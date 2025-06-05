價值選股5原則 創造超額利潤

【撰文：楊明峰】

美國總統川普（Donald Trump）今年4月祭出「對等關稅」震撼彈，掀起全球「人造股災」。台股隨即陷入逾1個月的劇烈震盪，股、債、匯三市齊殺，市場一片恐慌，少年股神接連斷頭，投資人紛紛退場。

然而，《投資家日報》總監孫慶龍卻頂著帳面一度縮水3,000萬元的壓力，選擇逆勢加碼優質好公司。隨著市場逐步消化關稅衝擊，台股展開報復性反彈，再次驗證價值投資人的核心信念：「愈恐慌的時刻，愈是撿便宜的好時機。」

「每次股災往往帶來股市的錯誤定價，就正是創造超額利潤的機會，不把握更待何時？」孫慶龍說。那麼，當價格錯殺時，如何辨別值得投資、長期持有的好公司？他提出以下5大選股原則：

原則1》獲利年年成長的公司

評估一家公司是否具備長期投資價值，首要條件就是「獲利持續成長」。好公司通常擁有穩健的財務體質、明確的商業模式，以及產業利基，若基本面持續改善，每年EPS（每股盈餘）穩定向上，即使短期股價波動，也不影響其長線價值。簡單來說，就是「今年賺得比去年多，明年又比今年好」，這樣的成長軌跡，是價值投資者最關注的核心指標。

原則2》受惠長期趨勢的產業

受惠長期趨勢下，企業營收與獲利更有機會成長。近年AI（人工智慧）快速發展，麥肯錫全球研究院預估，到了2030年，AI將貢獻全球13兆美元的經濟產值，AI具長期產業動能，帶動相關企業營收成長。

孫慶龍看好AI大趨勢，有8成持股集中在AI與半導體領域。「台灣的英文名稱（Taiwan）包含AI兩個字，相信在AI浪潮下，台灣具有完整供應鏈與技術優勢，未來10年將會持續暢旺（wan）。」

原則3》優先投資龍頭股

AI產業發展高度依賴資本與技術投入，自然形成「大者恆大」的產業結構。孫慶龍看好台積電、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）等大型權值股，這些企業不僅與AI產業緊密連結，更具備雄厚資源與系統整合能力，在競爭中更具備明顯優勢。

相較之下，中小型公司若無法依附在以台積電為核心的主流供應鏈，將難以爭食AI趨勢的大餅，競爭力與成長力相對不足。對一般投資人而言，要辨識這些產業立基點的風險更高，投資難度也隨之提升。

原則4》以未來獲利衡量價值

衡量企業價值以本益比最普及，但不少投資人誤用過去財報數據預測未來表現。

孫慶龍強調，關鍵在於「預測未來」，估值應以未來EPS為依據，才能貼近企業真實成長力。他舉例，台積電預期未來5年營收年複合成長率（CAGR）達20%，以2024年約2兆9,000億元推算，5年後上看7兆元，以稅後淨利率40%，EPS上看111元，保守以10倍本益比估算，合理股價可逾1,100元。

不過他也提醒，估值須預留20%～40%的安全邊際空間，預估的期間愈長，折價幅度應愈大，才能降低錯估風險、避免高點追價。

原則5》當企業的長期股東

一般投資人往往過度關注股價的短期波動，卻忽略了買進股票，其實就是成為一家公司的股東。孫慶龍曾投資一檔股票長達3年，期間股價幾乎沒有上漲，但他絲毫不擔心，因為每年穩定配發7%～8%的現金股利，3年下來賺進27%報酬。

投資股票的本質，不是賺取價差，而是看好一家公司、願意長期持有。如果能認同企業的長期成長潛力，且目前股價仍處於合理或便宜的階段，就應該安心買進，耐心等待股價回歸其內在價值。

孫慶龍提醒，許多人把股市視為洪水猛獸，情緒隨之起伏波動。事實上，市場貪婪與恐慌總是不斷輪迴上演，每次股災看似末日將至，但回頭看，卻是一場恐慌情緒的洗禮。

在川普祭出對等關稅、全球市場陷入高度不確定時，台股自低點一度反彈逾4,000點。但在行情回穩之際，投資人普遍仍抱持觀望心態。孫慶龍提醒：「當市場回穩，往往得用更高的價格買股票。」與其試圖預測大盤漲跌，不如檢視持股是否具備長期成長力，是否仍站在產業趨勢，這才是價值投資者該關注的核心。