，其外溢效果更可能會衝擊國計民生或動搖國本，政府自會推出安定方案以資因應，豈會放任保險業單獨承受？筆者以為，強化保險業的財務穩健，本就是保險監理的重要環節，隨著新一代的清償能力制度逐步實施，保險業資本將更為充實壯大。民眾若選擇保險作為保障，就應維持長期的信賴關係，不必因為匯率波動而憂心困擾。若能抱持「手中有保險，心中無匯價」的心態，自然會處之泰然、心境安寧。

（本《Smart智富》月刊專欄作者為政治大學風險管理與保險學系教授、台灣保險法學會理事長、繼耘保險文教基金會董事長）