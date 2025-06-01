快訊

台鐵乘客嫌冷氣太冷 2度要求調高溫度還罵車長「垃圾」

日職／孫易磊0比0登板挨2安沒掉分 入手第3次中繼成功

剖析ETF市場資金流向

聯合新聞網／ Smart智富月刊
ETF。示意圖／ingimage
ETF。示意圖／ingimage

【撰文：曾淑雲】

4月初，受到大規模關稅政策衝擊，反映全球股市表現的晨星全球市場指數（Morningstar Global Markets Index）在4月3日至4月8日間重挫11%。不僅股市，就連美國國債、黃金、比特幣，乃至多數流動性替代型資產，也都出現不同程度的下跌，幾乎無一倖免。儘管市場劇烈波動，ETF投資人仍持續進場，光是在4月3日至4月7日，美國ETF市場便湧入約180億美元資金。細看這段期間的分類表現，發現有59個晨星分類（Morningstar Categories）出現資金淨流出，約40個分類獲得資金淨流入，許多投資者在市場劇烈波動時轉向較保守的ETF來避險，但也有部分投資人展現「逢低買進」投資精神。

早在3月份，市場已因關稅政策不確定性籠罩而承壓，無論是美國或國際股票ETF皆受到拖累，價格普遍下跌。儘管市場波動，但投資人在3月份仍砸下530億美元投入股票型ETF。當時美國的價值型基金更吸引了比成長型基金更多的資金，但科技與比特幣ETF則出現資金流出，代表市場資金仍持續在ETF流動，只是受青睞的標的有所變化。且ETF可說是投資人最偏好的逢低買進工具，在4月3日至4月7日市場大跌期間，投資者大量湧入標普500指數ETF，特別是SPDR標普500指數ETF（代碼：SPY）和Vanguard標普500指數ETF（代碼：VOO）。SPY和VOO在該期間共吸引超過190億美元資金流入，而其餘股票型ETF則合計流出50億美元。

3月份，大型價值型ETF單月吸金超過110億美元，領先大型成長型ETF的64億美元，而這部分亦延續在因關稅引發的市場下跌期間（4月3日至4月7日），我們觀察到投資者持續傾向選擇價值股而非成長股。

股息型ETF也因為同樣屬於價值股範疇，吸引部分資金進駐。在市場動盪時期，投資人更偏好估值較低、具備短期現金流的股票。Schwab美國高股利股票型ETF（代碼：SCHD）持有一籃子穩健的獲利型、配息股票，是大型價值與股息ETF中吸金最多的一檔，該ETF在3月份吸金20億美元，帶動整體大型價值型股息ETF單月吸金36億美元，在4月3日至4月7日期間，單週吸金達5億美元。

至於表現較差的類型，絕對是產業類股ETF板塊！該類別共流出近70億美元，晨星旗下16個分類中有12個出現資金淨流出，顯示該類ETF的資金流向與市場漲跌高度相關，且無論是景氣循環型或防禦型產業皆遭到拋售。波動性相對較高的金融與能源類ETF各自流出超過10億美元，就連表現較佳的醫療保健、消費必需品、公用事業等防禦型產業相關ETF仍未能倖免，亦呈現資金淨流出。中國區域類ETF也不被看好，該分類在過去5個月中，已有4個月出現資金流出。

可作為現金替代品的ETF　市場波動期間表現穩健

受到避險的驅使，債券市場的資金淨流入超越股票，而ETF投資人更是展現出比股票市場更強烈的避險行為。我們觀察到資金主要流向高信評、低風險的債券類別，包括超短期債券、政府債券及抗通膨債券（TIPS）。投資人偏好可作為現金替代品的ETF，這些ETF在市場動盪期間表現穩健，資本幾乎未受損，而具有較高風險的債券ETF則出現資金外流，顯示投資人回避這類風險資產。

其中，超短期債券被視為「現金替代品」，吸引近20億美元資金流入。除此之外，此時因市場震盪，市場投資人為追求相對安全、避險標的，寧願承擔部分利率風險，因此能為投資人提供無信用風險、通膨保值功能的TIPS，以及多被視為具備股市避險效果的美債，也同樣受到投資人青睞。信用風險較高的非投資等級債券、銀行貸款，以及企業債類別ETF則出現較大的資金淨流出，合計流出資金達67億美元。

