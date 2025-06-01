剖析ETF市場資金流向

【撰文：曾淑雲】

4月初，受到大規模關稅政策衝擊，反映全球股市表現的晨星全球市場指數（Morningstar Global Markets Index）在4月3日至4月8日間重挫11%。不僅股市，就連美國國債、黃金、比特幣，乃至多數流動性替代型資產，也都出現不同程度的下跌，幾乎無一倖免。儘管市場劇烈波動，ETF投資人仍持續進場，光是在4月3日至4月7日，美國ETF市場便湧入約180億美元資金。細看這段期間的分類表現，發現有59個晨星分類（Morningstar Categories）出現資金淨流出，約40個分類獲得資金淨流入，許多投資者在市場劇烈波動時轉向較保守的ETF來避險，但也有部分投資人展現「逢低買進」投資精神。

早在3月份，市場已因關稅政策不確定性籠罩而承壓，無論是美國或國際股票ETF皆受到拖累，價格普遍下跌。儘管市場波動，但投資人在3月份仍砸下530億美元投入股票型ETF。當時美國的價值型基金更吸引了比成長型基金更多的資金，但科技與比特幣ETF則出現資金流出，代表市場資金仍持續在ETF流動，只是受青睞的標的有所變化。且ETF可說是投資人最偏好的逢低買進工具，在4月3日至4月7日市場大跌期間，投資者大量湧入標普500指數ETF，特別是SPDR標普500指數ETF（代碼：SPY）和Vanguard標普500指數ETF（代碼：VOO）。SPY和VOO在該期間共吸引超過190億美元資金流入，而其餘股票型ETF則合計流出50億美元。

3月份，大型價值型ETF單月吸金超過110億美元，領先大型成長型ETF的64億美元，而這部分亦延續在因關稅引發的市場下跌期間（4月3日至4月7日），我們觀察到投資者持續傾向選擇價值股而非成長股。

股息型ETF也因為同樣屬於價值股範疇，吸引部分資金進駐。在市場動盪時期，投資人更偏好估值較低、具備短期現金流的股票。Schwab美國高股利股票型ETF（代碼：SCHD）持有一籃子穩健的獲利型、配息股票，是大型價值與股息ETF中吸金最多的一檔，該ETF在3月份吸金20億美元，帶動整體大型價值型股息ETF單月吸金36億美元，在4月3日至4月7日期間，單週吸金達5億美元。

至於表現較差的類型，絕對是產業類股ETF板塊！該類別共流出近70億美元，晨星旗下16個分類中有12個出現資金淨流出，顯示該類ETF的資金流向與市場漲跌高度相關，且無論是景氣循環型或防禦型產業皆遭到拋售。波動性相對較高的金融與能源類ETF各自流出超過10億美元，就連表現較佳的醫療保健、消費必需品、公用事業等防禦型產業相關ETF仍未能倖免，亦呈現資金淨流出。中國區域類ETF也不被看好，該分類在過去5個月中，已有4個月出現資金流出。

可作為現金替代品的ETF 市場波動期間表現穩健

受到避險的驅使，債券市場的資金淨流入超越股票，而ETF投資人更是展現出比股票市場更強烈的避險行為。我們觀察到資金主要流向高信評、低風險的債券類別，包括超短期債券、政府債券及抗通膨債券（TIPS）。投資人偏好可作為現金替代品的ETF，這些ETF在市場動盪期間表現穩健，資本幾乎未受損，而具有較高風險的債券ETF則出現資金外流，顯示投資人回避這類風險資產。

其中，超短期債券被視為「現金替代品」，吸引近20億美元資金流入。除此之外，此時因市場震盪，市場投資人為追求相對安全、避險標的，寧願承擔部分利率風險，因此能為投資人提供無信用風險、通膨保值功能的TIPS，以及多被視為具備股市避險效果的美債，也同樣受到投資人青睞。信用風險較高的非投資等級債券、銀行貸款，以及企業債類別ETF則出現較大的資金淨流出，合計流出資金達67億美元。

至於其他部分，我們則是觀察到在4月初股災期間，市場的短線交易者回補科技股與高槓桿ETF的趨勢，例如ProShares 3倍做多那斯達克指數ETF（代碼：TQQQ）、Direxion每日3倍做多半導體ETF（代碼：SOXL）等，這些ETF表現雖然疲弱，但仍吸引大量資金，整體交易型工具ETF資金流入達58億美元。黃金ETF則後繼無力、資金明顯退潮。SPDR黃金ETF（代碼：GLD）在第1季大漲19.2%後，於4月初回跌4.5%，單週即出現10億美元資金淨流出。

整體而言，在信用利差收窄、股市表現疲弱背景下，市場顯然對信用風險更加敏感。市場資金偏好短期、高流動性，且相對安全的資產。（本文作者為晨星台灣區負責人）