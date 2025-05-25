快訊

身體是否比你的實際年齡還衰老？教練推薦7個簡單自我測試

影／三峽車禍民團遊行至交通部抗議 百人雨中高喊3訴求

你中了嗎？3-4月統一發票「千萬特別獎」64557267

6面向扎根 打穩退休基礎

聯合新聞網／ Smart智富月刊
退休是每個人最要重視的長期財務目標。圖／聯合報系資料照片
退休是每個人最要重視的長期財務目標。圖／聯合報系資料照片

【撰文：廖一聰】

雖然多數國人已意識到退休規畫的重要性。但如何規畫才能在退休後既維持生活品質，還能擁有更多的自由與選擇？可從以下6個面向規畫，為自己打下穩固的退休基礎。

1.了解退休規畫的基本概念：

簡單來說，就是在職場生涯中提前規畫未來的退休生活，確保自己在不再工作後仍能保持穩定的收入來源。而規畫內容應包括：退休年齡與生活目標的設定、預估退休金需求缺口及資金的積累方式。

2.分2階段執行財務規畫：

退休規畫中最重要的一環，就是退休金的累積，可分2階段執行。首先，建立一個強健的儲蓄習慣，將每月收入的一部分投入到專門的退休金投資帳戶中。接著是投資，工具包括股票、債券、基金、房地產等。在進行投資時，應該遵循風險分散原則，選擇適合自己風險承受能力的投資工具。

3.運用政府與企業提供的退休金制度：

台灣的勞工保險、勞退新制等，每月從薪資固定扣繳一部分，這些退休金計畫會在退休後提供基本的生活保障。建議勞工可自願提繳6%的薪資進入勞退基金，不僅有節稅的好處，更有助於為未來退休生活提供穩定的資金來源。

另外，許多企業也會提供退休金計畫，通常會由公司提撥一定比例的資金，如員工持股（福利儲蓄）信託或企業年金等，員工參與可在退休時獲得更多的保障。

4.提早規畫稅務計畫：

透過合法的節稅策略，可顯著減少自己在退休後的稅務負擔。如自提6%退休金或分年分次給付退職所得。另外若有投資股利收入，高所得者可選擇股利所得分離課稅，或不參與除權息來降低股利所得。

5.購買健康醫療與長照保險：

為了確保在退休後能持續享有充分的醫療保障，需購買適當的商業醫療險，尤其要及早投保長期照顧保險，以應對未來可能增加的看護照顧花費的需求。

6.做好退休後的生活規畫：

退休生活的規畫不僅只是金錢面向，還包括安排時間和生活方式。例如可選擇更悠閒的生活，或是繼續參與社會活動、從事自己熱愛的事業等。無論是哪種方式，預先規畫可確保自己在退休後不會失去生活的動力和目標，人生也會更加充實。

退休是每個人最要重視的長期財務目標。盡早根據自身的收入情況、生活目標、投資風險承受能力等因素進行合理配置，加上稅務與健康的規畫，可奠定穩固且無憂的基礎。現在就開始規畫退休生活，為未來創造更多可能性吧！

（本《Smart智富》月刊專欄作者為台灣理財規劃產業發展促進會成員、認證理財規劃顧問（CFP®））

Smart智富月刊

追蹤

延伸閱讀

年收462萬所得稅卻一毛都不用繳？62歲退休夫妻靠一招，合法退稅超過11萬！

為付私立名校學雜費…73歲退休翁陷破產危機 天才孫1句話震撼全家

彰化「最好吃咖哩飯」老闆退休 老顧客驚呼：今天最後一天

退休金存滿卻不敢花？ 79歲阿嬤告白：我把人生過成了「空白存摺」

相關新聞

6面向扎根 打穩退休基礎

雖然多數國人已意識到退休規畫的重要性。但如何規畫才能在退休後既維持生活品質，還能擁有更多的自由與選擇？可從以下6個面向規畫，為自己打下穩固的退休基礎。

壽險佣金制度應回歸合理化

曾有長輩向銀行理專購買投資型保險，後因婉拒所推介的其他商品，該理專之態度轉為冷漠、敷衍，長輩因此抱怨不已而尋求協助。之所以會判若兩人，是因不合理的佣金制度所致。壽險實務上多採取「首佣高、續佣低」方式，首年佣金便占去全部佣金30%～40%，而銀行通路甚至高達保費90%。由於續期佣金比重低，自然會誘導業務員去開發新客戶，而忽略原客戶的售後服務；且因挖角跳槽與公司購併盛行，造成許多壽險保單遭無端棄養，成為所謂的「孤兒保單」，更會造成從業人員短視近利，引發「解舊換新」及繼續率偏低等亂象，嚴重破壞市場秩序。

美元危機

川普（Donald Trump）總統發動的關稅戰，引爆美國金融市場一度演出股、匯、債三殺慘況。華爾街甚至出現「美元將結構性下跌」預期，分析師因此建議投資人「拋售美元資產」、認為「美元霸權」即將終結。

大盤震盪 2步驟篩錯殺績優股

在股市中，所有人都在競逐投資機會。而近年來，大數據分析、量化交易（或稱程式交易）新投資技的運用，雖提高了競逐投資機會的時間與金錢成本，但卻能讓投資效益大增。

新興市場有望重返榮耀

新興市場已經有很長一段時間的表現令投資人感到失望，光是蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）與微軟（Microsoft）這3家美國公司的最新市值總和，就已超過晨星新興市場指數的整體市值規模，這也造成那些投資在新興市場的共同基金與ETF，面臨資金持續流出的困境。

用價值投資3招 從容應對關稅戰

今年年初，市場氛圍一片樂觀之際，價值投資大師、橡樹資本創辦人霍華‧馬克斯（Howard Marks，簡稱馬克斯）發表備忘錄《再議泡沫》（On Bubble Watch），警告美股「七巨頭」（Magnificent Seven）估值過高，暗示市場已處在泡沫邊緣，未來可能面臨大幅修正的風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。