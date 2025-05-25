6面向扎根 打穩退休基礎

【撰文：廖一聰】

雖然多數國人已意識到退休規畫的重要性。但如何規畫才能在退休後既維持生活品質，還能擁有更多的自由與選擇？可從以下6個面向規畫，為自己打下穩固的退休基礎。

1.了解退休規畫的基本概念：

簡單來說，就是在職場生涯中提前規畫未來的退休生活，確保自己在不再工作後仍能保持穩定的收入來源。而規畫內容應包括：退休年齡與生活目標的設定、預估退休金需求缺口及資金的積累方式。

2.分2階段執行財務規畫：

退休規畫中最重要的一環，就是退休金的累積，可分2階段執行。首先，建立一個強健的儲蓄習慣，將每月收入的一部分投入到專門的退休金投資帳戶中。接著是投資，工具包括股票、債券、基金、房地產等。在進行投資時，應該遵循風險分散原則，選擇適合自己風險承受能力的投資工具。

3.運用政府與企業提供的退休金制度：

台灣的勞工保險、勞退新制等，每月從薪資固定扣繳一部分，這些退休金計畫會在退休後提供基本的生活保障。建議勞工可自願提繳6%的薪資進入勞退基金，不僅有節稅的好處，更有助於為未來退休生活提供穩定的資金來源。

另外，許多企業也會提供退休金計畫，通常會由公司提撥一定比例的資金，如員工持股（福利儲蓄）信託或企業年金等，員工參與可在退休時獲得更多的保障。

4.提早規畫稅務計畫：

透過合法的節稅策略，可顯著減少自己在退休後的稅務負擔。如自提6%退休金或分年分次給付退職所得。另外若有投資股利收入，高所得者可選擇股利所得分離課稅，或不參與除權息來降低股利所得。

5.購買健康醫療與長照保險：

為了確保在退休後能持續享有充分的醫療保障，需購買適當的商業醫療險，尤其要及早投保長期照顧保險，以應對未來可能增加的看護照顧花費的需求。

6.做好退休後的生活規畫：

退休生活的規畫不僅只是金錢面向，還包括安排時間和生活方式。例如可選擇更悠閒的生活，或是繼續參與社會活動、從事自己熱愛的事業等。無論是哪種方式，預先規畫可確保自己在退休後不會失去生活的動力和目標，人生也會更加充實。

退休是每個人最要重視的長期財務目標。盡早根據自身的收入情況、生活目標、投資風險承受能力等因素進行合理配置，加上稅務與健康的規畫，可奠定穩固且無憂的基礎。現在就開始規畫退休生活，為未來創造更多可能性吧！

（本《Smart智富》月刊專欄作者為台灣理財規劃產業發展促進會成員、認證理財規劃顧問（CFP®））