至於其他部分，我們則是觀察到在4月初股災期間，市場的短線交易者回補科技股與高槓桿ETF的趨勢，例如ProShares 3倍做多那斯達克指數ETF（代碼：TQQQ）、Direxion每日3倍做多半導體ETF（代碼：SOXL）等，這些ETF表現雖然疲弱，但仍吸引大量資金，整體交易型工具ETF資金流入達58億美元。黃金ETF則後繼無力、資金明顯退潮。SPDR黃金ETF（代碼：GLD）在第1季大漲19.2%後，於4月初回跌4.5%，單週即出現10億美元資金淨流出。

整體而言，在信用利差收窄、股市表現疲弱背景下，市場顯然對信用風險更加敏感。市場資金偏好短期、高流動性，且相對安全的資產。（本文作者為晨星台灣區負責人）

Smart智富月刊

追蹤

延伸閱讀

粽葉、粽繩要丟廚餘還是一般垃圾？環保局揭正確分類！鳳梨頭、竹筍殼也常被誤丟

雲林再傳清潔隊員被攻擊 阿伯疑不滿被破袋持棍襲擊

00712、00679B套牢投資人崩潰問卦「還有救」？網酸：債券天天跌不如定存穩

徐少東吸金22億棄保潛逃疑逃往日本 高院沒收4千萬交保金

相關新聞

6面向扎根 打穩退休基礎

雖然多數國人已意識到退休規畫的重要性。但如何規畫才能在退休後既維持生活品質，還能擁有更多的自由與選擇？可從以下6個面向規畫，為自己打下穩固的退休基礎。

剖析ETF市場資金流向

4月初，受到大規模關稅政策衝擊，反映全球股市表現的晨星全球市場指數（Morningstar Global Markets Index）在4月3日至4月8日間重挫11%。不僅股市，就連美國國債、黃金、比特幣，乃至多數流動性替代型資產，也都出現不同程度的下跌，幾乎無一倖免。儘管市場劇烈波動，ETF投資人仍持續進場，光是在4月3日至4月7日，美國ETF市場便湧入約180億美元資金。細看這段期間的分類表現，發現有59個晨星分類（Morningstar Categories）出現資金淨流出，約40個分類獲得資金淨流入，許多投資者在市場劇烈波動時轉向較保守的ETF來避險，但也有部分投資人展現「逢低買進」投資精神。

關稅戰轟炸 投資人何去何從？

今年4月2日，美國總統川普（Donald Trump）對全球投下關稅震撼彈！宣布美國對所有進口商品徵收10%的全面關稅，更要向對美國具有高額貿易逆差的國家，課徵對等關稅，稅率最高甚至達到49%。

6面向扎根 打穩退休基礎

雖然多數國人已意識到退休規畫的重要性。但如何規畫才能在退休後既維持生活品質，還能擁有更多的自由與選擇？可從以下6個面向規畫，為自己打下穩固的退休基礎。

壽險佣金制度應回歸合理化

曾有長輩向銀行理專購買投資型保險，後因婉拒所推介的其他商品，該理專之態度轉為冷漠、敷衍，長輩因此抱怨不已而尋求協助。之所以會判若兩人，是因不合理的佣金制度所致。壽險實務上多採取「首佣高、續佣低」方式，首年佣金便占去全部佣金30%～40%，而銀行通路甚至高達保費90%。由於續期佣金比重低，自然會誘導業務員去開發新客戶，而忽略原客戶的售後服務；且因挖角跳槽與公司購併盛行，造成許多壽險保單遭無端棄養，成為所謂的「孤兒保單」，更會造成從業人員短視近利，引發「解舊換新」及繼續率偏低等亂象，嚴重破壞市場秩序。

美元危機

川普（Donald Trump）總統發動的關稅戰，引爆美國金融市場一度演出股、匯、債三殺慘況。華爾街甚至出現「美元將結構性下跌」預期，分析師因此建議投資人「拋售美元資產」、認為「美元霸權」即將終結。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。