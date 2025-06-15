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關稅時代投資 決勝定價能力

聯合新聞網／ Smart智富月刊
川普投下關稅震撼彈。（路透）
川普投下關稅震撼彈。（路透）

【撰文：邱蕾】

無論稅率是高是低，全面提升關稅的情況勢必會持續下去，也就代表在過去，許多仰賴勞動力套利，將生產移往低成本國家的商業模式，將難以為繼，成本勢必會提升。現在市場也憂心關稅議題對企業獲利率的影響會在下半年逐漸浮出檯面。

但儘管關稅會使成本提高，但是現在市場過度關注在供給端的影響，憂心成本上揚造成的傷害，但實際上長期投資重點應該放在需求端，更直接地說則是企業的「定價能力」，這才應該成為投資者關注的重點。許多優質科技股在這方面具有強大的優勢，而只要一家企業具有以下3條件之一就可視為有定價能力優勢的企業：

1.擁有非常具戰略性、差異化的產品，人們不可或缺的服務或產品，例如：GPU、iPhone。

2.具備深厚的智慧財產權。

3.在策略性區域投資實體資產，例如先進生產線或是工廠，且能夠持續優化生產能力對應外在變化，不是單純地只靠勞動套利控制成本。

由於科技已經成為一種「新型必需品（new staple）」，關稅的波動並未改變科技產業的長期戰略重要性，現在也仍舊處於AI驅動的產品週期早期階段，可預期AI帶來的顛覆性成長，會讓AI相關的資本支出維持在非常高水準，基於此，最看好能源、網通、客製化晶片的投資機會。

1.能源：

AI運算、大型資料中心運作皆需要巨量能源，特別是若未來有更多工廠、資料中心要在美國建造，那麼能源供不應求的問題會更加嚴重，因此是重要投資領域。

2.網通：

網通的題材則是能源限制下的延伸投資機會。由於能源限制，建造大型資料中心的難度更高，因此未來CSP（雲端服務供應商）廠商可能會轉而興建較小的資料中心，但多個小型的資料中心就需要高速的網路連結讓這些資料中心互相溝通，因此網路方面的需求也將持續維持強勁。

3.客製化晶片：

晶片仍是AI要運作的核心關鍵，而除了像是輝達（NVIDIA）GPU這類通用型商用晶片之外，客戶也會開始尋求特定需求的解決方案，所以客製化晶片，也就是ASIC（特殊應用積體電路晶片）這類設計專為解決特定功能的晶片在未來的需求將會愈來愈大，吸引企業的部分資本支出流向ASIC。且因為市場規模非常大，仍處於早期階段，發展潛力大。

相較於硬體，現階段對軟體股的看法較為保守，目前上市公司中還沒有一個非常顯而易見的贏家，例如OpenAI雖是頂尖獨角獸，也是最明顯受惠的AI軟體公司，卻尚未上市。而以聯博國際科技基金前10大持股觀察，也僅有帕蘭泰爾技術（Palantir）這家國防軟體股。

因為AI軟體領域也正發生許多顛覆，尤其是隨著AI代理人（AI agent）出現，未來軟體開發將更容易，因此目前很難判斷未來軟體領域的贏家會是誰，不過邱蕾指出與其現在就預測誰會是AI軟體的贏家，不如更關注那些創造AI代理人的公司。

長期而言，科技股依舊充滿機會，但面對2025年市場的動盪以及政策不確定性，必須調整策略因應。而今年的兩大投資重點是控制投資部位上限，以及維持充裕的現金水位，如此才能降低意料之外的風險衝擊，也才有能力在市場下跌時有機會重新進場。

（本文作者為聯博集團科技創新主題策略投資長、聯博國際科技基金經理人）

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