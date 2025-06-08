39歲消防員財富自由！利用指數投資 資產隨時間倍增

【整理：黃嫈琪】

從一名公職消防員，到39歲成功財富自由，陳繼勛（Chris）使用的投資系統是採取成長型的美國科技股搭配指數投資的資產組合，其中指數投資所占的比重多達30%以上。為何他會選擇用指數投資作為資產配置的重要成分？Chris在他的新書《FIREman 39歲退休實戰筆記：指數投資ｘ最強企業，打造加速財富自由的行動路線》當中分享了他對指數投資的看法以及自己的實際做法。

Chris表示，指數型基金的做法很簡單，就是取得市場的平均報酬。但「取得市場的平均報酬」為何就夠了呢？他根據S&P Indices Versus Active（SPIVA）「標普指數對比主動型基金」是由S&P Dow Jones Indices（標普道瓊斯指數公司）提供的報告，評估主動型基金的績效表現，並將其與相關基準指數做比較。

根據《SPIVA®U.S.Scorecard Year-End》2023的報告：

全部美國股票基金（All Domestic Equity Funds）

1年期》75.32%，表現輸給指數。

5年期》84.82%，表現輸給指數。

10年期》91.44%，表現輸給指數。

15年期》90.84%，表現輸給指數。

這些數據表明，長期來看，市場指數的表現穩定且具優勢，而主動基金經理人很難長期保持超越市場的績效。全美國超過87%～95%的主動基金在10年或更長期間內表現不及市場指數。因此，Chris歸納分析，有3種人較適合採取指數投資：

1.對投資沒時間或沒興趣的人。

2.剛入市場的新手。

3.投資長期輸給指數的投資人。

「可先以市場的平均報酬為基準，再來慢慢嘗試主動選股來增加報酬率。」Chris說。其中，對於投資新手，他建議入門方式如下：

第1年》100%配置指數基金熟悉市場脈動。

第2年》以90%配置指數基金，10%主動操作。

第3～5年》若主動選股績效勝過指數基金，則開始擴大配置主動選股比率，如80%配置指數基金，20%主動操作。若3～5年長期勝過指數基金則開始增加主動投資部位。

第6年後》主動投資績效無法長期勝過指數，就長期持有指數基金。

但指數投資最重要的還是本金以及複利的力量，也能達到Chris追求「投資的成長值」遠大於「儲蓄的成長值」的長期目標。

例如，本金5,000萬元用於指數投資，每年8%的平均報酬（400萬元），比當少年股神用本金100萬元賺200%的報酬（200萬元）還多1倍。

當「投資的成長值」遠大於「儲蓄的成長值」之後，Chris建議可以漸漸減少主動投資的比例，改投入指數投資，一方面減少自己的主動投資曝險守住獲利，另一方面也可以開始享受投資的好處：自由；人生的方向也可以從「累積財富」，慢慢轉向「享受人生」。

當「投資的成長值」扣除當年所有消費支出後，還可以有多餘獲利讓資產持續成長時，代表投資人在這時已經達到財富自由的階段，可以享受自由選擇人生的權利。

Chris以自己為例，這幾年的操作雖然獲利不差，但他主動操作的資金跟2020年相比並沒有變多，這幾年投資所賺取的資產收益，也漸漸配置於指數型的ETF。因此在他指數投資的比例逐年上升的大方向之下，他的投資績效也會與市場平均表現靠攏。

新手可以選擇以終為始——自始至終都投資指數型基金，或是跟Chris一樣先發散再收斂：先主動投資測試自己的能力，再慢慢轉向指數投資，都是很好的選擇。

若只靠指數投資以及債券配置，並套用在最常見的人生財富樣態，大概會是這樣（假設沒有負債）：20歲開始工作，每個月撥出2萬5,000元投資指數型ETF；到大約30歲時，因為要買房生小孩，資產會大幅減少，等房貸壓力減輕，在50歲時左右又開始投資。由於指數投資以及債券配置的年化投資報酬率大約是6%～8%，想要達到FIRE所需的2,000萬～3,000萬元以上資產，應要存到快退休才比較有可能實現。

由於上班族要大幅升官加薪並不容易，或是本業收入很難提升的職業如公務員，不太可能利用其他方式提高本業收入，若想加速達成FIRE（Financial Independence Retire Early）意思是「財務獨立，提早退休」，建議可以將一部分資金用於嘗試主動投資，也許是拉近與高資產階級距離的一種方法。

但如果收入是超高的族群，如台積電（2330）的員工年薪300萬元，那反而建議用簡單的指數投資，讓時間財富的飛輪帶著資產成長就好；只專注於提升本業收入，不需要承擔太大的市場波動，就能確保資產穩定的增長。