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獲利成長＋卡車電池新商機 寧德時代H股上市強勢吸金

聯合新聞網／ Smart智富月刊
寧德時代日前在香港交易所上市。（新華社）
寧德時代日前在香港交易所上市。（新華社）

【撰文：朱紀中】

中國動力電池龍頭寧德時代（CATL）順利在香港二次上市，公司在行使超額配售權後，總募資金額達到53億美元（約合新台幣1,596億元），創今年以來全球上市募集金額最高紀錄。

儘管H股發行股數達到1億5,590萬股，但因只占總發行股本的3.42%，加上此次募集有一半股票依規定禁售，要到今年11月才能交易，使得公開發售超額認購倍數達到150.2倍，香港市場散戶中籤率只有10%。在資金追捧少數籌碼情況下，H股上市2個交易日大漲28%（對比承銷價），H股股價甚至比A股溢價達13%。

這個全球最大募資案在中美貿易戰打得火熱之際完成，在全球資本市場引起諸多討論。主因寧德時代被美國國防部列入黑名單，美國眾議院的特別委員4月曾發函給摩根大通和美國銀行2家美系投資銀行，呼籲它們退出寧德時代H股上市的募資交易，但這2家美國銀行卻繼續擔任寧德時代H股的主辦承銷商。

另外，隨著中美貿易戰開打，寧德時代此次上市募集還採取所謂的「S規則」，限制美國境內投資者不得參與認購，只讓境外投資者購買。這些監管限制讓寧德時代A股今年以來股價一度下跌12%，從去年8月高點到今年4月低點，股價更是下跌29%。

不過，隨著寧德時代公布首季獲利超出市場預期，搭配公司積極切入電動卡車市場，推出卡車用電池，讓卡車每噸公里成本比傳統燃油車減少約35%。因為成長前景看好，上市案照樣引起搶購，證明資本市場就算有政治干擾，最終還是資金說話，股價會以企業獲利為依歸。

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